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Новости Политика Украины
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допрос (1368) День достоинства и Свободы (69) ГБР (2546)

В ГБР опровергли политические мотивы вызовов участников Революции Достоинства на допрос: "Все допросы отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ГБР опровергли политические мотивы вызовов участников Революции Достоинства на допрос:

Государственное бюро расследований заявило, что накануне Дня Достоинства и Свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции Достоинства по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается: "Сообщаем, что уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом Генерального прокурора во исполнение решения суда. Досудебное расследование в соответствии со статьей 214 УПК Украины поручено Государственному бюро расследований.

Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловленные необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства.

Также сообщаем, что вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем им заблаговременно сообщено.

Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности.

Подтверждением манипуляций по приурочение указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.

Также на Цензор.НЕТ: Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+49
Циничные мрази
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19.11.2020 23:12
+35
допросы перенесены. вы там хоть договоритесь что врать так чтобы вместе
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19.11.2020 23:15
+29
Вони вже Майдан відкрито називають "державний переворот".Ось вам,здобули.
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19.11.2020 23:21
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Циничные мрази
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19.11.2020 23:12 Ответить
Таки да. Власть "вы нас не так поняли" и "вырвали из контекста". Жалкое блеяние ублюдков.
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19.11.2020 23:30 Ответить
Циничные мрази - інакше їх не назвеш.
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19.11.2020 23:33 Ответить
Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.Источник: https://censor.net/ru/n3232185
,,,ппц!
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19.11.2020 23:14 Ответить
допросы перенесены. вы там хоть договоритесь что врать так чтобы вместе
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19.11.2020 23:15 Ответить
Ааааа, тобто допити мали бути, але їх відмінили? Ну тоді все ОК, все тіп-топ!
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19.11.2020 23:16 Ответить
Вони вже Майдан відкрито називають "державний переворот".Ось вам,здобули.
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19.11.2020 23:21 Ответить
Таке враження, що вони добиваються нового "державного перевороту".
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19.11.2020 23:33 Ответить
мріють про владу------Сім'я Кузьміна володіє державною дачею в комплексі державних дач «Пуща-Водиця». Згідно офіційної декларації родина Рената має тут у володінні будинок площею 1 тисячу 68 м2. На обслуговування цієї дачі (охорона, садівники) з держбюджету йде 16 млн грн.
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20.11.2020 07:23 Ответить
Теж заднім числом відмінили. У нас це *******: скоїв злочин ****************, а ні - його звільнили ввечері напередодні.
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19.11.2020 23:32 Ответить
Недочавили у 2014...
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19.11.2020 23:17 Ответить
Недошо? Хто їх чавив?Як би чавили,то їх би не було.
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19.11.2020 23:25 Ответить
"Хто їх чавив" - це можна було б спитати у Олеся Бузини... але тут одна проблема - у нього зараз ускладнення з мовою...
(але прошу відзначити, що 5 років бавовна сиділа попід плінтусом і тільки періодично сичала. Зате тепер як роздухопердилися!)
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19.11.2020 23:32 Ответить
То приватний випадок, а так всі ці недобитки регіоналів непогано себе почували і при Порошенко, змінивши назву партії регіонів на ОПЗЖ. Мало того, вата знову за них проголосувала. А Медведчука хто воскресив із політичного небуття? Хто розчистив під нього ринок скрапленого газу? Не Порошенко, ні?
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19.11.2020 23:37 Ответить
Зебіл може його придушив? Бред.
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20.11.2020 06:36 Ответить
Ну тада канешна. Все в порядке. Не стоит идти в ГБР и выкидывать их там из окон.
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19.11.2020 23:19 Ответить
А дело о "госперевороте" тоже закрыто "в связи с короновирусом"? Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросе отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 636

НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЁМ, ТВАРИ! Иначе ВАС СНЕСУТ. И это будет НЕ тот мизер "дякул", которых вы не боитесь! Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросе отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 636
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19.11.2020 23:20 Ответить
а ведь они испугались, что люди выйдут и срочно стали оправдываться (ГПУ и ДБР).
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20.11.2020 01:38 Ответить
Не вижу особой "перемоги". Дело о "госперевороте" должно быть не просто закрыто, а должно было НЕ открываться в постмайдановской Украине!
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20.11.2020 01:49 Ответить
Ренат Кузьмин - прокурорский работник. Ставленник Геннадия Васильева. Занимался рядом громких дел. Замечен в ряде мафиозных связей. Його двоюрідний браток-----Рафаэль Кузьмин - В Донецке Рафаэль Кузьмин курировал медиа-империю Генерального прокурора - телеканал «Киевская Русь», газету «Донецкие новости» и множество более мелких проектов типа еженедельника «Тюрьма и воля»---В столице нужно было расчистить, так сказать, плацдарм для расширения прокурорского медиа-бизнеса и, прежде всего, решить вопрос о бесплатной трансляции по сетям «Воли кабель» программ «Киевской Руси». Решением этого вопроса и занялся Рафаэль Измайлович после перевода на работу в Киев в конце апреля этого года. Руководство «Воля-кабель» было обвинено в распространении порнографии без лицензии (о том, что подобных лицензий нет и быть не может в прокуратуре как-то не сообразили) и отправлено за решетку.------------
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20.11.2020 07:44 Ответить
Що всрались?
Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросе отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 4178
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19.11.2020 23:21 Ответить
Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросе отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 6223
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19.11.2020 23:21 Ответить
Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросы отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 4985
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19.11.2020 23:27 Ответить
Надо жить умеючи, Надо
жить играючи. В общем надо братцы жить припеваючи… Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 6595
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20.11.2020 01:34 Ответить
У ДБР спростували політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допит: "Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус" - Цензор.НЕТ 356
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20.11.2020 09:03 Ответить
Що тут сказати - неабиякий талант. Це ж як треба було засрати мізки народу, щоб він проголосував за олігарха, засновника партії регіонів? Знайшли борця з олігархічною системою.
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19.11.2020 23:39 Ответить
Не было там мозгов , чтобы их засырать..
там была обычная человечесская ЗАВИСТЬ ..
плюсс - росс -тв каналы
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19.11.2020 23:44 Ответить
Ой, Галю. Краще би твій Потрошенка був менш "обізнанним". В том числе в вопросах "как украсть". Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 1201
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20.11.2020 01:55 Ответить
Те "украсть" 100% генпрокурвори вже півтора року шукають і не знайдуть.Може ти їм допоможеш?
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20.11.2020 07:52 Ответить
ДБР дізналась про карантин у державі лише дві неділі назад!!! Про які розслідування може йти мова ???
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19.11.2020 23:22 Ответить
Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросы отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 232
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19.11.2020 23:25 Ответить
Мудаки
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19.11.2020 23:26 Ответить
как насчет вагнеровцев будет раследование о покрывательстве президента"Президент, руководство ОП, руководство СБУ, новое руководство ГУР пытаются покрывать тех, кто слил информацию об украинской спецоперацию. Это госизмена.
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19.11.2020 23:27 Ответить
То б то коли карантин закінчиться , то допити почнуться??? От вибрали владу Державних Злочинців яка системно ЗНИЩУЄ і Україну і Український Народ! Зараз точно треба йти на цей допит всім Майданом...
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19.11.2020 23:28 Ответить
Зараз було б доречно нагадати ригоанальній та зеленій наволочі одне слово: атентат.



Замовне вбивство (англ. assasination) або атентат (нім. Attentat) - убивство з метою усунення однієї або декількох відомих осіб з політичних, військових, злочинних, особистісних чи інших причин. Атентат може бути замовним, якщо він проводиться на замовлення якоїсь особи чи групи осіб, чи незамовним, якщо він проводиться одноосібно чи групою осіб з їх власної ініціативи.
В Україні найвідоміші атентати проводилися у 1920-60-их роках борцями за незалежність України з підрозділів УВО, ПУН, ОУН, та УПА супроти іноземців-ворогів України, відповідальних за підрив суверенітету України й інші антиукраїнські дії та супроти українців-колаборантів.

Новини на кшталт "внаслідок вибуху авто загинув Медведчук", "вбивцею Бойко був високопрофесійний снайпер", "під двері ГБР підкинуто ампутовану голову та статевий члін Рената Кузьміна"... - для українців це був би бальзам на душу, а для бавовняної мразоти жорстким наказом хапати чоміндан і втікати геть з України Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 437
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19.11.2020 23:30 Ответить
Послє послєднего вистрела нарушєній пєрємірія нє било.
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19.11.2020 23:34 Ответить
Джон Сміт
Аентура дуже любить символізм. Зелена пошесть проводить маскішоу в музеї Революції Гідності напередодні початку Революції Гідності, щоб показати: ваш Майдан розтоптаний, ми знову рвемо бюджет, а президентом поставили вам нащадка чекіста, який шутіл над вами про ********* палички, якими беркут буде вас лушпарити. А самого головного беркутла ми призначили в Одміністрацію Президента курувати силовий блок. Хаха. Викусілі, гіднюкі?
При цьому СБУ Баканова, який гуляє у Медведчука на днюсі, в Музеї ловить не терористів, а бореться з "розкраданнями". Це ще одна тема комуняк і чекістів: "оні даже на музєє гідності свойом разворовалі". Саме так вони намагалися дискредитувати спроби Ющенка 15 років тому відновити пам'ять про Голодомор.
Політика "Какаяразніца" не може бути мирною. Це в самій основі своїй - агресивна політика етноциду. Шльома з подільниками, що захопили владу в країні, розуміють, що не зможуть втриматися при владі довго без знищення базових цінностей українців, перетворивши їх на тупе стадо. Ось тому вони і ведуть атаку на підвалини українства.
Ми у внутрішній окупації ворогів, які грабують і знищують нас вірусом і замовчують вбивства українських воїнів на своїх телеканалах. Народ почав прозрівати, але дуже довго. Цих тарганів треба було розчавити за одного Ярослава Журавля. Та українці чекають доки з гідністю відберуть хліб.
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19.11.2020 23:39 Ответить
Это называется - ИПСО.
Думайте кому кому это выгодно. мертветчука помойки разганяют.
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19.11.2020 23:40 Ответить
Приклад антидержавноі діяльності в органах чи диверспнтських загонах "ДБР"," НАБУ", *ГПУ". Суки і тварі! Замість того,щоб розслідувати зраду і шпигунські справи по вагнеровцям та шпигунам в арміі, СБУ, еміратам, Портнову, Деркачу, Медведчуку,оголошенню держтаємниць, розсекречення військових частин, оприлюднення таємних записів, таблиць, діяльності диверсійних провокаторських груп в ЗМІ, в місцевих органах влади, ліквідаціі снайперів та техніки на передовій, покривання ворожими депутами всіх рівнів осіб від мобілізації, постановку на держпосади відвертих ворогів та шпигунів. Повний Гаплик Державним інтересам!
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19.11.2020 23:40 Ответить
Что вы хотели от """"не БАРЫГ """" ??,,
,
..
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19.11.2020 23:45 Ответить
Як до мене, то хтось напрашується на пушистого та білого звіра... Заждіть ще трошки.. він на підході до вас... скоро інаугурація Байдена.. а там .... простори піздюлей... ВСІМ...!
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19.11.2020 23:55 Ответить
Це нічого, що допити перенесено кілька тижнів тому. Головне верески "зрада". Щоб неприємний осад остався. Це засіб Чоколяденка і інших коломойшенків і ахмедманів, і їх лакеїв теж. Першим потрібно, щоб і далі майже нічого не мінялось, а лакеям просто бабло за гавкіт. Все як завжди.
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20.11.2020 00:00 Ответить
Венедіктова,ти?
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20.11.2020 07:56 Ответить
Корона в дбр? Это не спасет от последствий, которые будут для этих тварей. Думаю, что после скорого увольнения клоуна... надо будет ВСЕМ отвечать... и КОНКРЕТНО И БЫСТРО! БО УЖЕ ВСЕ УСТАЛИ от этого ********, которое наблюдается в Украине. ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ С ЭТОЙ ВСЕЙ МРАЗЬЮ! Украинцы устали от бездействия в защите своей Родины! Либо МЫ поставим росийское падло в стойло и надолго, либо С ЧЕСТЬЮ И ВЕЧНОЙ СЛАВОЙ отдадим свою душу и тело за свободу своей Великой Украины! В БОЙ БРАТТЯ! Це падло росіянське розвалиться під нами! СлаваУкраїні і її Героям! СМЕРТЬ ворогам! Україна - ПОНАД УСЕ!
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20.11.2020 00:13 Ответить
а ведь они испугались, что люди выйдут и срочно стали оправдываться (ГПУ и ДБР).
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20.11.2020 01:42 Ответить
Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 3589
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20.11.2020 00:48 Ответить
...е,ні...викликайте на допит всіх та негайно...!!! Ми прийдемо всі разом !!! ТА ЙОЛКУ ВСТАНОВИТЬ БУДЬ ЛАСКА ЗГОДИТЬСЯ ЯК ШИБЕНИЦЯ !!!
Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 3491
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20.11.2020 00:52 Ответить
По этому поводу есть хороший вопросик к ГБР - а почему не вызвали на допрос Авакова !? Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 8570 Всех вызывать - так всех !!! Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 5682
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20.11.2020 02:03 Ответить
Гауляйтер Украины, Ермак-Козырь отлично работает.
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20.11.2020 02:17 Ответить
Прокуратура- "честь и совесть в Украине" и этим всё сказано!!!
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20.11.2020 06:29 Ответить
К власти пришли ублюдки и мрази.
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20.11.2020 08:38 Ответить
Ще й брешуть.
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20.11.2020 08:38 Ответить
Вообще, американская мечта - это фуфло.
Вот у нас в Украине , то необразованный урка стал президентом, то безмозглый инфантильный наркоман-квнщик😡
Вот где мечта! У нас не то что кухарка, вообще любое чмо может править. Херовенько, правда, у них получается править ,
зато воруют знатно !
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20.11.2020 08:52 Ответить
Перекладаю на людську мову: кримінальне впровадження за Революцію Гідності дійсно відкрито, але ми викликати емо на допити не зараз, коли піднялась хвиля народного гніву в соц.мережах, а коли вважатимемо за потрібне (коли хвиля спаде)
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20.11.2020 09:57 Ответить
Чистим пам'ять чоколядним.
Товаріщ Портнов був виправданий в 2014 і в 2015 році порошенківсткими судами, потужно ним реформованими. Базуючись на цих рішеннях, товаріщ Портнов,який комфортно перебував в Москві, виграв суд проти ЄС і з нього були зняті санкції. В 2019 році товаріщ Портнов приїздить в Україну і подає в суд з вимогою відкриття кримінальної справи і розслідування так званого "державного перевороту", як він називає Майдан. У відкритті кримінального провадження відмовлено, проте Україна розбудовується як євроатлантична, правова держава, і щоб закрити питання назавжди в юридичній площині, було призначено досудове розслідування. При цьому будуть опитані особи, які мали відношення до Революції Гідності і влади, і базуючись на їх показах та документах, ватна маячня москвоукраїнських громадян щодо "державного перевороту" щезне назавжди.
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20.11.2020 21:48 Ответить
pl Miko R 798886a8
А москвоукраїнські громадяни залишаться, да. І нічого з цим не зробиш - при демократії за думки НЕ карають. Тож залишатимуться, поки не виздихають від старості. Таке ось селяві.
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20.11.2020 22:00 Ответить
 
 