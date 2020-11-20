В ГБР опровергли политические мотивы вызовов участников Революции Достоинства на допрос: "Все допросы отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса"
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Государственное бюро расследований заявило, что накануне Дня Достоинства и Свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции Достоинства по политическим мотивам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР на своем официальном сайте.
В сообщении отмечается: "Сообщаем, что уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом Генерального прокурора во исполнение решения суда. Досудебное расследование в соответствии со статьей 214 УПК Украины поручено Государственному бюро расследований.
Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловленные необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства.
Также сообщаем, что вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем им заблаговременно сообщено.
Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности.
Подтверждением манипуляций по приурочение указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.
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Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.
Также на Цензор.НЕТ: Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"
Пожалуйста, подождите...
,,,ппц!
(але прошу відзначити, що 5 років бавовна сиділа попід плінтусом і тільки періодично сичала. Зате тепер як роздухопердилися!)
НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЁМ, ТВАРИ! Иначе ВАС СНЕСУТ. И это будет НЕ тот мизер "дякул", которых вы не боитесь!
жить играючи. В общем надо братцы жить припеваючи…
там была обычная человечесская ЗАВИСТЬ ..
плюсс - росс -тв каналы
Замовне вбивство (англ. assasination) або атентат (нім. Attentat) - убивство з метою усунення однієї або декількох відомих осіб з політичних, військових, злочинних, особистісних чи інших причин. Атентат може бути замовним, якщо він проводиться на замовлення якоїсь особи чи групи осіб, чи незамовним, якщо він проводиться одноосібно чи групою осіб з їх власної ініціативи.
В Україні найвідоміші атентати проводилися у 1920-60-их роках борцями за незалежність України з підрозділів УВО, ПУН, ОУН, та УПА супроти іноземців-ворогів України, відповідальних за підрив суверенітету України й інші антиукраїнські дії та супроти українців-колаборантів.
Новини на кшталт "внаслідок вибуху авто загинув Медведчук", "вбивцею Бойко був високопрофесійний снайпер", "під двері ГБР підкинуто ампутовану голову та статевий члін Рената Кузьміна"... - для українців це був би бальзам на душу, а для бавовняної мразоти жорстким наказом хапати чоміндан і втікати геть з України
Аентура дуже любить символізм. Зелена пошесть проводить маскішоу в музеї Революції Гідності напередодні початку Революції Гідності, щоб показати: ваш Майдан розтоптаний, ми знову рвемо бюджет, а президентом поставили вам нащадка чекіста, який шутіл над вами про ********* палички, якими беркут буде вас лушпарити. А самого головного беркутла ми призначили в Одміністрацію Президента курувати силовий блок. Хаха. Викусілі, гіднюкі?
При цьому СБУ Баканова, який гуляє у Медведчука на днюсі, в Музеї ловить не терористів, а бореться з "розкраданнями". Це ще одна тема комуняк і чекістів: "оні даже на музєє гідності свойом разворовалі". Саме так вони намагалися дискредитувати спроби Ющенка 15 років тому відновити пам'ять про Голодомор.
Політика "Какаяразніца" не може бути мирною. Це в самій основі своїй - агресивна політика етноциду. Шльома з подільниками, що захопили владу в країні, розуміють, що не зможуть втриматися при владі довго без знищення базових цінностей українців, перетворивши їх на тупе стадо. Ось тому вони і ведуть атаку на підвалини українства.
Ми у внутрішній окупації ворогів, які грабують і знищують нас вірусом і замовчують вбивства українських воїнів на своїх телеканалах. Народ почав прозрівати, але дуже довго. Цих тарганів треба було розчавити за одного Ярослава Журавля. Та українці чекають доки з гідністю відберуть хліб.
Думайте кому кому это выгодно. мертветчука помойки разганяют.
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Вот у нас в Украине , то необразованный урка стал президентом, то безмозглый инфантильный наркоман-квнщик😡
Вот где мечта! У нас не то что кухарка, вообще любое чмо может править. Херовенько, правда, у них получается править ,
зато воруют знатно !
Товаріщ Портнов був виправданий в 2014 і в 2015 році порошенківсткими судами, потужно ним реформованими. Базуючись на цих рішеннях, товаріщ Портнов,який комфортно перебував в Москві, виграв суд проти ЄС і з нього були зняті санкції. В 2019 році товаріщ Портнов приїздить в Україну і подає в суд з вимогою відкриття кримінальної справи і розслідування так званого "державного перевороту", як він називає Майдан. У відкритті кримінального провадження відмовлено, проте Україна розбудовується як євроатлантична, правова держава, і щоб закрити питання назавжди в юридичній площині, було призначено досудове розслідування. При цьому будуть опитані особи, які мали відношення до Революції Гідності і влади, і базуючись на їх показах та документах, ватна маячня москвоукраїнських громадян щодо "державного перевороту" щезне назавжди.
А москвоукраїнські громадяни залишаться, да. І нічого з цим не зробиш - при демократії за думки НЕ карають. Тож залишатимуться, поки не виздихають від старості. Таке ось селяві.