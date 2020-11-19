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Украина подала списки из 11 человек на обмен с террористами, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина подала списки из 11 человек на обмен с террористами, - Кравчук

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подала списки на обмен удерживаемыми лицами, которые включают 11 человек, сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об Кравчук в интервью изданию "Громадське".

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - сказал он. 

Первый президент отметил, что вопрос ставится более широко.

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"Мы не знаем, сколько людей на тех территориях страдают от различных форм давления. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь", сообщил Кравчук.

По его словам, план украинской делегации состоит в том, чтобы обменять тех людей, списки которых подготовлены, затем действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
многолетние переговоры с террористами ведут исключительно украинские власти...
Во всём остальном мире, принято долго не вести переговоры с террористами... а физически воздействовать на террористов, то есть ликвидировать террористов
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19.11.2020 23:31
+11
Себя включил в список?
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19.11.2020 23:30
+10
Оманський брехун вже звільнив всіх на всіх.
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19.11.2020 23:56
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Себя включил в список?
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19.11.2020 23:30 Ответить
многолетние переговоры с террористами ведут исключительно украинские власти...
Во всём остальном мире, принято долго не вести переговоры с террористами... а физически воздействовать на террористов, то есть ликвидировать террористов
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19.11.2020 23:31 Ответить
Этих уродов пасе не признала террористами
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19.11.2020 23:32 Ответить
ПАСЕ например и курдских террористов не признала террористами, однако это не мешает туркам ликвидировать курдских террористов везде, в том числе даже за пределами Турции.
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19.11.2020 23:42 Ответить
Таксисты@Co...
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19.11.2020 23:48 Ответить
Оманський брехун вже звільнив всіх на всіх.
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19.11.2020 23:56 Ответить
а в списке террористов Зе и Ко имеется?
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20.11.2020 00:03 Ответить
Кравчук предлагает до Нового года провести обмен "всех на всех"
11 ****. 2020 г.
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20.11.2020 00:06 Ответить
В этом списке только наши военные? Или, как обычно, мутные лугандонские обитатели, таксисты, уголовные элементы?
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20.11.2020 01:21 Ответить
Надо Кравчука обменять на кого-нибудь, террористы обрадуются своему:
Крачук и агентура Кремля
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20.11.2020 02:15 Ответить
ордло меняет украинских воинов на своих путинских таксистов. зрада.
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20.11.2020 06:02 Ответить
На цензорі одні кацапи.
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20.11.2020 22:18 Ответить
Это шо....ВСЕ наши заложники?
Вы же ****-ли что всех на всех меняете.
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23.11.2020 12:55 Ответить
 
 