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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) нормандская четверка (1596)

Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук: следующая встреча лидеров

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил интервью изданию "Громадське".

"Встреча "четверки" в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно: выполнили ли мы предварительные соглашения, достигнутые в Париже. Наша задача в Украине - сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там очерчены", - сказал он.

Кравчук отметил, что решения, которые принимались в Париже 9 декабря одобрил также президент России Владимир Путин.

"Поэтому если кто-то не выполняет, или Россия, или ОРДЛО, а это и есть подопечные России, то они блокируют тот документ, который одобрил и Путин. Делегация Украины в ТКГ должна и будет действовать так, чтобы выполнять те решения, которые были принят 9 декабря в "Нормандском формате" в Париже. И это будет главным при решении вопроса, быть или не быть следующей встрече", - подчеркнул глава украинской ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ, - ОП

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже - Цензор.НЕТ 6384
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20.11.2020 00:59
+4
Объясните кто нибудь этого старому коммунисту , что Россия с Донбаса уходить не собирается.
И все это что говорит этот коммунист , ложь и лицемерие. Точка
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20.11.2020 01:04
+3
блин,ну как маленькие дети, ей Богу
Да старь хотело плешивое на все это. Его задача - тянуть время
А там или ишак сдохнет или падишах...
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20.11.2020 00:51
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блин,ну как маленькие дети, ей Богу
Да старь хотело плешивое на все это. Его задача - тянуть время
А там или ишак сдохнет или падишах...
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20.11.2020 00:51 Ответить
ошибаетесь, тянуть время - это наша задача.
пуйло уже стонет и не знает как выкручиваться - вот и двигает темы про невозможность исполнения минска - правда делает это губами кравчука
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20.11.2020 00:59 Ответить
Так а че ему не двигать?
Крутые санкции он не за Укоаину получает
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20.11.2020 01:06 Ответить
Как долго этого мерзского предателя-коммуняку можно ещё терпеть , оказывается , как он базикает «путлер не такий вже плохый « !!! В Германии за меньшее , высказывание одной журналистки о гитлере , ее моментально выгнали с работы и больше она никогда не появлялась ни в одном эфире
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20.11.2020 06:07 Ответить
Какими сторонами !!!!!! ..
РосЦией !..... !!!
.


Украина за полГОДА ужэ ПЬЯТЬ РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА договоренности !
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20.11.2020 00:52 Ответить
Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже - Цензор.НЕТ 6384
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20.11.2020 00:59 Ответить
нормально, дідуган! Ху№лостанських ************ вже від тебе нудить, вони скаженіють і ховаються від тебе! Давай і далі іпі їм мізкі!
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20.11.2020 00:52 Ответить
...тайдитинах...стара кляча,задовбав!!!
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20.11.2020 00:55 Ответить
Объясните кто нибудь этого старому коммунисту , что Россия с Донбаса уходить не собирается.
И все это что говорит этот коммунист , ложь и лицемерие. Точка
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20.11.2020 01:04 Ответить
Оно💩крвчукча , непрошибаемое , и сознательно пакостит Украине за 💰 мертвечука ,т.есть гебни кровавой
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20.11.2020 06:16 Ответить
Где б на взять такую лядь, чтоб на Зеленьку сменять Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже - Цензор.НЕТ 755
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20.11.2020 01:14 Ответить
Какими сторонами !!!!!! ..
РосЦией !..... !!!
.




Украина за полГОДА ужэ ПЬЯТЬ РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА договоренности !


.
.
.
.
.
....
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20.11.2020 01:21 Ответить
А пан Кравчук доживет до этих времен? Срок то в столетия. Ху.ло себе такую жизнь намеряло.
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20.11.2020 02:25 Ответить
Как там с планом Б? До первого декабря осталось 10 дней...
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20.11.2020 06:31 Ответить
План Б - уйти на рождественские каникулы. Старик совсем плох стал, отдохнуть нам надо от него.
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20.11.2020 06:39 Ответить
Это какие задания? Пока Украина воду в крым не даст?
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20.11.2020 08:25 Ответить
Все стороньі ссьілаются на какие-то "соглашения принятьіе в Париже", однако в Украине єти соглашения так и не обнародованьі. К чему бьі єто?
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20.11.2020 08:34 Ответить
Повне припинення вогню, до кінця 19 року.
Розмінування.
Розведення сил.
Обмін всіх на всіх до нового року та допуск ЧХ до всіх утриманих.
Нові пункти пропуску.
Допуск обсє "мати безпечний і надійний доступ на всій території України". Про допуск на окуповані території, нічого.
"Формула штрайнмаєра" !!!
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834571-komunike-normandskogo-samitu-povnij-tekst.html

Миролюбна бубочка виконує це в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку, щоб фуйло не засмучувати.
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20.11.2020 09:36 Ответить
Я впевнений що на додаток до цих пунктів існують ще якісь таємні домовленості в угоду москві.
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20.11.2020 10:30 Ответить
І я так думаю.
Саме тоді вони домовились про відкликання всіх багатомільярдних позовів проти "гапрому".
Саме після цього "Нафтогаз" став збитковим, "чомусь".
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20.11.2020 10:38 Ответить
Хочеться почути від цього старого утирка, що з домовленностей виконала кацапська сторона
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20.11.2020 09:18 Ответить
 
 