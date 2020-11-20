Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил интервью изданию "Громадське".
"Встреча "четверки" в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно: выполнили ли мы предварительные соглашения, достигнутые в Париже. Наша задача в Украине - сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там очерчены", - сказал он.
Кравчук отметил, что решения, которые принимались в Париже 9 декабря одобрил также президент России Владимир Путин.
"Поэтому если кто-то не выполняет, или Россия, или ОРДЛО, а это и есть подопечные России, то они блокируют тот документ, который одобрил и Путин. Делегация Украины в ТКГ должна и будет действовать так, чтобы выполнять те решения, которые были принят 9 декабря в "Нормандском формате" в Париже. И это будет главным при решении вопроса, быть или не быть следующей встрече", - подчеркнул глава украинской ТКГ.
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Да старь хотело плешивое на все это. Его задача - тянуть время
А там или ишак сдохнет или падишах...
пуйло уже стонет и не знает как выкручиваться - вот и двигает темы про невозможность исполнения минска - правда делает это губами кравчука
Крутые санкции он не за Укоаину получает
РосЦией !..... !!!
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Украина за полГОДА ужэ ПЬЯТЬ РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА договоренности !
И все это что говорит этот коммунист , ложь и лицемерие. Точка
РосЦией !..... !!!
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Украина за полГОДА ужэ ПЬЯТЬ РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА договоренности !
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Розмінування.
Розведення сил.
Обмін всіх на всіх до нового року та допуск ЧХ до всіх утриманих.
Нові пункти пропуску.
Допуск обсє "мати безпечний і надійний доступ на всій території України". Про допуск на окуповані території, нічого.
"Формула штрайнмаєра" !!!
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834571-komunike-normandskogo-samitu-povnij-tekst.html
Миролюбна бубочка виконує це в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку, щоб фуйло не засмучувати.
Саме тоді вони домовились про відкликання всіх багатомільярдних позовів проти "гапрому".
Саме після цього "Нафтогаз" став збитковим, "чомусь".