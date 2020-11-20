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Против врача, рассказавшего журналистам, что в крови погибшего от побоев минчанина Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело

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Против врача, рассказавшего журналистам, что в крови погибшего от побоев минчанина Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, рассказавшего журналисту местного издания о результатах обследования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ в Беларуси в Telegram.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.178 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре РБ отметили, что "деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

"Подозреваемые задержаны", - добавили в ведомстве.

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Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но по словам медика, в его организме было ноль промилле алкоголя.

12 ноября Бондаренко скончался.

Против врача, рассказавшего журналистам, что в крови погибшего от побоев минчанина Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело 01
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Топ комментарии
+20
подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования

сталинский СССР
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20.11.2020 07:49
+17
хмм.. щас вспоминаю своего бывшего знакомого по пионерлагерю (отдыхали вместе в середине 80х годов).. он живет в Минске последние лет 20..
который весной-летом 2014 года, мне писал, что в Украине вместо государства - "фашистская диктатура", и в качестве доказательства, прикреплял всякие тупые фото и видео фейки, изготовленные в Рашке..
ну, а теперь Андрюша из Минска, бумеранг вернулся в твой "огород"..
я тебе ничего писать и злорадствовать не буду.. просто молча посочувствую..
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20.11.2020 07:53
+10
Скорее по следам Чаушеску.
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20.11.2020 07:54
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Лука, уходи!
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20.11.2020 07:38 Ответить
Против врача, рассказавшего журналистам, что в крови погибшего от побоев минчанина Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело - Цензор.НЕТ 3787 Против врача, рассказавшего журналистам, что в крови погибшего от побоев минчанина Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело - Цензор.НЕТ 6599
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20.11.2020 07:40 Ответить
подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования

сталинский СССР
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20.11.2020 07:49 Ответить
Скорее по следам Чаушеску.
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20.11.2020 07:54 Ответить
Вы предпочитали потерять сразу всю территорию? Если бы янык остался, то рашка бы не ОТМЕНИЛА планы по захвату Украины? Серьезно??? Это у вас проблема с причинно следственными связями... Янык как раз отдал приказ стрелять, да только в ответ тоже начали стрелять... После этой стрельбы ВР приняла решение вывести силовиков из Киева... И да... А на медальках за оккупацию Крыма стоит 20 февраля... Янык еще был у власти... Так что свои басни заливайте рашикам, они может быть поверят...
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20.11.2020 13:45 Ответить
хмм.. щас вспоминаю своего бывшего знакомого по пионерлагерю (отдыхали вместе в середине 80х годов).. он живет в Минске последние лет 20..
который весной-летом 2014 года, мне писал, что в Украине вместо государства - "фашистская диктатура", и в качестве доказательства, прикреплял всякие тупые фото и видео фейки, изготовленные в Рашке..
ну, а теперь Андрюша из Минска, бумеранг вернулся в твой "огород"..
я тебе ничего писать и злорадствовать не буду.. просто молча посочувствую..
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20.11.2020 07:53 Ответить
А чего им сочувствовать? Что им что-то не нравится в том, что есть? Но ведь они не знают, чего хотят! И уж тем более - как этого достичь. В этом их главная проблема. Не готовы они еще к переменам...
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20.11.2020 08:02 Ответить
Они хотят ВЫБОРОВ... Честных...
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20.11.2020 13:46 Ответить
Честные выборы - это не цель, а одно из средств достижения цели. А к пониманию цели они еще не пришли. Мало одного противодействия чему-то плохому, нужно осознанное стремление к лучшему.
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20.11.2020 14:43 Ответить
Ну как минимум они созрели к сменяемости власти) Чем не первоначальная цель?)
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20.11.2020 15:03 Ответить
таракан уже перебил кима
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20.11.2020 07:56 Ответить
Нічого дивного . В Білорусі владу захопили проросійські терористи , тож весь народ попав у заручники до цих виродків .
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20.11.2020 08:10 Ответить
А якщо і був алкоголь, то що собаки Лукашенка мають право вбивати і робити тортури як Малюта Скуратов в підвалах середньовічної Московії? Наскільки відомо карають ухвалою суду за порушення закону ізоляцією фігуранта від суспільства, а не зніманням шкіри і вибиванням зубів, чи гвалтуванням свідка як у Кагарлику.
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20.11.2020 08:15 Ответить
ну получается виноваты не убийцы, а кто о этом рассказал,а выпивших можно убивать безнаказанно
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20.11.2020 08:25 Ответить
Вы абсолютно правы, получается там средневековье эпохи царя Александра Грозного.
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20.11.2020 08:30 Ответить
Может все таки Ваньки? Грозного?)))
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20.11.2020 13:48 Ответить
Белорусы мазохисты какие-то. Мож у них это просто ролевые игры и всем нравится? А мы тут кому-то сочувствуем, кого-то материм...
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20.11.2020 08:33 Ответить
мне одному эти прокуратурские письмена напомнили записи НКВД-ешных следователей, расследовавших дела "врагов народа"?
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20.11.2020 08:52 Ответить
А если эта "врачебная тайна" была разглашена по просьбе потерпевшего?
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20.11.2020 08:55 Ответить
Дело в том, что врачебная ТАЙНА принадлежит "больному" и только он может пожаловаться на разглашение! А как я понимаю, он не жаловался...
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20.11.2020 11:38 Ответить
Там видать также "а какая разница".
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20.11.2020 12:04 Ответить
В нас такі самі правоохоронці.
Майдан їх нічому не навчив.
Треба карати за порушення законів як в штатах.
А за державну зраду давати довічне із вилученням майна.
Натомість в нас всі зрадники навіть не ховаються.
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20.11.2020 09:13 Ответить
"компетентным государственным органам" - расстрелять всех этих оборотней в погонах, желательно с семьями и детьми (толку из них все равно уже не будет) Проти лікаря, який розповів журналістам, що в крові загиблого від побоїв мінчанина Бондаренка не було алкоголю, відкрили кримінальну справу - Цензор.НЕТ 4082
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20.11.2020 09:22 Ответить
Такова "монополия государства на насилие".

Как там поживает аваковский тезис "подчиняйся, потом обжалуй" ?

"Убивает? Что, вы, тетя! Вот убьет - тогда придете".
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20.11.2020 09:56 Ответить
Так тайна или недостоверная информация.... как по мне одно другое исключает ...
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20.11.2020 11:10 Ответить
Две взаимоисключающие вещи "разгласил врачебную тайну" и "при этом представил недостоверную информацию"


Нельзя разгласить ТАЙНУ, огласив "ЛОЖЬ" !
*********** , они такие... сами себя палят...
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20.11.2020 11:35 Ответить
Ну тупыыыыыые! А ещё на американцев "гонят".
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20.11.2020 12:06 Ответить
прям ватная эритрея бурунди смесь с северной кореей ...
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20.11.2020 13:35 Ответить
 
 