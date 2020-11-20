Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 19 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки зафиксирована работа вражеского снайпера.
В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что за текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников вблизи Шумов, применив стрелковое оружие.
"Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет", - сообщили в штабе.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутые 22 июля 2020 г. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага", - добавили в пресс-центре ОС.
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Горіть у пеклі москалі!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Оборонний сектор працював досить потужно, щоб дати відсіч будь-якій військовій агресії.
Тепер же армія банкрутує та знищується.
ЗСУ поглинула корупція. І це все завдяки владі Зеленої , наркозал5жної шобли !
- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
Ніщо не завадить ВАЗеленському та його шісткам виконувати забаганки фуйла та сепарні.
Швидкого одужання нашому захиснику.