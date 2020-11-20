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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 19 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки зафиксирована работа вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников вблизи Шумов, применив стрелковое оружие.

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"Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет", - сообщили в штабе.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутые 22 июля 2020 г. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+12
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі москалі!
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2061
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20.11.2020 08:33
+10
До Феофанії снаряд не долетів, значить пермир'я не порушено. Значить головнокомандувач буде вирівнювати лінію фронту і виводити війська в глибину за Дніпровський вал. В зад території бійців ВСУ поведуть головнокомандувач, агенти ФСБ і лідери ОПЗЖ (хоч це одне і теж).
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20.11.2020 08:08
+10
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1182
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20.11.2020 08:16
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Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1480
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20.11.2020 07:45 Ответить
До Феофанії снаряд не долетів, значить пермир'я не порушено. Значить головнокомандувач буде вирівнювати лінію фронту і виводити війська в глибину за Дніпровський вал. В зад території бійців ВСУ поведуть головнокомандувач, агенти ФСБ і лідери ОПЗЖ (хоч це одне і теж).
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20.11.2020 08:08 Ответить
Його в Феофанії нема.
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20.11.2020 09:25 Ответить
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1182
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20.11.2020 08:16 Ответить
Уявляю моральний стан воїнів ЗСУ , коли -по тобі стріляють , а ти це мовчки " ковтаєш" Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3233 .. Такого приниження ще мабуть не відчувала жодна армія світу .
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20.11.2020 08:17 Ответить
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі москалі!
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2061
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20.11.2020 08:33 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4241
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20.11.2020 08:53 Ответить
За час попередньої влади українські розробки відповідали стандартам НАТО.
Оборонний сектор працював досить потужно, щоб дати відсіч будь-якій військовій агресії.
Тепер же армія банкрутує та знищується.
ЗСУ поглинула корупція. І це все завдяки владі Зеленої , наркозал5жної шобли !
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20.11.2020 09:02 Ответить
Міноборони пояснило умови безстрокового, односторонного перемир'я ( для кацапських терористів) на Донбасі.

- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
Ніщо не завадить ВАЗеленському та його шісткам виконувати забаганки фуйла та сепарні.

Швидкого одужання нашому захиснику.
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20.11.2020 09:15 Ответить
Надіюсь ,що прийде час і всі ті хто причесний до того.що невиконували свої обовязки--захищати державу --понесуть карну відповідальність. Генштаб працює на росію.
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20.11.2020 09:37 Ответить
ну расскажите, что снайпер работал неприцельно, и режим тишины в разгаре...
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20.11.2020 10:01 Ответить
Это несистемный снайпер. А стрелял он провокационно. Ничего страшного. Ни в коем случае не отвечайте. Так победим! ***** же мира хочет. Давайте поможем ему.
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20.11.2020 14:14 Ответить
 
 