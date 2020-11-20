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Вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в Европе в декабре текущего года, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в Европе в декабре текущего года, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре этого года или в начале следующего года. По ее словам, последние новости о разработках вакцины "вселяют большой оптимизм".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее обращение выложил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

Также Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в частности с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.

"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер.

Затем в Европе начнется процесс вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. В рамках этого механизма Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Китае проходят испытания пять образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований.
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Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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20.11.2020 07:54 Ответить
Хто буде сидіти з тими дітьми вдома, "розумнику"- може ти?
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20.11.2020 07:57 Ответить
40 квадратов это 5х8 метров
ты где такие классы видел чудо?
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20.11.2020 08:09 Ответить
Та да, плюс-мінус рік.)))
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20.11.2020 07:55 Ответить
перед выборами бубосик губки дул рассказывая про украинскую вакцину которая уже почти готова. Вавий, что там с нашей вакциной? когда испытание на тебе пройдут? звездобол зеленый
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20.11.2020 08:08 Ответить
 
 