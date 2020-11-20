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COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн

По состоянию на утро 20 ноября в мире зарегистрировали 650 454 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 776 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 57 239 606 случаев инфицирования, из них 650 454 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 365 695 человек, из них 10 776 за минувшие сутки.

COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 39,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19, - ВОЗ

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн 02
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COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн - Цензор.НЕТ 8098
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20.11.2020 08:26 Ответить
Мастера спорта по борьбе с короновирусом стремительно ворвались на 17-е место в мире. А ведь еще на прошлой неделе мы были 21-ми. Вот это мастерство! Асфальтирование дорог и сьемка телесериалов, вместо постройки больниц и лаборатории, показывает эффективность распределения короновирусных миллиардов! Браво зе, хорошо прибарахлились за счет лохов
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20.11.2020 08:33 Ответить
Ну, т.е. 1 на 800 тыс в сутки.. Ужас. COVID-19: третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей за добу. Загальна кількість інфікованих перевищила 57,2 млн - Цензор.НЕТ 2797
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20.11.2020 08:34 Ответить
про другие болезни вообще забыли
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20.11.2020 08:43 Ответить
Так от них уже год не умирают. Теперь все от вируса.
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20.11.2020 08:51 Ответить
В США почти 200 тыс за сутки, треть от всего мира.
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20.11.2020 09:17 Ответить
 
 