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В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, зафиксированы 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 (самый высокий показатель с начала пандемии), выздоровевших – 7 845 человек, умерли 229пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 01

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 02госпитализированы - 1 728 человек;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 02летальных случаев - 229;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 02выздоровели - 7 845 человек;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 01

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 07заболели - 598 085 человек;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 07выздоровели - 274 324 человека;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 07летальных случаев - 10 598;

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 4 108 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 11
В Украине выявлены рекордные 14 575 новых случаев COVID-19: умерли 229 человек, 7 845 - выздоровели 12
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Топ комментарии
+28
Даже не мастера спорта по борьбе с корона вирисом, а прямо таки олимпийские чемпионы. Зебилы!!!
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20.11.2020 08:15
+26
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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20.11.2020 08:16
+18
У педагогів зарплата 4 тисячі баксів, так шо хай не скиглять, голосували ж за зеленського...
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20.11.2020 08:18
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Кожному по наморднику та іцелопу для контролю - і буде йому москальське невимовне щастя.
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20.11.2020 13:28 Ответить
Имбицил, не позорь Украину.
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20.11.2020 14:50 Ответить
ніщо не заважає запровадити режим НС і харчі за талонами, тільки мабуть зерно в сховищах зелені щури поїли
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20.11.2020 08:25 Ответить
А у этого все смех#юшечки и смех#йочки В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 4550
В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 4866
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20.11.2020 08:27 Ответить
Может он улыбается сквозь стоны и слезы.) Лишь бы послать людям побольше позитива и показать, что несмотря на все страдания, надо побольше смеяться....А мы этого не ценим.)
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20.11.2020 08:37 Ответить
Его позитив психологически действует как циничный негатив.
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20.11.2020 09:29 Ответить
...Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж
Он над нами издевался. Сумасшедший, что возьмешь...
(В.Высоцкий).
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20.11.2020 08:39 Ответить
Єх, дати б йому по потилиці, за "виставу" таку.
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20.11.2020 08:46 Ответить
А чому б йому й не реготати? Вакцинку німецьку у дупку засандалили, у больнічку для контролю перебігу хвороби привезли, усі навколо у намордніках бігають - от він зуби й скалить.
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20.11.2020 13:32 Ответить
из заголовка можно делать болванку,и парумесяцев только циферки менять
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20.11.2020 08:29 Ответить
они с весны так и делают. причём циферки с потолка берут.
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20.11.2020 09:08 Ответить
А где же наши мастера по борьбе с ковидом, у которых вся Европа училась? В очередной раз обделались и теперь тихонько обтекают? Шарлатаны.
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20.11.2020 08:36 Ответить
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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20.11.2020 08:36 Ответить
А как их надо защитить? У моего сына 2 учителя из 11 на уроках в маске.
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20.11.2020 08:52 Ответить
В далеком 68 году советсая власть приняла решение и удачно за месяц поборола гонконгский грип. Принцип старый как мир ,если не можешь победить возглавь процес' В одной Москве было 100 тыс заболевших в день. Что сделали , а ничего не делали за месяц все переболели, прочихались, получили имунитет. Все были инфикованы а значит привиты и с антителами на всю жизнь, болели в основном дети и старики как и пологается при любой заразе. А ковид это все шито белыми нитками для любого эпидемиолга вот их и не пускают на публику а вдруг сорвется, чужая душа потемки.
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20.11.2020 08:51 Ответить
Антитела к Ковиду не на всю жизнь , многие уже переболели по 2-3 раза.
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20.11.2020 08:54 Ответить
Вот не надо чушь лепить 2 раза переболели - 5 ДОКАЗАНЫХ случая во всем мире (на 60М заболевших, это никто считай и не заболел), 3 - ниодного. Зачем писать бред?
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20.11.2020 10:29 Ответить
бывает статистика Бозе, бывает статистика Ферми, а бывает статистика Степанова
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20.11.2020 11:13 Ответить
При СССР все знали про гонконгский ГРИП
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20.11.2020 09:02 Ответить
Юрочка "невіруючий в ковід" продовжує... В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 2533
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20.11.2020 09:23 Ответить
Минист должен говорить,что ОН и уряд делают.А для цифр досьаточно табло в реальном времени в интернете.Но стапанов - это пустота.
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20.11.2020 08:58 Ответить
Закрывайте школы! Дети и их родители болеют, учителя тоже. Тесты никто не делает.
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20.11.2020 09:23 Ответить
Вышел зайчик на крыльцо, надел масочку на лицо, Ходит зайчик в масочке, хочет дожить до Пасочки.
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20.11.2020 09:27 Ответить
Уверенными шагами, я б даже сказал -- прыжками, движемся к локдауну.
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20.11.2020 09:34 Ответить
Як будете задихатись без кисню - запишіть для Бубочки відосіка

Він тепер зможе його подивитись навіть в літаку.

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 2129

Вартість дорогого потужного кисневого концентратора складає близько 50 000 гривень.

Замість 640 критично потрібних під час епідемії приладів, Зеленський Володимир підключає собі кращий інтернетік - в той самий літак, який 2 роки тому обіцяв продати.

Порошенку під час гарячої фази війни з російським окупантом було достатньо наявного на борту інтернету, але бубочці треба відоси прямо з літака заливати в youtube.
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20.11.2020 09:45 Ответить
Уже испугались гласности и отменили улучшения спутникового интернета
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20.11.2020 11:45 Ответить
Говорят, если носить маски чаще будет счастье.
Имеем штрафы, носим чаще. Но ***** не помогает. Может что-то на самом деле не так, как нам говорят... неее... эти святые люди не могут врать.
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20.11.2020 09:48 Ответить
"Имеем штрафы, носим чаще", "Может что-то на самом деле не так", так вот первое ваше утверждение и не так, куча народу НЕ носит маски.
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20.11.2020 09:51 Ответить
Вирус разгулялся, воспользовавшись тем, что чемпион в больнице.
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20.11.2020 10:00 Ответить
зебилоиды немедленно вводите локдаун КАРАНТИН на три недели...НЕМЕДЛЕННО....дебилы
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20.11.2020 10:25 Ответить
Паша, а почему именно на три недели, а не месяца? Или года?
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20.11.2020 11:41 Ответить
*Пуша
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20.11.2020 11:41 Ответить
Таки потому что минимум на три недели ( 21 день инкубационный период ) ферштейн ?
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20.11.2020 17:10 Ответить
простите, тема страшная, не смешная...
но актуальный анекдот - это чтоб улыбка продлевала жизнь...
***
ну вот как жеж во время, моя тещенька дорогая заменила в моей нычке водку на воду!!!
тихонько налил.. маханул... а ни запаха ни вкуса!!! чуть не поседел !!!))))
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20.11.2020 11:12 Ответить
В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 9561
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20.11.2020 11:13 Ответить
если и дальше такими темпами будет расти к-во заболевших, то локдаун придет сам по себе. вчера на Запорожца пока ждал лифт слушал, как бригада, к-я привезла короновирусного, пыталась его хоть куда-то пристроить (на Запорожца отказали). лифт чинили минут пятнадцать, потом я уехал а они так и продолжали обзванивать больницы. все это время больная бабуля сидела в каталке ( правда в маске) прямо на проходе. за это время мимо нас прошло туча народу, причем многие шарятся без масок, верхнюю одежду вообще никто не снимает, тут же подвозят еду для больных и т.ж. ждут когда починят лифт... вообщем треш, и это столица, и это когда даже 50% коек не заполнено (ну если верить этому одескому пи@дуну миннистру)...
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20.11.2020 12:35 Ответить
Зеля жалко от короновируса не умрет, он не больной, он косит
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20.11.2020 20:26 Ответить
Як казав в одному фільмі прапорщик Волентир, серед всієї цієї декорації є одна справжня штука, а це кількість захворівших лікарів. які на відміну від звичайного плебсу носять і маски і рукавички і костюми та ще й дезінфекцію постійно проводять, то ж звідки така кількість при наявних засобах безпеки. І тоді або засоби не дієві, або дієві але лікарі ними не забезпечені, або лікарі ще більші ідіоти ніж ті хто ігнорує запропонованими засобами захисту.
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20.11.2020 22:04 Ответить
Ви в армії коли небуть загальновійськовий захисний комплект носили? Шо робить боєць в ЗЗК, коли приспічило по великому? Правильно, знімає його. Безперервно носити засоби захисту довше 2-3 годин неможливо. А в лікарні, де концентрація вірусів дуже велика, навіть короткочасне зняття засобів захисту може призвести до зараження.
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21.11.2020 22:00 Ответить
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