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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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За год к уголовной ответственности по делам Майдана привлекли 34 человека, в розыске находятся 82 подозреваемых, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За год к уголовной ответственности по делам Майдана привлекли 34 человека, в розыске находятся 82 подозреваемых, - ГБР

За год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека. В розыске находятся 82 подозреваемых.

Об этом говорится в ответе Госбюро расследований на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на запрос сообщили, что расследуют 80 дел, связанных с событиями на Майдане. Кроме того, три уголовных производства касаются убийств силовиков во время протестов.

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В большинстве своем "новыми" подозреваемыми в делах ГБР стали бывшие прокуроры и следователи, которые ходатайствовали об арестах майдановцев.
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Топ комментарии
+5
За год к уголовной ответственности по делам Майдана привлекли 34 человека, в розыске находятся 82 подозреваемых, - ГБР - Цензор.НЕТ 7341
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20.11.2020 08:55
+2
Так это теперь для выравнивания статистики решили активистов и участников Майдана затаскать по судам?!!
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20.11.2020 08:52
+2
Ми розуміємо кого судить портновське гбр.
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20.11.2020 08:57
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Так это теперь для выравнивания статистики решили активистов и участников Майдана затаскать по судам?!!
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20.11.2020 08:52 Ответить
За год к уголовной ответственности по делам Майдана привлекли 34 человека, в розыске находятся 82 подозреваемых, - ГБР - Цензор.НЕТ 7341
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20.11.2020 08:55 Ответить
Ми розуміємо кого судить портновське гбр.
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20.11.2020 08:57 Ответить
ДБР, а ви визвіть всіх хто був на Майдані, хоча вони незабаром і самі прийдуть.
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20.11.2020 09:06 Ответить
Вони вже читають корисні підручники.
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20.11.2020 09:12 Ответить
саша паламарчук ДБР, а ви визвіть всіх хто був на Майдан.

А сколько их было, случайно не 73%? За рік до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнуто 34 особи, у розшуку перебувають 82 підозрювані, - ДБР - Цензор.НЕТ 2622
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20.11.2020 10:55 Ответить
Вони вже читають корисні підручники.
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20.11.2020 09:13 Ответить
Может я чего-то не понимаю, но решений суда по этим 34 чел нет ,согласно той же инфографике ДБР дела только лишь "сообщено о подозрении" 13 актов "скеровано до суду"т.е. передано на рассмотрение, а вот когда будет решение суда тогда и можно говорить привлекли к ответственности
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20.11.2020 10:50 Ответить
Чекаємо справи проти побитих беркутівцями студентів за те, що об їх голови були пошкоджені куплені за державні кошти гумові кийки.
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20.11.2020 11:10 Ответить
нормально.
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20.11.2020 13:18 Ответить
Всем амнистия - если семейные люди, тем более , если милиционеры .
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20.11.2020 23:18 Ответить
 
 