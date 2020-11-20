Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1391 случай. Среди лидеров - Днепропетровская и Киевская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174) и Киевской (1080) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 20 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1391 человек, что является рекордным показателем для столицы и с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 56 594 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1080 человек, за прошедшие сутки - 33. С начала эпидемии выздоровели 20 391 пациент.

По состоянию на 20 ноября количество активных больных в Киеве составляет 35 123 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 19 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 348 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровской и Киевской областях.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1174 человека, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных - 26 202. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 689 человек, за минувшие сутки - 29. С начала эпидемии выздоровели 10 530 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 14 985.

В Киевской области коронавирусом заболели 1080 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 28 427 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 615 человек, за минувшие сутки - 15. С начала эпидемии выздоровели 10 868 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 16 944 человека.