Завтра начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: закон опубликован в "Голосе Украины"
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В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины".
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местных властей, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Отметим, завтра в Украине будет карантин выходного дня. Он будет действовать с субботы по воскресенье. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС.
Пожалуйста, подождите...
треба законодавчо закріпити обовязок (не право, а саме обовязок) бити в рило кожного, хто ходить у людному місці без маски
а також бити тих, хто інфікований, та клав на ізоляцію і ходить серед людей
ст.125 УК - умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю работоспособности, предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
По тем же данным CDC, 80% носят маски либо "всегда" либо "почти всегда" - из тех кто заразился. Так что ...
Блин ну реально надо быть дебилом чтоб верить что ты заразился от "безмасочника" а не от одного из 3млн. жителей Киева, подавляющее большинство которых маски таки носит.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf
Таблица на странице 4.
Often 14.4 (%)
Always 70.6 (%)
Суммарно даже не 80 а ближе к 85%
Но его опасность СИЛЬНО преувеличена. И под видом "спасения мира" - вводятся по сути ограничения, до которых даже всякие там шикльгруберы/сталины не додумывались.