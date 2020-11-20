РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10676 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
17 430 130
карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Завтра начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: закон опубликован в "Голосе Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Завтра начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: закон опубликован в

В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местных властей, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1391 случай. Среди лидеров - Днепропетровская и Киевская области

Отметим, завтра в Украине будет карантин выходного дня. Он будет действовать с субботы по воскресенье. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
вони законні.
бо безмаскові довбні порушують право на безпеку всіх оточуючих.
показать весь комментарий
20.11.2020 09:10
+21
Эти открытые носы реально бесят!!!! На хрена ты одел тогда маску на рот?? Что бы не гавкать??? Толку от нее в таком варианте ноль...
показать весь комментарий
20.11.2020 09:07
+18
С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: закон опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 7085
показать весь комментарий
20.11.2020 09:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
С вами не поспоришь. Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 4128
показать весь комментарий
20.11.2020 10:56 Ответить
вроде один раз было... впечатлений хватило на долго...
показать весь комментарий
20.11.2020 10:41 Ответить
Миф. Такой же, как и памятник расстрелянім безбилетникам во Франкфурте.
показать весь комментарий
20.11.2020 10:54 Ответить
возможно но если он был запущен именно тогда и принёс пользу то он себя оправдал
показать весь комментарий
20.11.2020 11:03 Ответить
Цей міф більше пасував би совку. Бо в Третьому рейхові, незважаючи ні на що, працювала судова система. Як писав Солженіцин: в ґештапо можна було виправдатися, в "нквд" -- ніколи.
показать весь комментарий
20.11.2020 12:16 Ответить
Я надеюсь не будут требовать денег на месте, потому что часть наверняка пойдет на карман.
показать весь комментарий
20.11.2020 09:23 Ответить
Как договоритесь. Это ж Украина (времен зеленского)!
показать весь комментарий
20.11.2020 09:30 Ответить
А ну понятно, это как гайцы будут делать, типа плати по тихому 100 грн или будем оформлять протокол.
показать весь комментарий
20.11.2020 09:42 Ответить
вчера наблюдала тетку в магазине - замызганая маска у нее была на подбородке..., она ходила со своей тележкой по всем отделам и непрерывно кашляла, как назло попадаясь мне на каждом шагу..,. и ни одна скотина (охранник, тот, кто раскладывает товар) не сделала ей замечание..., поэтому полный локдаун - не полный, штрафы - это всем до одного места, потому что все верят, что бессмертные...
показать весь комментарий
20.11.2020 09:23 Ответить
А я в подобной ситуации сама делаю замечание, если не помогает, поднимаю такой шум, что прибегает охрана, которую ношение масок не волнует. У них у самих они замызганные и на подбородке. Появившееся ответственное лицо из персонала сказало, что они не имеют права заставить носить маски. У него маска была поновее, но нос гулял на воле. Все происходило в Сильпо, на Бочарова 13.
показать весь комментарий
20.11.2020 09:44 Ответить
мало
треба законодавчо закріпити обовязок (не право, а саме обовязок) бити в рило кожного, хто ходить у людному місці без маски
а також бити тих, хто інфікований, та клав на ізоляцію і ходить серед людей
показать весь комментарий
20.11.2020 09:24 Ответить
то есть надо бить каждого второго, так как инфицированы почти все наверно если протестировать
показать весь комментарий
20.11.2020 09:26 Ответить
Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 1471 "Год у него был, три за побег, пять за детсад. Иди, иди, Вась."
ст.125 УК - умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю работоспособности, предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
показать весь комментарий
20.11.2020 09:32 Ответить
Цілком згоден.
показать весь комментарий
20.11.2020 09:42 Ответить
Мне просто интересно... каким образом 100-200 реальных антимасочников на весь Киев, из которых, к слову пока никто не заболел (я в курсе) - могут поназаражать всех остальных.
По тем же данным CDC, 80% носят маски либо "всегда" либо "почти всегда" - из тех кто заразился. Так что ...
Блин ну реально надо быть дебилом чтоб верить что ты заразился от "безмасочника" а не от одного из 3млн. жителей Киева, подавляющее большинство которых маски таки носит.
показать весь комментарий
20.11.2020 09:41 Ответить
сумниваюсь я, однако, что-то в этом есть Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 3810
показать весь комментарий
20.11.2020 10:19 Ответить
Изучай. Тока если инглишем владеешь.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf

Таблица на странице 4.
Often 14.4 (%)
Always 70.6 (%)

Суммарно даже не 80 а ближе к 85%
показать весь комментарий
20.11.2020 13:23 Ответить
Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 8447
показать весь комментарий
20.11.2020 10:01 Ответить
Ты баран. Есть.
Но его опасность СИЛЬНО преувеличена. И под видом "спасения мира" - вводятся по сути ограничения, до которых даже всякие там шикльгруберы/сталины не додумывались.
показать весь комментарий
20.11.2020 13:24 Ответить
Полностью поддерживаю.
показать весь комментарий
20.11.2020 14:49 Ответить
Добавлю. И НЕ делается того, что нужно.
показать весь комментарий
20.11.2020 13:25 Ответить
Давно пора было закон этот принимать. Плохо, что поздно, но лучше поздно, чем ни когда. И желательно видосики на эту тему кожный день снимать и показывать, где наших держиморд и мажоров всех мастей на тусовках разных штрафуют. Начать штрафовать с головы, так сказать, с того места, где с которого начинает гнить любая рыба.
показать весь комментарий
20.11.2020 10:54 Ответить
За курение должны тоже штрафовать, но всем похер. Законы у нас не работают
показать весь комментарий
20.11.2020 11:50 Ответить
Так получилось, что с середины февраля и до начала мая я был в Ташкенте. Так вот, как только началась пандемия, сразу вышел закон, что в Узбекистане за не ношение маски штраф 150 USD. Вот просто на улице! И ни одна падла не демонстрировала дурной бравады, типа мне похер и т.п., все в масках поголовно (причем правильно одетых). И стоили маски 4-5 грн на наши деньги. А многие еще и в перчатках. При входе в рынке и супермаркеты не только измеряют температуру, но и проходишь под аэрозолем, распыляющим хлорсодержащие дез.средства. Раз в неделю рынки закрыты на дезинфекцию. На входе милиция, нацгвардия и военные. Никто не понтует. Запретили езду на личном автотранспорте, только со стикерами от МВД, спецавтомобили, врачи, фармацевты, дипломаты, менты, доставка. Всё! Крупные дороги перекрыты бетонными блоками и стоят совместные патрули с автоматами. Не, можешь проехать, если наглый там или олигофрен. Но! Просто фотографируют спецаппаратурой твои документы и отпускают. Через несколько минут СМСкой приходит штраф - 5 млн сумов - 500 уе! Попробуй не заплати. За первые сутки на штрафстоянки поставили около 1000 авто. Через день картина постапокалипсиса, город как вымер. Метро закрыли, транспорт встал, магазины кроме продовольственных закрыли. И народ хоть бурчал, но выполнял законы своего правительства. Можно сколько угодно орать про тоталитарное государство, среднеазиатскую диктатуру и пр.. Но факт в том, что там заболеваемость первой волны была в сотню! раз ниже чем у нас, где свобода больше похожа на анархию, а наш народ нашу власть ни в хер не ставит. И власть демонстрирует свою полную беспомощность. Наверное лучше допустить падения экономики и уровня жизни граждан, это можно восстановить. А вот умерших не вернуть. И в Узбекистане нет проблем с коечным фондом. Там в первый же месяц построили крупные модульные городки рядом с обл. центрами и окружили их оградой и охраной. Никакого кокетства с самоизоляцией и двухнедельной обсервацией как у нас и никаких заигрываний с народом при помощи нашумевшего приложения Дий вдома. Которое нихрена не работало, когда я приехал эвакуационным рейсом. Кстати, родное правительство сняло с нас за рейс Скайапа в полтора раза дороже, чем за обычный перелет. Никто не задумывался, почему эвакуацию авиатранспортом разрешили только двум компаниям, МАУ коломойши и Скайап ахметки? Всё просто, двойная оплата, гос-во и с граждан снять в полтора раза. Неслабо так, правда? Так что в пандемию нельзя играться в поддавки или надувать щеки и вещать важно с экранов про статистику заболевших-умерших. Надо принимать жесткие меры. Только так будет результат.
показать весь комментарий
20.11.2020 12:31 Ответить
Поправлюсь, не правительство сняло за рейс, а собственно Скайап
показать весь комментарий
20.11.2020 12:35 Ответить
карантин вихідного дня. Він діятиме із суботи по неділю. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, АЗС... Епіцентр та розетка
показать весь комментарий
20.11.2020 13:22 Ответить
у франции с этим не спорят .первый раз 35 евреев второй раз 1500 евреев и попробуй еще вякнуть что нибудь))
показать весь комментарий
20.11.2020 16:04 Ответить
как выписывать штраф , если человек не носит паспорт , или уже то что написано на задней странице паспорта - брехня ?
показать весь комментарий
20.11.2020 21:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 