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Новости Политика Украины
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Рада должна принять три основных закона по Донбассу - о демилитаризации, об амнистии и о выборах, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада должна принять три основных закона по Донбассу - о демилитаризации, об амнистии и о выборах, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в ближайшее время Рада должна принять три основных закона для достижения мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук зявил в интервью "Громадському".

"Нельзя говорить о выборах, когда там находятся незаконные военные формирования, наемники, люди, которые пришли туда воевать и зарабатывать деньги на войне. Там не действуют украинские законы, нет украинских партии, СМИ. Там украинского сейчас нет ничего. И там нет условий для проведения выборов", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

"Россия говорит, что это украинская территория. И это правда - это украинская территория, временно оккупированная. Значит, наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? Ну как мы можем сказать "можем", когда нас там нет? А этого не хотят видеть и воспринимать Россия и ОРДЛО. Таким образом мы доказываем - это нереально. Не потому, что мы хотим или не хотим. Это нереально - сначала выборы, затем граница. Мы сначала подготовим условия - это первое и самое необходимое, а потом будем говорить о выборах. Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона - о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед", - добавил Кравчук.

Говоря про закон об амнистии, Кравчук заявил, что его надо еще раз глубоко изучить, учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, чтобы не было случайностей.

"Нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать. Не могут быть амнистированы военные преступники или те, кто насиловал, мучил людей и пр. Но это надо сделать, во-первых, на основе закона, и, во-вторых, с учетом ситуации и мнения тех людей, которые там живут. Я убежден, что эти люди лучше знают, кто что делал и почему делал в тех непростых условиях", - объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
смотри глубже:

эти бандформирования будут названы "полицией" и поставлены на довольствие в Украине.

С того времени ты будешь содержать оккупантов.
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20.11.2020 09:28
+19
Рада должна принять один закон - что бы ни бывших коммуняк, ни пророссийских скотов ни разного рода ЗЕлёных и жопоблоковцев не было в составе ТГК.
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20.11.2020 09:23
+14
Треба закон про позбавлення Українського громадянства.
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20.11.2020 09:29
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Приймуть закон і Домбас враз демілітаризується, а озброєні бандформування втечуть за паребрік.
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20.11.2020 09:22 Ответить
А кто же туда пустит этих скотов? Они в Параше не нужны.
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20.11.2020 09:24 Ответить
смотри глубже:

эти бандформирования будут названы "полицией" и поставлены на довольствие в Украине.

С того времени ты будешь содержать оккупантов.
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20.11.2020 09:28 Ответить
Конечно примут как скажет великий Пу..., главное сказку рассказать по телику и старого маразматика поставить во главе, чтоб потом бабочка мог отмазаться это не я и хата не моя, правильным путём идёте 73% Вас бьют и убивают, значит любят
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20.11.2020 10:00 Ответить
Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8154 Так вже це раніше сказав Пу через По! А По підніс це суспільству як "перемогу"! Тому за цей "блудняк" від Пу та По країна заплатить велику ціну - життями воїнів та громадян, економічною "разрухою"...
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20.11.2020 11:11 Ответить
Рада должна принять один закон - что бы ни бывших коммуняк, ни пророссийских скотов ни разного рода ЗЕлёных и жопоблоковцев не было в составе ТГК.
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20.11.2020 09:23 Ответить
Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 689 так чого там й зараз нема автора та підписанта "блудняка" Мінск 2?
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20.11.2020 11:15 Ответить
Ага, подожди, сейчас только снова турборежим включит... Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2965
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20.11.2020 18:51 Ответить
А як бути з тими хто отримав росіянські аусвайси?
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20.11.2020 09:23 Ответить
Під сраку до рідної Москальшини.
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20.11.2020 09:28 Ответить
Треба закон про позбавлення Українського громадянства.
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20.11.2020 09:29 Ответить
В том числе, за получение паспорта кацапа.
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20.11.2020 09:55 Ответить
Нєобьятниє простори історічєской родіни.
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20.11.2020 09:30 Ответить
Да, я полностью с вами согласен, последнии полтора года потеряны.
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20.11.2020 09:25 Ответить
А ти навіть не порося,бо з нього є користь,а з тебе тільки смердить.
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20.11.2020 09:26 Ответить
І знову ця медведчуківська курва, з екранів телевізора,як із собачої будки лізе.
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20.11.2020 09:24 Ответить
И все?!! Падло ты старое! А давай этим отморозкам дадим бесплатно талоны на усиленное питание!!
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20.11.2020 09:26 Ответить
Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 816 автор та підписант капітуляції зоб*язався видати бандюкам не тільки "бесплатніе талони на усиленное питание" та і ось такі "ніштякі":

- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов
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20.11.2020 11:24 Ответить
На фиг тот Донбасс нужен . нужно заморозить и пускай дальше кричат путин ввввведи
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20.11.2020 09:28 Ответить
Это не входит в планы путена.
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20.11.2020 09:29 Ответить
Если им дать голосовать,то они Медведчука президентом выберут .
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20.11.2020 09:29 Ответить
ты сомневаешься что быдло Украины выберет Медведчука или Бойко?
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20.11.2020 09:30 Ответить
Там вже нема стільки населення,щоб вони могли когось обрати.
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20.11.2020 09:31 Ответить
а нафига там металлолом, если идёт капитуляция Украины?

если войска оккупантов ставят на довольствие и представителей оккупантов вводят в высшие эшелоны власти...
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20.11.2020 09:32 Ответить
В этом Вы тоже конечно правы......☹️ и это «цена» преЗедентского «мир любой ценой»......😡
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20.11.2020 09:39 Ответить
Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 650 та не, це не "ціна" преЗедентского «мир любой ценой», а ось ціх "товарищів"...

Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5731
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20.11.2020 11:37 Ответить
Ostap,
То что МС были подписаны в 2015 - я знаю......., НО в этом «документе» нет ни одного слова о «мире любой ценой», а вот преЗедент аж из штанов выпрыгивает и хочет до 09 декабря всё «исполнить» о чем было договорено в Париже 09.12.2019......
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20.11.2020 12:19 Ответить
де можна побачити офіційний документ "від Зелі" з "поміткою" "мир любой ценой"?
А ось у Мінську "від По" - "любою ціною" аж тхне, бо "адекватний" керманич ніколи би не підписався під пунктом "угоди" - "спочатку вибори, согласовані з бандюками", а потім - "контроль за кордоном"...

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. 11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)
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20.11.2020 12:42 Ответить
Согласна, что письменно нет нигде «мир любой ценой» (кстати от Порошенко тоже), а вот действия именно преЗедента.......и ДА посмотрите в интернете все(!!!) «интервью» преЗедента ДО и ПОСЛЕ выборов (надеюсь Вы не будете цепляться(!!!) к словам/предложениям, а просто почитайте/послушайте внимательно(!!!))......Google в помощь......
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20.11.2020 12:49 Ответить
дякую за "гугл у поміч". Нижче я вам написав відповідь. А то що кажуть..."Мало ли что могут рассказать? Не всему же надо верить!"(с)
Ось нам казали тоді що Мінськ це "перемога", а по факту це виявилося що "зрада"...
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20.11.2020 13:00 Ответить
И кстати до сих пор не известно о чем преЗедент конкретно «договорился» год назад, но судя по его «прыткости» угодить )(уйлу - не очень хороший вариант для Украины......
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20.11.2020 12:22 Ответить
так ось коли побачимо - тоді й будемо розмовляти про "договорняк Зелі".
"На сьогодні" є тільки "політичний блуд" в який загнав країну "гігант діпломатії", з якого нінішня влада шукає "шпаринку" щоби "виплигнути" з "мінімальники втратами", бо це офіційний документ, підтриманий на рівні европейських президентів...
А до усього "гігант діпломатії" посадив країну ще й на такий "шпагат": виконали Мінськ - отримали "головняк" - ЕС зняла санкції, не виконали Мінськ - отримали "головняк" - ЕС зняла санкції...
От який би ви вибрали "варіант"?
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20.11.2020 12:54 Ответить
Ostap
Скажем так: я - НЕ дипломат и НЕ юрист, чтобы «выбирать варианты», но на тот(!) момент (2015) это было(!) «оптимальным» вариантом.......и ДА я - не сторонница МС с самого начала и всегда их критиковала/критикую.....
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20.11.2020 13:14 Ответить
ну от за "оптимальний вариант" щас країну "зліва" та "справа" усі й "довбають" - виконуйте що написано. Це ж не "фількіна грамота" - "тут читаєм, тут не читаєм" - а офіційний документ...
І як випутатися з цієї халепи без втрат - мабуть відомо одному автору цієї халепи...
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20.11.2020 16:42 Ответить
ВЕЛИКА частина жителів які залишились там--просто ненавидять нас українців. А цей комуняка намагається в угоду путіну цих мутангів впихнути на всю територію України. Щоб ми їх ще і годували
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20.11.2020 09:31 Ответить
Зебилы это опять его личное мнение? Который гавкает каждый день уже,верховна рада должна,то должно,никто тебе ничего не должен,он спроси янелоха он знает
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20.11.2020 09:31 Ответить
Рада ответила Кравчуку, что кому она должна, то прощает. Она Бюджет на 2021 год никак "не родит". Не этому составу Рады решать вопросы по Донбассу, это должно быть понятно даже человеку со старческими изменениями организма.
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20.11.2020 09:34 Ответить
Дід Льоня, може хвате сраку путіну лизати, подумай яку память ти про себе залишиш. Запроданець....
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20.11.2020 09:41 Ответить
У вас закон об амнистии будет работать как и борьба с коррупцией. И,вообще,при любом мирном решении Украины там не будет. И вы это прекрасно понимете.
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20.11.2020 09:41 Ответить
А куда Арестович спрятался? Это же его работа - сообщать антиукраинские гадости и вражеские планы нашего истребления....Или Кравчуку так нравится быть на виду, быть в топе, что он не слазил бы с экранов даже в туалет....
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20.11.2020 09:45 Ответить
Какая амнистия, какие выборы? Только колония, принудительные работы и поражение в правах на 30 лет!
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20.11.2020 09:45 Ответить
пора снимать Кравчука или поменять его на Кучму взад рокеровочкой
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20.11.2020 09:48 Ответить
Автор кравчучки - недоторканий, входить до нематеріяльної спадщини Юнеско.
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20.11.2020 10:53 Ответить
а сепары и параша ничего не должны?
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20.11.2020 10:06 Ответить
б... та віддайте той Донбас ху...лу там не лишилось нічого Українського всі хто там лишився будуть завжди тянути в РФ вони навіть зараз після цього всього гів...на за РФ дальше...
Треба відгородити і повну блокаду, але це не допустить лоббі наших бізнесменів які мають там офшорну зону і дешеву робочу силу
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20.11.2020 10:08 Ответить
Не Кравчуку вказувати Раді що, вона має приймати чи ратифікувати.
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20.11.2020 10:15 Ответить
Потрібно два закони - про декупацію та про статус недогромадян. І цього старого викинути з державних дач - хай не воняє...
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20.11.2020 10:16 Ответить
Доколи цей комуняцький непотріб буде розповідати про амністію.Яка амністія терористам і вбивцям? Хоч один з рідні кравчука чи фокіна був на передовій, що вони тут вирішують кого амністувати? Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7634
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20.11.2020 10:44 Ответить
Цей маразматик свого часу здав ядерну зброю (під будапештські обіцянки-цяцянки) і Україну згодом роздерли на куски. А тепер, сволоч, бельмесить, як це все узаконити. Таких потрібно карати.
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20.11.2020 10:59 Ответить
Кравчук и его группа, должны пойти нах...
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20.11.2020 11:05 Ответить
Ось для чого їм потрібний Конституційний суд. А ви до цього часу вірили що Тупіцький сам такий сміливий і виніс рішення по повзучому розвалу України?
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20.11.2020 11:31 Ответить
За такі проукраїнські проропозиції пропоную кавча на гиляку.
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20.11.2020 11:39 Ответить
должна принять три основных закона по Донбассу - о демилитаризации, об амнистии и о выборах, и о освобождении от ответсвенности лиц принимавших решения в состоянии деменции.
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20.11.2020 11:42 Ответить
Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона - о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед", - добавил Кравчук. Источник: https://censor.net/ru/n3232215

Старого маразматика треба садити у тюрму за держзраду разом з депутатами які проголосують за "амністію" сепарського промосковського кримінала Донбаса.
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20.11.2020 11:47 Ответить
Незаконные военные формирования - расплывчатое понятие.
Может по законам улицы, оно законное.
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20.11.2020 12:13 Ответить
Если там не действуют украинские законы, тогда для кого междукапельный их предлагает принять?
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20.11.2020 12:43 Ответить
Рада должна принять всего лишь один закон "посадить кравчука и надолго, "За предательство интересов Украины!!
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20.11.2020 13:12 Ответить
Это какая-то шизофрения! ВР не должна заниматься кравчуковыми фантазиями. Как может ВР принимать законы по этой территории, если вообще по факту непонятно ,что там происходит и главное, что будет дальше происходить?
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20.11.2020 15:29 Ответить
А что ты такое, что указываешь ВРУ что принимать?
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20.11.2020 17:47 Ответить
 
 