Рада должна принять три основных закона по Донбассу - о демилитаризации, об амнистии и о выборах, - Кравчук
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в ближайшее время Рада должна принять три основных закона для достижения мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук зявил в интервью "Громадському".
"Нельзя говорить о выборах, когда там находятся незаконные военные формирования, наемники, люди, которые пришли туда воевать и зарабатывать деньги на войне. Там не действуют украинские законы, нет украинских партии, СМИ. Там украинского сейчас нет ничего. И там нет условий для проведения выборов", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
"Россия говорит, что это украинская территория. И это правда - это украинская территория, временно оккупированная. Значит, наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? Ну как мы можем сказать "можем", когда нас там нет? А этого не хотят видеть и воспринимать Россия и ОРДЛО. Таким образом мы доказываем - это нереально. Не потому, что мы хотим или не хотим. Это нереально - сначала выборы, затем граница. Мы сначала подготовим условия - это первое и самое необходимое, а потом будем говорить о выборах. Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона - о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед", - добавил Кравчук.
Говоря про закон об амнистии, Кравчук заявил, что его надо еще раз глубоко изучить, учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, чтобы не было случайностей.
"Нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать. Не могут быть амнистированы военные преступники или те, кто насиловал, мучил людей и пр. Но это надо сделать, во-первых, на основе закона, и, во-вторых, с учетом ситуации и мнения тех людей, которые там живут. Я убежден, что эти люди лучше знают, кто что делал и почему делал в тех непростых условиях", - объяснил глава украинской делегации в ТКГ.
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эти бандформирования будут названы "полицией" и поставлены на довольствие в Украине.
С того времени ты будешь содержать оккупантов.
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов
если войска оккупантов ставят на довольствие и представителей оккупантов вводят в высшие эшелоны власти...
То что МС были подписаны в 2015 - я знаю......., НО в этом «документе» нет ни одного слова о «мире любой ценой», а вот преЗедент аж из штанов выпрыгивает и хочет до 09 декабря всё «исполнить» о чем было договорено в Париже 09.12.2019......
А ось у Мінську "від По" - "любою ціною" аж тхне, бо "адекватний" керманич ніколи би не підписався під пунктом "угоди" - "спочатку вибори, согласовані з бандюками", а потім - "контроль за кордоном"...
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. 11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)
Ось нам казали тоді що Мінськ це "перемога", а по факту це виявилося що "зрада"...
"На сьогодні" є тільки "політичний блуд" в який загнав країну "гігант діпломатії", з якого нінішня влада шукає "шпаринку" щоби "виплигнути" з "мінімальники втратами", бо це офіційний документ, підтриманий на рівні европейських президентів...
А до усього "гігант діпломатії" посадив країну ще й на такий "шпагат": виконали Мінськ - отримали "головняк" - ЕС зняла санкції, не виконали Мінськ - отримали "головняк" - ЕС зняла санкції...
От який би ви вибрали "варіант"?
Скажем так: я - НЕ дипломат и НЕ юрист, чтобы «выбирать варианты», но на тот(!) момент (2015) это было(!) «оптимальным» вариантом.......и ДА я - не сторонница МС с самого начала и всегда их критиковала/критикую.....
І як випутатися з цієї халепи без втрат - мабуть відомо одному автору цієї халепи...
Треба відгородити і повну блокаду, але це не допустить лоббі наших бізнесменів які мають там офшорну зону і дешеву робочу силу
Старого маразматика треба садити у тюрму за держзраду разом з депутатами які проголосують за "амністію" сепарського промосковського кримінала Донбаса.
Может по законам улицы, оно законное.