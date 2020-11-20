Апелляционный суд обязал Шевченковский райсуд Киева рассмотреть жалобу на закрытие дела против Портнова об угрозах прокурору Божко, - адвокат Маселко

Вчера, 19 ноября, Киевский апелляционный суд (судьи Ященко, Капичон, Семенцов) частично удовлетворил жалобу адвокатов прокурора Александра Божко и отменил отказ Шевченковского суда в рассмотрении жалобы на закрытие уголовного производства против Андрея Портнова.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Помните зоофильськи фантазии и угрозы Портнова прокурору Александру Божко, который расследовал его дело.

Тогда прокурор добился возбуждения уголовного дела по этим фактам. Однако в апреле дело закрыли из-за отсутствия состава преступления - мол у нас нет методологии экспертизы смсок и непонятно - то Портнов действительно угрожал или просто мечтал

В июле мы добились отмены этого постановления (благодарность судьи Сидорову из Шевченковского суда).

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Однако в августе СБУ снова закрыла дело - на этот раз по срокам. При этом не учли, что ст. 343 УПК уже не предусматривает таких сроков.

Поэтому мы снова обжаловали закрытие дела. Судья Овсепян из Шевченковского суда отказала в жалобе. Портнов для нее больший авторитет, чем УПК.

Но вчера Киевский апелляционный суд (судьи Ященко, Капичон, Семенцов) частично удовлетворил нашу жалобу, отменили отказ Шевченковского суда и направили его на новое рассмотрение. Мотивов пока не знаю, но это уже прогресс.

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Прокурор Божко не сдается и продолжение следует", - рассказал Маселко.





Ранее сообщалось, что трое работников Генеральной прокуратуры получали сообщение с грубыми оскорблениями и угрозами с номера Андрея Портнова.

В частности, неоднократно такие сообщения поступали прокурору Александру Божко, который руководил уголовным производством, где фигурировал экс-чиновник. Расследование относительно угроз от Андрея Портнова сотруднику Генеральной прокуратуры (теперь Офис Генерального прокурора. - Ред.) Александру Божко начали в Государственном бюро расследований в начале апреля 2019 года. Впоследствии уголовное производство передали в Службу безопасности Украины .

В конце ноября прошлого года Божко пожаловался на действия Андрея Портнова в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области, после чего еще раз получил угрозы от экс-чиновника .

После этого прокурору не раз писали с номера бывшего чиновника. В частности, 27 марта Андрей Портнов направил сообщение, где "посоветовал" прокурору "собираться в тюрьму". Последний раз Божко получил угрозы 30 марта этого года.

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Отметим, что отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору и квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры. После получения новых угроз Александр Божко снова обратился в комиссию, и адвокаты отказались даже открывать производство. Сейчас такое их решение прокурор пытается обжаловать в Окружном административном суде Киева.

В апреле текущего года Божко также обращался к Генпрокурору Ирине Венедиктов с ходатайством, в котором попросил объявить Портнову подозрение. Впрочем, в ответе на запрос СБУ ответила, что это подозрение не огласили, а дело - закрыли. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, основанием для прекращения производства стала экспертиза.

Кроме Божко, похожие угрозы были адресованы и в сторону бывшего сотрудника следственного Управления специальных расследований ГПУ и его экс-руководителя Сергея Горбатюка. Именно эта структура расследовала события Революции Достоинства и деятельность бывших соратников Виктора Януковича.

Андрей Портнов, напомним, вернулся в Украину весной этого года. Экс-чиновник сразу начал "юридическую войну" с бывшим президентом Петром Порошенко, отправив с десяток заявлений на него в Государственное бюро расследования. Также в августе Портнов выиграл иск против Украины о возмещении почти 7 000 000 гривен компенсации - за причиненный ущерб его репутации.