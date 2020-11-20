Киевский форум по безопасности: Как защитить евроатлантический курс Украины, Молдовы, Беларуси и других стран нашего региона?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция новой онлайн дискуссии Киевского форума "Как защитить евроатлантический курс стран нашего региона".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Главными темами этого разговора станут победа проевропейского политического лидера Майи Санду на выборах президента Молдовы и продолжение гражданского сопротивления белорусского общества против режима Лукашенко.

Как защитить европейские устремления Украины, Молдовы, Беларуси и других наций нашего региона?

Почему нельзя мириться с пассивностью Украины в регионе и зачем нужна активная региональная политика нашего государства?

Как объединить проевропейские силы в регионе?

Как вместе противодействовать России?

Как усилить роль Запада?

Участниками дискуссии будут:

- Михай Попшой, заместитель председателя парламента Республики Молдова;

- Оксана Сыроид, заместитель Председателя Верховной Рады Украины в 2014-2019 годах, сопредседатель Львовского форума по безопасности;

- Алина Полякова, Президент американского Центра анализа европейской политики (CEPA)

- Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Украины в 2007-2008 годах, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-2016 годах, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" и Киевского форума.

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