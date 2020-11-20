ОП продвигает назначение послом Украины в США экс-министра Маркаровой: нужно решать вопрос с МВФ, - СМИ
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На смену послу Украины в США Владимиру Ельченко может прийти новйый человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, заменой может стать экс-министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщили источники издания в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.
"Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - пишет издание со ссылкой на информацию в ОП.
Источник в МИД возможность назначения Маркаровой комментирует несколько иначе:
"В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора".
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Далі можна не читати))))
Ви Маркарову спочатку міністром фінансів зробіть, от побачим, а з грошима у нас всі на можуть працювати, Укравтодор тому підтвердження
Блин, сплошные кухарки у власти ( я не про Маркарову, а про непрофессионализм ОП)
а если она такая крутая то че не министр?
до этих дебилов Дерьмаков не дойдет никогда шо сапоги должен шить сапожник,иначе выйдут только лапти?!!
Факти, а не плутані чутки про нового Посла України в США.
1. Нинішній Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.
2. Кандидатуру нового Посла на розгляд Президента вносить Міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової.
3. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі.
4. У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні Посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси.
5. Колишній Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко після багатьох років в міжнародній та національній політиці казав: складніше за дипломатію лише внутрішня дипломатія. Колишня і успішна Міністр фінансів за визначенням не може бути поганим дипломатом. Там просто посада не дозволяє не бути дипломатом