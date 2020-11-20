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ОП продвигает назначение послом Украины в США экс-министра Маркаровой: нужно решать вопрос с МВФ, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ОП продвигает назначение послом Украины в США экс-министра Маркаровой: нужно решать вопрос с МВФ, - СМИ

На смену послу Украины в США Владимиру Ельченко может прийти новйый человек.

Как  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, заменой может стать экс-министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщили источники издания в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.

"Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - пишет издание со ссылкой на информацию в ОП.

Источник в МИД возможность назначения Маркаровой комментирует несколько иначе:

"В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора".

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Топ комментарии
+23
Идею внес Андрей Ермак
Далі можна не читати))))
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20.11.2020 09:39
+14
Нахріна ти прибирав високопрофесійних дипломатів, якщо в тебе не було для них гідної заміни? Бо вони порохоботи, які працювали на благо України, а тобі потрібно, щоб працювали на тебе, беню та інших "хароших людей"?
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20.11.2020 09:47
+13
Шулера, аферисты, предатели и воры, а не власть.
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20.11.2020 09:34
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Шулера, аферисты, предатели и воры, а не власть.
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20.11.2020 09:34 Ответить
Очередной идиотизм, ну что экономист может знать о тонкостях дипломатии международного уровня.
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20.11.2020 09:34 Ответить
как шо - ноги раздвигать - шоб денех дали
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20.11.2020 09:34 Ответить
Ну артист-комік Зеленський же зміг стати одним з найвидатніших світових лідерів **********.😂
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20.11.2020 10:51 Ответить
Идею внес Андрей Ермак
Далі можна не читати))))
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20.11.2020 09:39 Ответить
так же как слова антонины
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20.11.2020 09:40 Ответить
а вы, друзья, как не садитесь ))))
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20.11.2020 09:40 Ответить
Ви вже керівника НБУ змінили і якраз з тим самим приводом "на хАрошем счєту".
Ви Маркарову спочатку міністром фінансів зробіть, от побачим, а з грошима у нас всі на можуть працювати, Укравтодор тому підтвердження
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20.11.2020 09:42 Ответить
Нахріна ти прибирав високопрофесійних дипломатів, якщо в тебе не було для них гідної заміни? Бо вони порохоботи, які працювали на благо України, а тобі потрібно, щоб працювали на тебе, беню та інших "хароших людей"?
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20.11.2020 09:47 Ответить
Маркарова имеет Образование дипломата?

Блин, сплошные кухарки у власти ( я не про Маркарову, а про непрофессионализм ОП)
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20.11.2020 09:54 Ответить
Оказалось что Соросята лучше чем те кого назначил после них, хотя Соросята тоже далеко не фонтан?
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20.11.2020 09:57 Ответить
так там же все на мази..не??? а шо так?
а если она такая крутая то че не министр?
до этих дебилов Дерьмаков не дойдет никогда шо сапоги должен шить сапожник,иначе выйдут только лапти?!!
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20.11.2020 10:01 Ответить
Какое отношение имеет посол в США к МВФ? Какое отношение имеет финансист к дипломатии? Как же хочется, чтобы клоуны оставались только клоунами и не лезли в управление страной!
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20.11.2020 10:07 Ответить
Dmytro Kuleba

Факти, а не плутані чутки про нового Посла України в США.
1. Нинішній Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.
2. Кандидатуру нового Посла на розгляд Президента вносить Міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової.
3. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі.
4. У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні Посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси.
5. Колишній Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко після багатьох років в міжнародній та національній політиці казав: складніше за дипломатію лише внутрішня дипломатія. Колишня і успішна Міністр фінансів за визначенням не може бути поганим дипломатом. Там просто посада не дозволяє не бути дипломатом
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20.11.2020 10:14 Ответить
За "ротацію" вони згадали! Які ж законослух'яні!
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20.11.2020 10:21 Ответить
Не надо учиться делать карьеру , оттачивать мастерство . Просто надо понравится и выполнять желания очередного завхоза.
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20.11.2020 10:27 Ответить
Замість виправляти "косяки" і виконувати "маяки" - дурні граються в подковьорні ігри - у їхніх мізках не вкладається, що то не Україна, а мистецтво дипломатії - то не шаурму жрати і відосіки записувати!
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20.11.2020 10:20 Ответить
Питання МВФ вирішуються питаннями борьби з корупцією, судівської реформи, реформування СБУ. А Єрмак це той фрукт старої закваскт що думає що можна робити що тобі треба а інше порішати по понятіям і через рука руку миє
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20.11.2020 10:24 Ответить
"Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету"Источник: https://censor.net/ru/n3232220 вопрос надо не там решать, а в Украине и не прятаться по феофаниям и снимать видосики
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20.11.2020 10:32 Ответить
А потім вона у Яресько відкупить "розетку"
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20.11.2020 11:13 Ответить
А чому не Мамамію, чи Юзіка? А ще краще Дубінського, так 73% дебілів? Чи для чого ви їх навибирали?
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20.11.2020 11:28 Ответить
Не пррще ли решить вопрос с таможнями , ведь предлагает Саакашвили, но все же лезут в МВФ, чтоб оставить долги внукам?!
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20.11.2020 13:36 Ответить
Они реально считают, что МВФ важно, кто говорит, а не то, что сделано?
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20.11.2020 13:36 Ответить
 
 