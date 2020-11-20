ОП продвигает назначение послом Украины в США экс-министра Маркаровой: нужно решать вопрос с МВФ, - СМИ

На смену послу Украины в США Владимиру Ельченко может прийти новйый человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, заменой может стать экс-министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщили источники издания в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.

"Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - пишет издание со ссылкой на информацию в ОП.

Источник в МИД возможность назначения Маркаровой комментирует несколько иначе:

"В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора".

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