Украина может учесть опыт Молдовы в Приднестровье в действиях по Донбассу, - Санду
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Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что "мягкий подход" в урегулировании ситуации в Приднестровье не дал результата.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Санду рассказала в интервью "ЕП".
"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли", - отметила Санду.
"Этот наш опыт Украине может быть полезно учесть (при выборе подхода. - Ред.) в действиях по Донбассу", - добавила новоизбранный президент.
Пожалуйста, подождите...
Ладно лови вибирай будь яке, там мало що відрізняється один від одного
Во-вторых, уж с Приднестровьем у них ситуация несравнимо лучше, чем у нас с Лугандоном.
вооруженный мир ? будем придумывать новые замысловатые термины ? а почему не мирная война ?
ну чем в результате закончился Карабах знаете . да ? и напомню никакого мира там никогда не было . перестрелки происходили на столько регулярно что про них просто перестали писать в СМИ
единственное чему можно поучиться это смогли отправить пророссийского Додона в отставку не впадая в крайности . смогли избежать майдана и тд.
И так на сотни километров вокруг. Сможешь провести "линию размежевания", глядя на спутниковый снимок?
ты такого "мира" нам хочешь?
PS Щодо т.з. "європейських цінностей" - сильно ці євроПЕЙСИ допомогли Грузії в Осетії і Абхазії (план Мєдвєдєва - Саркозі ("великого європейського демократа")?. Сильно вони допомогли Вірменії і Азербайджану в Карабасі? Сильно вони допомогли Українцям в Криму і на Донбасі (звісно, не враховуючи "обурення", "занепокоєння"). Сильно вони допомогли у вирішенні тої ж Придністрянської теми?
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Якщо пані Санду проводитиме прорумунську політику (а вона це робитиме, бо обіцяла), то, на якомусь етапі, як лише проскочить слово "воз"єднання з Романія Маре" (Великою Румунією) на державному рівні - проукраїнські прагнення незбіжно виллються в референдум і типовий варіант "моя хата скраю" уже не проконає.
PS.Єдине в чому треба підтримати М.Санду - це у бажанні вивести озброєну московську "миротворчу банду" з Лівобережжя Дністра. Тут інтереси України і Молдови співпадають.
Написано же ж - " ми спробували підійти м'яко, і це не дало результат, цей наш досвід треба враховувати і Україні".
Як можна не розуміти очевидного?
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Стіна та ровчак з песіголовцями, бо їхній вожак автор та підписант капітуляції - хай виправляють "помилки" свого вожака...
Или будем выполнять только выгодное для власти?