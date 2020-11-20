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Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19, включая расстройство желудка и помутнение сознания

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19, включая расстройство желудка и помутнение сознания

Ученые из Канады, Великобритании и США определили четыре симптома, которые могут свидетельствовать о ранней стадии COVID-19.

Как предает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Express.

По данным канадских специалистов, каждый пятый больной сообщил о проблемах в желудочно-кишечном тракте, в частности о потере аппетита, тошноте, диарее и боли в животе.

Соавтор исследования, преподаватель медицинского факультета Университета Альберты доктор Митч Уилсон отметил, что эти симптомы не всегда указывают на COVID-19, но могут быть вызваны инфекцией, поэтому требуют обращения к врачу.

Его коллега доктор Диана Гол также отмечает, что о диарее не раз сообщалось как о раннем симптоме у пациентов, у которых позже был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Еще одним признаком коронавируса может быть конъюнктивит, правда его обнаружили лишь у 3% зараженных.

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Третий симптом - спутанность сознания, она может наблюдаться в течение недель и месяцев после выздоровления. Речь может идти о потери способности вспоминать повседневные факты или поддерживать беседу. В то же время ученые утверждают, что степень помутнения связана с тем, насколько тяжела форма заболевания.

Четвертым ранним симптомом называют сильную усталость - на нее жалуются в среднем 52% переболевших, у некоторых она может наблюдаться даже через два месяца после выздоровления.
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Топ комментарии
+21
Помутнение сознания - это вообще ни о чём. Оно у 73-х % населения, уж полтора года как.
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20.11.2020 10:17
+15
А спутанность сознания у него похоже от самого рождения..
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20.11.2020 10:16
+13
У зебоба диарея походу не пройдет уже никогда...
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20.11.2020 10:12
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Короче все. Щоб у вас не заболіло, це можуть бути ознаки короновірусу?
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20.11.2020 10:09 Ответить
Как бы очень похоже: 1, 3, 4.
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20.11.2020 10:16 Ответить
У зебоба диарея походу не пройдет уже никогда...
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20.11.2020 10:12 Ответить
А спутанность сознания у него похоже от самого рождения..
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20.11.2020 10:16 Ответить
Скорее спутанность вакуума. Там нет никакого сознания априори.
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20.11.2020 11:38 Ответить
пля, а этим пациентам кто-то сказал, что антисептик существует исключительно для наружного применения?
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20.11.2020 10:13 Ответить
Помутнение сознания - это вообще ни о чём. Оно у 73-х % населения, уж полтора года как.
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20.11.2020 10:17 Ответить
вот когда повар твоего любимого кабака посолт тебе лангет каустической содой узнаешь на себе
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20.11.2020 10:22 Ответить
Я тебя, казла драного, ни о чём не спрашивал.
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20.11.2020 10:24 Ответить
а в твою треугольную голову мысль не приходит,что подколы жлоба живущего в стране где с медициной все ок,к людям в стране где уже умирают на пороге больницы,и врач отказывется принять так как нужен кислород,а местс кислородом всего 11 и все заняты,и в коридоре еще 5 ждет,когда освободится..и человек умирает на пороге...не кажуться ли тебе твои подколы верхом цинизма?
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20.11.2020 10:34 Ответить
Та вроде чуть поубавилось
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20.11.2020 10:51 Ответить
В Марике Шарик взял несколько процентов, и прошёл в местную власть; а ЕС - не прошла.
Это - приговор. Их ничему не научили даже Грады.
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20.11.2020 10:55 Ответить
Добре, що у Петра Олексійовича цього всього не було.
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20.11.2020 10:18 Ответить
Так вин шо, мухлював?
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20.11.2020 10:21 Ответить
Ви так за нього турбуєтесь...
За цукорки ?
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20.11.2020 10:21 Ответить
Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 102
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20.11.2020 10:28 Ответить
Чому ви так вирішили?
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20.11.2020 10:38 Ответить
Третий симптом - спутанность сознания, она может наблюдаться в течение недель и месяцев после выздоровления. Речь может идти о потери способности вспоминать повседневные факты или поддерживать беседу.
Для тех у кого этот симптом уже проявился попроще симтом это когда признак характерен МНОЖЕСТВУ случаев, и не факт что не вернется через время!Но это же ерунда,правда? Главное бизнец халдеев спасти!
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20.11.2020 10:18 Ответить
так уже оказывается, что у меня с раннего возраста COVID-19 Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 753 Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 7809 Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 753
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20.11.2020 10:21 Ответить
хроническая диарея?
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20.11.2020 10:26 Ответить
Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 9946
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20.11.2020 10:35 Ответить
У кловуна затуманена свідомість вже майже 2 роки. Він живе наче на іншій планеті.
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20.11.2020 10:23 Ответить
Він з народження має , точніше, не має зовсім нормальної свідомості, і все життя живе на планєте Совок радянський в паралельної дійсності
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20.11.2020 10:34 Ответить
у всіх хто хворів з моїх знайомих, майже у всіх була сильна слабкість, ще в багатьох була дуже сильна ломота в тілі, навіть тоді, коли не висока температура була, і головний біль, майже був у всіх. Це 9 випадків, тобто, дев"ять чоловік (родичі та знайомі) були інфіковані. Ступень важкості у всіх була різна, хто потрапив в лікарню, хто дома перболів, в досить легкій формі, але про ці симптоми казали майже всі.
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20.11.2020 10:43 Ответить
У меня всё точно так,как Вы написали уже месяц,только ещё к этому- вкус и запах=0,
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20.11.2020 11:01 Ответить
співчуваю((. Одужуйте поскоріше! Кажуть що аносмія проходить впродовж трьох місяців. Серед тих 9 людей (моїх знайомих) запах та смак втратили лише двоє. У всіх по-різному якось, і симптоми і вжкість відрізняються, і від чого це залежить ніхто пояснити не в змозі.. Але є деякі відчуття про які кожний казав, це слабкість та головний біль.
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20.11.2020 13:00 Ответить
Дякую!
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20.11.2020 15:34 Ответить
Ерунда все эти симтомы к нашим реалиям, даже если относительно только к одному Кернесу. Принимая их во внимание, то необходимо переизбирать власть, но вряд ли будет положительных эффект, учитывая "помутнение сознания" большого количества избирателей, даже не переболевших коронавирусом.
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20.11.2020 11:22 Ответить
З самого початку, діарея, і була основним симптомом COVIDA-19, про свідчили перебої в торгівлі з туалетним папером!.. Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 7515
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20.11.2020 12:30 Ответить
Расстройство желудка может быть,к у меня, после выпитого(не магазинного) стакана молока. Что бы не переживать по этому поводу-молоко убрал с рациона..... Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 1939
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20.11.2020 12:33 Ответить
так ви ж знаєте про таку свою особливість, і знаєте що випили молоко, тож, можна виключити ковід, якщо перед тим смакували домашнім молочком, а от якщо не пили і розлади почались, то вже треба придивитись уважніше до самопочуття.
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20.11.2020 13:06 Ответить
Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 3511
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20.11.2020 14:11 Ответить
в мене була срачка всі 2 тижня як був на самоізоляції. 2 дні була температура 37. Пропав запах. Зараз відчуття запахів ще погано відновились. Не сказав би що апетиту не було, було просто адськи лінь шось робити, навіть їсти. Лікувався по рекомендаціях ізраїльського лікаря Бориса Бриля. Антибіотіків не пив тільки парацетамол ну і вітамінки звичайні і омега 3 для підтримки організму.
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20.11.2020 23:52 Ответить
 
 