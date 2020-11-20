Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19, включая расстройство желудка и помутнение сознания

Ученые из Канады, Великобритании и США определили четыре симптома, которые могут свидетельствовать о ранней стадии COVID-19.

Как предает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Express.

По данным канадских специалистов, каждый пятый больной сообщил о проблемах в желудочно-кишечном тракте, в частности о потере аппетита, тошноте, диарее и боли в животе.

Соавтор исследования, преподаватель медицинского факультета Университета Альберты доктор Митч Уилсон отметил, что эти симптомы не всегда указывают на COVID-19, но могут быть вызваны инфекцией, поэтому требуют обращения к врачу.

Его коллега доктор Диана Гол также отмечает, что о диарее не раз сообщалось как о раннем симптоме у пациентов, у которых позже был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Еще одним признаком коронавируса может быть конъюнктивит, правда его обнаружили лишь у 3% зараженных.

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Третий симптом - спутанность сознания, она может наблюдаться в течение недель и месяцев после выздоровления. Речь может идти о потери способности вспоминать повседневные факты или поддерживать беседу. В то же время ученые утверждают, что степень помутнения связана с тем, насколько тяжела форма заболевания.

Четвертым ранним симптомом называют сильную усталость - на нее жалуются в среднем 52% переболевших, у некоторых она может наблюдаться даже через два месяца после выздоровления.