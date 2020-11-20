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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в десяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах не превышает 50% в десяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 20 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в десяти областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 52%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в десяти областях Украины, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
вы млять про эти проценты расскажите женщине умершей на пороге больницы,которой не нашлось места в больницах,уроды!!!
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20.11.2020 10:08
+3
ЗЕлёный ПАРОДОКС.
(стих)
Мощьно, день ото дня,
Растёт процент больных
На ковид в Украине.
А вот процент свободных коек
День ото дня в больницах
Все те же 50 процентов!

МЛЯЯЯЯ!!!
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20.11.2020 10:13
+3
Устроится в больницу с ковид в Виннице и Киеве,( со слов моих знакомых ,которые сильно заболели) практически нереально.
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20.11.2020 10:16
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Правила форума Совет форумчан
Ну кому нужна ваша средняя температура по больнице когда больным не хватает самого необходимого -- кислорода?
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20.11.2020 10:07 Ответить
вы млять про эти проценты расскажите женщине умершей на пороге больницы,которой не нашлось места в больницах,уроды!!!
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20.11.2020 10:08 Ответить
ЗЕлёный ПАРОДОКС.
(стих)
Мощьно, день ото дня,
Растёт процент больных
На ковид в Украине.
А вот процент свободных коек
День ото дня в больницах
Все те же 50 процентов!

МЛЯЯЯЯ!!!
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20.11.2020 10:13 Ответить
Устроится в больницу с ковид в Виннице и Киеве,( со слов моих знакомых ,которые сильно заболели) практически нереально.
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20.11.2020 10:16 Ответить
Так по всій країні.
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20.11.2020 10:24 Ответить
А в лікарню не кладуть.
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20.11.2020 10:23 Ответить
самое главное в этом всем, что власть давно кричала о второй волне! и какая подготовка в итоге???
китайцы новые больницы отстраивали за 7 дней... а у нас что было сделано к второй волне???
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20.11.2020 10:35 Ответить
У Сумах завантаженість не перевищує 50%?То чому ж тяжкохворі очікують до двох діб стаціонарного лікування?
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20.11.2020 10:57 Ответить
что при совке была сплошная брехня, что сейчас. Утомляет!
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20.11.2020 11:46 Ответить
теперь понятно, почему никто ни к чему не готовился, прекрасные же цифры, там где много, мы заберем и перекинем туда, где мало..., а еще все это лучше разделить на общий знаменатель, а к числителю прибавить койки, стоящие в коридоре без кислорода и лавочки во дворе больнички - и вообще картина маслом...
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20.11.2020 11:56 Ответить
 
 