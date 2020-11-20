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Новости Политика Украины
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"Укравтодор" отменил покупку служебных автомобилей премиум-класса в Днепропетровской и Сумской областях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственное агентство автомобильных дорог Украины не поддерживает закупки служебных автомобилей премиум-класса, тендеры на которые были недавно оглашены региональными службами ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале агентства в четверг вечером.

Согласно сообщению, глава "Укравтодора" Александр Кубраков инициировал дополнительные проверки аналогичных закупок.

"Необоснованные расходы государственных средств недопустимы. Я настаиваю на том, чтобы для служебных целей избирались недорогие авто базовой комплектации. В дальнейшем будем контролировать этот вопрос и с помощью формальных механизмов - в регионы уже направлено соответствующее отдельное поручение", - прокомментировал Кубраков информацию об объявлении двух тендеров на закупки дорогих авто для облавтодоров.

В "Укравтодоре" также заявили, что ранее объявленные тендеры Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i и Службы автомобильных дорог в Сумской области на легковой автомобиль кроссовер Volkswagen Touareg - отменены.

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Укравтодор отменил покупку служебных автомобилей премиум-класса в Днепропетровской и Сумской областях 01
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Керівників Служб автомобільних доріг які організовували ці тендери потрібно звільнити! Це не працівники, це корупціонери!
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20.11.2020 10:27 Ответить
Заспокойтеся, шановний пане! Тойоти відклали на наступний квартал.
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20.11.2020 10:44 Ответить
Саме тому таких керівників потрібно звільняти. Якщо він свою жопу менше ніж на Туарегу возити не вміє, то хай сидить вдома.
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20.11.2020 10:54 Ответить
Если бы не Уманский с его разоблачениями то купили бы по тихому
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20.11.2020 10:50 Ответить
Для таких доріг краще б підішла "Волинь" і вітчизняного виробника підтримали б.
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20.11.2020 11:29 Ответить
та про ту машину вони давно забули, скажкть клімат-контролю немає, і прочих лабутенів "Укравтодор" скасував купівлю службових автомобілів преміум-класу в Дніпропетровській і Сумській областях - Цензор.НЕТ 6916
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20.11.2020 11:56 Ответить
Напевно у ковідному фонді не вистачило на них коштів.
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20.11.2020 11:31 Ответить
 
 