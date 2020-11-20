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Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабинет Министров рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель. По предварительным данным он может быть введен либо 10-15 декабря, либо 20-25.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, карантин выходного дня - подготовка для более жестких мер, локдауна на несколько недель, который может быть введен либо 10-15, либо 20-25 декабря.

"Позиция правительства, увы, неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, и премьер-министр, то что я думал что так будет - это плавная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком, скажем, пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря, будет не на несколько недель локдаун. Это обсуждается, попросили наши предложения", - отметил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что локдаун приведет к катастрофе для экономики и сильно ударит по малому и среднему бизнесу.

Читайте: Карантин выходного дня - полумера, необходим 3-недельный локдаун, - Геращенко. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 404
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20.11.2020 10:25
+18
Власть тупых гопников во всей красе. От кидка до кидка. А когда ловят -- "вы нас не так поняли".
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20.11.2020 10:36
+15
Парадокс, коли рівно 2 роки тому був Петін воєнний стан, то тут купа зебілів критикувала це і хай коментах влаштувала! Де ви всі, коли нас тут закрити уже вдруге за рік хочуть, а???

Я не те щоб прям аж порохобот, але мені був краще воєнний стан від Петі, ніж карантин від Зєлі... У воєнний стан я взагалі не побачив обмежень, а Зе хоче всепозакривати нафіг, не ввівши при цьому навіть надзвичайний стан!
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20.11.2020 10:43
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Веселый ожидается Новый год...
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20.11.2020 10:24 Ответить
Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 6334
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20.11.2020 10:33 Ответить
ПЛР тестування не показує нам реальної картини нових хворих, бо ПЛР тест реагує на залишки віруса навіть через 70 діб після зараження, коли пацієнт вже не передає вірус і повністю видужав. Тому більш показовою є смертність від ковід-19, але ці дані теж масово фальсифікуються медиками заради отримання надбавок до зарплати! Немає довіри даним о смерті пацієнта, чи він від коронавірусу вмер, чи від інших хвороб при наявності коронавірусу, який не був головною причиною смерті? Отже ми не маючи достовірних даних не можем робити правильні висновки про реальну картину з коронавірусом в країні. Кожен день зростає кількість ПЛР тестів і абсолютно автоматично зростає кількість позитивних результатів, бо люди протягом 70 діб перехворіли і тепер це видно по тестам! Потрібне масове тестування, яке дасть об'єктивну картину, а для цього потрібно вводити сертифікацію здоров'я громадян які перебувають в громадському просторі, щоб кожен місяць людина здавала ПЛР тест і була історія попередніх ПЛР тестів цієї людини і це все буде зазначено в сертифікаті здоров'я, що дозволить побачити реальну картину з коронавірусом.
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21.11.2020 11:11 Ответить
крупные торговые сети получат сверх-прибыли на этом! думайТе!
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20.11.2020 10:38 Ответить
а кули.. к этому моменту (к 10-20 декабря) будет 30 тысяч ежедневных заболевших.. и толку от локдауна - никакого..
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20.11.2020 11:42 Ответить
А не будет локдауна, тогда к 30 декабря их будет 40 тыс ежедневно, а к 10 января - все 50 и тд.
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20.11.2020 14:25 Ответить
Локдауни вже нічого не дають, вірус вже скрізь, його не зупинити. Тому потрібно всі зусилля направляти на посилення медицини а не влаштовувати нікчемні локдауни. Потрібно вводити воєнний стан, мобілізовувати медперсонал, розгортати шпиталі, будувати нові морги та крематорії. Новий локдаун нічого доброго не дасть, так само як нічого доброго не дав попередній локдаун, тільки загнали економіку в глухий кут.
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20.11.2020 10:25 Ответить
Ти у нас іксперд вже і по вірусам, смішний грицацуй)))
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21.11.2020 10:07 Ответить
Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 404
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20.11.2020 10:25 Ответить
ЗЦБ - Зеля це БІДОНОСЕЦЬ...
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20.11.2020 16:55 Ответить
кабмін "розглядає" дуже довго, краще б не брехали, що локдаун знищить економіку, бо економіку нищать нерішучі дії імпотентів при владі та марнотратство паліативних заходів. Краще порахуйте, яку шкоду наносить економиці лікування хворих, які б мали не захворіти при локдауні
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20.11.2020 10:28 Ответить
які б мали не захворіти при локдауні, а здохнути від голоду. У випадку голоду виганяю дітей на вулицю. А ти лошара будеш їх годувати
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20.11.2020 12:22 Ответить
Міжнародний скандал.Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перепросив у прем'єр-міністра Казахстану Аскару Маміну за інцидент з підробленим тестом на Covid-19, який напередодні зустрічі з казахською делегацією надав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Про це повідомляє видання "Телеграф"
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20.11.2020 10:29 Ответить
Власть тупых гопников во всей красе. От кидка до кидка. А когда ловят -- "вы нас не так поняли".
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20.11.2020 10:36 Ответить
Тварье. Людей без денег оставят в новогодние праздники и в отопительный сезон, когда растут суммы в платежках.
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20.11.2020 10:30 Ответить
У матери ковид с двухсторонней пневмонией. Сегодня отлистал 8000грн за упаковку из 50 таблеток, размером с ладошку. И это только сегодня. Приезжайте, расскажите мне про свои платежки. Давайте так. Я оплачиваю вам платежки, а вы лечение матери Ок?
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20.11.2020 14:13 Ответить
Вам праздники только праздновать. Лучше без оливье с шампанским или на следующей неделе в пластиковом пакете на 1,8 м под землей? Шоу-бизнесу приходит маленький трындец. Его представителям пора переквалифицироваться в дворников. Слишком много мусора на улицах.
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20.11.2020 21:00 Ответить
Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 8669
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20.11.2020 10:30 Ответить
сюрприз Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 1626
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20.11.2020 10:31 Ответить
Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 7782
Навесні вже вводили. І шо?
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20.11.2020 10:38 Ответить
Это не предприниматель - это паразит-спекулянт. Сдох - и слава богу.
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20.11.2020 14:21 Ответить
да вы недалеки - при вашей стратегии пусть дохнут все от ковида ....
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20.11.2020 15:57 Ответить
Почему все? Дармоеды-спекулянты - подохнут, всем только лучше будет. Вся эта торгашя ничего не производит, просто паразитирует на остальных.
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20.11.2020 17:08 Ответить
Зазвичай воробництво від торгівлі відокремлено. Це різні види діяльності. І торгівля - чи не найголовніша. Який сенс виробляти, якщо не продавати?
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20.11.2020 17:57 Ответить
смотрите , я к примеру торгую оптом предметами роскоши ,продаю как вы сказали спекулянтам в своей отрасли, а они продают конечному потребителю, клиенты у меня в Т Ц. Т Ц закрывают и вуаля я без денег, ну и пару еще человек, которые эти предметы роскоши производят , тоже, в целом 5 человек. У всех дети семьи и т д, Чем заниматься всем, где брать деньги?
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20.11.2020 19:37 Ответить
Парадокс, коли рівно 2 роки тому був Петін воєнний стан, то тут купа зебілів критикувала це і хай коментах влаштувала! Де ви всі, коли нас тут закрити уже вдруге за рік хочуть, а???

Я не те щоб прям аж порохобот, але мені був краще воєнний стан від Петі, ніж карантин від Зєлі... У воєнний стан я взагалі не побачив обмежень, а Зе хоче всепозакривати нафіг, не ввівши при цьому навіть надзвичайний стан!
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20.11.2020 10:43 Ответить
Який такий воєнний стан? Щось ти плутаєшь, фейкомет! І Петя Параші війну так і не оголосив та дипломатичних відносин не розірвав.
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20.11.2020 20:51 Ответить
Ну так оголосити і галасити це ж не одне й те саме...
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20.11.2020 22:30 Ответить
Ти останні 2 роки в комі пролежав???
На, читай - Воєнний стан в Україні 2018
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20.11.2020 23:09 Ответить
Зовіте уже Путіна скорєє! А то Порох может вєрнуться!)))
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21.11.2020 09:28 Ответить
Посидел бы кабмин с депутатами и держимордами всех мастей всю весну без з/п, премий и доплат, тогда бы о локдауне не так бодро рапортовали.. а когда вся страна лежит а тебе независимо ни от чего деньги капают - ты херой
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20.11.2020 10:45 Ответить
Это для Украины не подходит
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20.11.2020 10:47 Ответить
До 25 грудня перемре купа людей...
Зебіли хочуть сумістити локдаун і святки.
Типу, і нашим і вашим. Адже все одно економіка завмирає на Н.Р.
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20.11.2020 10:49 Ответить
Узбагойся.
За год от удара молнии в мире умерло больше 1,5 миллиона, от ковида - 1,3 миллиона.
Так, что шансы не умереть остаются.
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20.11.2020 10:52 Ответить
Что за бред!? Какие полтора миллиона? В Индии за год погибает, от молнии, в среднем 2 500 человек. А там проживает примерно 15% населения Земли, умножаем на семь, получаем 17 500 погибших за год.
Вопрос: Ну и где тут полтора миллиона? Особенно с учётом того, что в Индии, грозовая активность является одной из самых высоких в мире? Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 2355
Не бери пример с ЗЕбила, не вешай лапшу на уши!
Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 5555
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20.11.2020 12:07 Ответить
Юра и Толя, не пугайте людей, постепенно готовьте их к таким страшным цифрам))
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20.11.2020 12:25 Ответить
Да за год, от молнии, в мире погибает вероятнее всего тисяч 5-8 людей (лень рыться в интернете) 17 с половиной, это так, среднестатистически.
Так что пугает людей один Юрий.
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20.11.2020 12:37 Ответить
Тогда уж лучше с 25, там все равно недели две обычно никакой работы.
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20.11.2020 11:01 Ответить
Да ничего что у рестораторов и торговцев идет самый прибыльный сезон, который хоть как-то убытки перекроет.
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20.11.2020 16:00 Ответить
lockdown - закриття, блокування, а ще можна перевести як замок ззаді, тобто , замок кожному на задницю. Всьому бізнесу від уряду зелених крадів фонду пандемії, уряду який так і не спромігся вигнати тогівців роздрібом , музиканів і співаків з вагонів метрополітену, уряду бездіяльних імпотентів .
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20.11.2020 11:13 Ответить
Вірус не зупинять, а економіку добьют - я думаю, на це вони і сподіваються. Якби я вірив в бога, то б припустив, що цей вірус послав боженька в допомогу зебуїнам, щоб покарати малоросів за їх тупість. Жаль, що і українці страждають, але християнський бог - він такий.
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20.11.2020 11:50 Ответить
Хотілося б сподіватися, що цього разу, при повторному "дауні" люди масово вийдуть на протести.
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20.11.2020 14:10 Ответить
Круто наверно писать с теплого дивана да? Давай как будешь легкие выплевывать, напиши пож сюда про людей на протестах, зебуинов и прочее.
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20.11.2020 14:16 Ответить
С 20.12 по 11.01 - жесткий локдаун, с отстрелом резиновыми пулями всех вышедших на улицу!
Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 3978
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20.11.2020 12:05 Ответить
Главное в УК и АК и законах не прописано слово лох-даун, пусть идут нх
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20.11.2020 12:27 Ответить
В дєкабрє буде вже пізно...
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20.11.2020 13:47 Ответить
сильно ударит по малому и среднему бизнесу....

Это смотря что называть бизнесом. Если торгашей-спекулянтов - да и хрен с ними. а токарь на заводе как точил свои детали, так и будет точить, его это не коснется. Так что локдаун еще и поможет стране освободиться от паразитов-дармоедов, которые ничего не производят.
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20.11.2020 13:55 Ответить
а про рост преступности вы не подумали или ездите с охраной на броневике?
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20.11.2020 16:02 Ответить
интересно, а кто продаст детали выточенные токарем, и думается уж если детали не будут проданы, то какой хрен будет их изготавливать?
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20.11.2020 16:04 Ответить
Ну уж не торгаш-ларечник, который за углом купил, навртел свой процент и перепродает.
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20.11.2020 17:10 Ответить
Напишу вам схему - продали товар спекулянту оптом, он продал конечному потребителю и дал заказ на детали токарю и у токаря опять есть работа и заработок ....
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20.11.2020 19:44 Ответить
Вы с мозгами дружите вообще? Во всем мире малый и средний бизнес берегут. С какого вы называете предпринимателей дармоедами? ФОПы не получают от государства ничего, платят налоги, военный сбор. У нас, например, есть рестораторы, которые взяли на себя питание врачей сейчас. Кого вы называете дармоедами ? Приведите пример, кормилец вы наш
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20.11.2020 17:12 Ответить
Дармоед - это паразит, пиявка, который сам ничего не производит полезного. Торгаши-ларечники всех мастей - покупают за углом товар, накручивают свои интерес и продают. Вот это дармоеды, а не предприниматели и не бизнесмены. Налогов с них 3 копейки, а пользы вообще ноль.
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20.11.2020 18:41 Ответить
Не производят ничего полезного , по-вашему, банки, туристические агентства, отели, рестораны, магазины одежды и продуктов, аптеки тоже ничего не производят, а продают кем-то произведенные лекарства. Автосалоны ничего не производят. То есть вы одним махом хотите избавиться от всех этих людей? Которые не просят ничего, кроме как их не трогать. Вы представляете себе, сколько это людей? Это не чиновники на зарплате, это самозанятые люди, которые плюс создают рабочие места. Вы, простите, очень недалёкий человек, если все это написали
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20.11.2020 19:06 Ответить
Так ты у себя в ДНР и борись с дармоедами! А отсюдв вали нахер!
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21.11.2020 09:41 Ответить
Татьяна Лайф. ФОПы получают от государства штрафы, ведь они не имеют права на ошибку. Те,кто сидели и сидят сейчас на всех государственных креслах, госмужи т.ск., и те и эти, недальновидные, наши налоги в госкопилке тратящие на фигню и свои хотелки, а, затем, подайте, кто может,народ расплатится; лихо выписали себе ответственность- политическую. Уйдут на сколько-то лет на политические каникулы, оставаясь со всем, что награбили- присвоили. Ой,ошиблись,больше не будем,осознали, готовы пахать. У них хотя бы о д и н реально-материальный штраф есть? Нет и не будет. Только других, маленьких и средненьких, можно к "ногтю". Обанкротить, на помойку и забыть. Политические "беженцы" вернутся, у них же нет никакой ответственности. Только жажда власти и наживы.Всё.
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20.11.2020 18:43 Ответить
Анекдот про КОВИД
Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 3265
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20.11.2020 14:42 Ответить
Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 4519Чего то упоротые Зебилы перед выборами хохотали и хотели дефолт. Что не так теперь?!
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20.11.2020 15:23 Ответить
Вибрали дауна - чекайте локдауна. Чорний гумор 2020
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20.11.2020 15:43 Ответить
Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 9386
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20.11.2020 16:28 Ответить
Цьому лоХдауну - 42 годіка....
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20.11.2020 16:59 Ответить
Якщо локдаун припаде на 20-25 грудня, то повинні бути закриті аеропорти щоб депутати не полетіли грітися на острови.
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20.11.2020 15:50 Ответить
красава Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 8189
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20.11.2020 16:05 Ответить
Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 8989
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20.11.2020 16:19 Ответить
Где ты видел в кафе посетителей в масках?
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20.11.2020 20:46 Ответить
ЗЦБ - Зеля це БІДОНОСЕЦЬ...
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20.11.2020 17:01 Ответить
c 19.12 по 10.01 идеальный вариант. Там всего 11 рабочих дней, из которых 3 предпраздничных. Только заранее затариться на Рождество и НГ, и купить что-то для поддержания печени )
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20.11.2020 18:44 Ответить
Госстат говорит что за 9 мес этого коронавирусного года в Украине умерло на 10 тыс МЕНЬШЕ людей чем за аналогичный период прошлого НЕ коронавирусного года. Погуглите.
Я сказал,а вы делайте выводы. Овец нужно пугать чтобы те послушно лезли в стойло.
Какая нах эпидемия если никто из моих друзей и знакомых не умер ?
Птичий грипп это был пробный камень. Я не верю в теорию заговоров. Тут действует простой эффект стада, и политики и фармацевты поняли что на этом можно заработать . Коронавирусная истерия очень хорошо показала что в любой стране мира 75% населения это стадо которое хочет верить другим а не себе и своим мыслям(которых нет). Человек это вобще -стадное животное
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20.11.2020 19:03 Ответить
Ну вот пожалуй и ******.
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20.11.2020 19:55 Ответить
Если вводить, то лучше с начала декабря, чтобы до Рождества закончили.
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20.11.2020 21:18 Ответить
"...локдаун приведет к катастрофе для экономики..." а якщо не вводити, то ті хто керує цвинтарями і ритуальними послугами (а це як правило самі ж мери та їх оточення) просто озолотяться.
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20.11.2020 22:23 Ответить
імена "Володимир", "Владімір", "Вальдемар" походять від французького вислову "Вол де Мор" ("Vol de Mort"), яке дослівно перекладається, як "ПОЛІТ СМЕРТІ"!!! Я це тут вже десять раз писав....
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21.11.2020 00:19 Ответить
А-ха-ха! Вальдемар - ПОЛІТ СМЕРТІ, мать его) Ой шас уссусь)
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21.11.2020 08:15 Ответить
Жопа в экономике уже неизбежна , это следовало ожидать когда за Осла голосовали с криками : Хуже не будет. По тому этим идиотам локдаун нужен просто как отмазка . А то еще пол Украины верит , что добрый и славный парень Вовочка не обосрался по самые гланды.
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21.11.2020 02:54 Ответить
3э-CУKИ !! -
- МРАЗИ народа !!
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
,.

.
Выплатите компенсацыи ПОСТРАДАВШИМ от вашей спекуляцыи на кРовид ..
.
!!!!!.

.
.
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21.11.2020 10:33 Ответить
 
 