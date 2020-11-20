Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО
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Кабинет Министров рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель. По предварительным данным он может быть введен либо 10-15 декабря, либо 20-25.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, карантин выходного дня - подготовка для более жестких мер, локдауна на несколько недель, который может быть введен либо 10-15, либо 20-25 декабря.
"Позиция правительства, увы, неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, и премьер-министр, то что я думал что так будет - это плавная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком, скажем, пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря, будет не на несколько недель локдаун. Это обсуждается, попросили наши предложения", - отметил Марцинкив.
Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что локдаун приведет к катастрофе для экономики и сильно ударит по малому и среднему бизнесу.
Пожалуйста, подождите...
Про це повідомляє видання "Телеграф"
Навесні вже вводили. І шо?
Я не те щоб прям аж порохобот, але мені був краще воєнний стан від Петі, ніж карантин від Зєлі... У воєнний стан я взагалі не побачив обмежень, а Зе хоче всепозакривати нафіг, не ввівши при цьому навіть надзвичайний стан!
На, читай - Воєнний стан в Україні 2018
Зебіли хочуть сумістити локдаун і святки.
Типу, і нашим і вашим. Адже все одно економіка завмирає на Н.Р.
За год от удара молнии в мире умерло больше 1,5 миллиона, от ковида - 1,3 миллиона.
Так, что шансы не умереть остаются.
Вопрос: Ну и где тут полтора миллиона? Особенно с учётом того, что в Индии, грозовая активность является одной из самых высоких в мире?
Не бери пример с ЗЕбила, не вешай лапшу на уши!
Так что пугает людей один Юрий.
Это смотря что называть бизнесом. Если торгашей-спекулянтов - да и хрен с ними. а токарь на заводе как точил свои детали, так и будет точить, его это не коснется. Так что локдаун еще и поможет стране освободиться от паразитов-дармоедов, которые ничего не производят.
Я сказал,а вы делайте выводы. Овец нужно пугать чтобы те послушно лезли в стойло.
Какая нах эпидемия если никто из моих друзей и знакомых не умер ?
Птичий грипп это был пробный камень. Я не верю в теорию заговоров. Тут действует простой эффект стада, и политики и фармацевты поняли что на этом можно заработать . Коронавирусная истерия очень хорошо показала что в любой стране мира 75% населения это стадо которое хочет верить другим а не себе и своим мыслям(которых нет). Человек это вобще -стадное животное
- МРАЗИ народа !!
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
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Только за свой счет , а не за деньги народа..
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Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
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Выплатите компенсацыи ПОСТРАДАВШИМ от вашей спекуляцыи на кРовид ..
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