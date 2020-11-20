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карантин (16730) маска (166) штраф (1229) Монастырский (333) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) маски (115) локдаун (294)

Штрафы за отсутствие масок - это не панацея, а средство для недопущения полного локдауна, - "слуга народа" Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Штрафы за отсутствие масок - это не панацея, а средство для недопущения полного локдауна, -

Нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский прокомментировал законопроект о штрафах за неношение масок, который 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я считаю, что этот шаг не является панацеей, ни в коем случае. Это путь недопущения полного локдауна, против чего я выступаю и считаю, что полный локдаун ставит на колени экономику. Поэтому элементарная защита - это та профилактика, которая может сдерживать развитие заболеваемости", - отметил нардеп.

По словам Монастырского, большинство жителей и так выполняют эти нормы.

"Напомню, речь идет только об общественном транспорте, зданиях и помещениях. Подавляющее большинство граждан в этих местах носят маски. Сейчас эта норма коснется и будет больше профилактической для тех людей, которые считают коронавирус неким заговором и т.д. - заставит их надевать и носить маски", - подчеркнул Монастырский.

Также читайте: Спикер делает замечание, а полиция на выходе из Рады вручает протокол, - "слуга народа" Монастырский о том, как будут штрафовать нардепов за отсутствие маски

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Зачем врать об альтернативе локдауну, если он и так состоится. С масками или без.
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20.11.2020 10:50
+3
Любители намордников никак не могут сообразить, что толку от них НОЛЬ! И в конце концов будет либо локдаун, либо все переболеют.
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20.11.2020 10:58
+3
Скоко там сёдня? +14500? Завтра 15000+ будет, и с масками, и с карантинами выходных дней.
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20.11.2020 10:59
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3э-мрази..
.
Вы сначало - ( за СВОЙ счет ВЫКУПИТЕ проданые ВАМИ в РФ в начале эпидемии - СРЕДСТВА защиты . . ) ..
А потом и ШТРафы вводите..
.
!!
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20.11.2020 10:36 Ответить
Давно нужно было ввести штрафы за отсутствие маски в общественном месте. Жлобы без масок не понимают, что это лучше, чем полный локдаун.
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20.11.2020 10:40 Ответить
Любители намордников никак не могут сообразить, что толку от них НОЛЬ! И в конце концов будет либо локдаун, либо все переболеют.
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20.11.2020 10:58 Ответить
Вирус не имеет ног, он распространяется через ваши слюни и сопли, которые вы набрасывает вокруг при кашле и чихании. Если все будут в масках- риски минимизируются, так как вы ж не целуетесь с незнакомыми людьми.
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20.11.2020 13:41 Ответить
Скоко там сёдня? +14500? Завтра 15000+ будет, и с масками, и с карантинами выходных дней.
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20.11.2020 10:59 Ответить
Данные идут с опозданием 7-10 дней! Так что 14500, это неделю назад было.
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20.11.2020 13:16 Ответить
Карантин выходного дня очень спорный. Мое мнение- вообще ни к чему. Но маски носить можно и нужно
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20.11.2020 14:01 Ответить
Методика наложения штрафа не прописана. Возможно появление предприимчивых людей, называющих себя эпидемиологами, и вымогающих у наивных людей штрафы.
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20.11.2020 10:49 Ответить
Зачем врать об альтернативе локдауну, если он и так состоится. С масками или без.
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20.11.2020 10:50 Ответить
А якщо зебіл носить маску на бороді, штраф буде?
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20.11.2020 10:52 Ответить
А навіщо ви зелені мухи засунули свої брудні руки у державний резерв масок і їх продали кацапам по 25 копійок за штуку?
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20.11.2020 11:22 Ответить
Ударим штрафами по коронавирусу!
Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 6298
Доверие к действию властей - панацея!
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20.11.2020 12:02 Ответить
это средство очередного тотального грабежа народа, которое ублюдки решили узаконить..
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20.11.2020 12:08 Ответить
Просто так решили бюджет наполнить.
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20.11.2020 12:10 Ответить
Снимайте намордники везде где можно. Только штрафуют кого - окружающие сразу должны наехать на штрафующего уродца, морально его опустить, тогда лезть не будут
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20.11.2020 12:21 Ответить
Может кому пригодится.
Я ношу одноразовые маски, но не выкидываю каждый день, а по мере загрязнения.
Просто по приезду из дома на работу (и наоборот) обрабатываю хорошим мед.антисептиком (190-240 гривен за литр, это выгоднее мензурок по 25 гривен за 25 мл.) и оставляю "сушится" и беру уже обработанную сухую. При высыхании спирта, активные в-ва остаются на маске и не дают размножатся на ее поверхностях всякой нечисти.
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20.11.2020 13:24 Ответить
Берегите себя и близких.Уважайте окружающих. Возможно тогда у нас будет достойный президент, а не насрано.
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20.11.2020 13:25 Ответить
Как мило.
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20.11.2020 13:35 Ответить
Есть и просто многоразовые маски.
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20.11.2020 13:46 Ответить
Мне стирать лень. Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 9232
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20.11.2020 14:41 Ответить
Мне тоже. А что делать?
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20.11.2020 15:08 Ответить
Отсутствия масок не будет, пока цена за маски не будет 1,5-2 грн. Даже четыре гривни-это неподъемно для малоимущих.Грязные маски, недельки. Кто проверит? Есть маска, и есть, и всё. А почему цена на пульсоксиметры возросла в десять раз? Почему цены на витаминки, все, D, C и группу B, комплексные с минералами, с цинком, стали такими огромными? Пора проверять фармМафию. И да, конечно. Я молчу о правильном питании. Там вообще аут. Красной икрой уже все запаслись по совету бывшей и.о. здрава?
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20.11.2020 16:09 Ответить
 
 