Штрафы за отсутствие масок - это не панацея, а средство для недопущения полного локдауна, - "слуга народа" Монастырский
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Нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский прокомментировал законопроект о штрафах за неношение масок, который 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я считаю, что этот шаг не является панацеей, ни в коем случае. Это путь недопущения полного локдауна, против чего я выступаю и считаю, что полный локдаун ставит на колени экономику. Поэтому элементарная защита - это та профилактика, которая может сдерживать развитие заболеваемости", - отметил нардеп.
По словам Монастырского, большинство жителей и так выполняют эти нормы.
"Напомню, речь идет только об общественном транспорте, зданиях и помещениях. Подавляющее большинство граждан в этих местах носят маски. Сейчас эта норма коснется и будет больше профилактической для тех людей, которые считают коронавирус неким заговором и т.д. - заставит их надевать и носить маски", - подчеркнул Монастырский.
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Вы сначало - ( за СВОЙ счет ВЫКУПИТЕ проданые ВАМИ в РФ в начале эпидемии - СРЕДСТВА защиты . . ) ..
А потом и ШТРафы вводите..
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Доверие к действию властей - панацея!
Я ношу одноразовые маски, но не выкидываю каждый день, а по мере загрязнения.
Просто по приезду из дома на работу (и наоборот) обрабатываю хорошим мед.антисептиком (190-240 гривен за литр, это выгоднее мензурок по 25 гривен за 25 мл.) и оставляю "сушится" и беру уже обработанную сухую. При высыхании спирта, активные в-ва остаются на маске и не дают размножатся на ее поверхностях всякой нечисти.