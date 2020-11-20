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Новости Политика Украины
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Канада (1889) МВФ (3297) реформы (3866) Ващук Роман (72)

Экс-посол Ващук рассказал об ошибках Запада в Украине в 2014-19 гг.: Забытые среднестатистические украинцы, цена на газ сожгла правительство и антикоррупция превыше верховенства права

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-посол Ващук рассказал об ошибках Запада в Украине в 2014-19 гг.: Забытые среднестатистические украинцы, цена на газ сожгла правительство и антикоррупция превыше верховенства права

Экс-посол Канады в Украине Роман Ващук рассказал об ошибках, допущенных в ходе проведения реформ в Украине в 2014-2019 годах.

Экс-посол Канады в Украине (2014-2019) Роман Ващук проанализировал ход реформ в Украине и постарался выделить ошибки, допущенные в ходе проведения реформ, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, топ-10 наших ошибок.

№1 - РЕФОРМ-БОЛЬШЕВИЗМ. Если не достигнуто все на 105% - то "зрада". Люди считали, что нужно требовать максимум, чтобы достичь хотя бы чего-то. Но опасность скрывалась в том, чтобы достигнув 80%, говорить только о 20% того, что не удалось. Это демотивирует людей и создает впечатление, что нет никаких достижений. Совершенство действительно мотивирует, но может также демотивировать, если тебе внушают в голову, что не достигнув максимума, ты не достиг ничего.

№2. - две равнозначные ВОЙНЫ. Россия ≠ Коррупция. Идею, что есть две равнозначные войны в Украине, озвучивали некоторые послы: "Украина имеет две войны: война против России и войну против коррупции, и они обе одинаково важны". Другие также это поддерживали. Опыт моих родственников, участвовавших в украинских различных освободительных движениях и которые потом сидели по лагерям - пленных или перемещенных лиц - в разных соседних с Украиной государствах, подсказывал мне, что это не так. Потому всевозможные внутренние проблемы государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими, и вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции на форумах Научного общества имени Шевченко. Важнейшая война для Украины - внешняя и нельзя изнутри жечь дом и одновременно его защищать. Подчеркивание равнозначности двух угроз означало, что на Западе вдруг сложилось впечатление, что если Украина не станет блестящим образцом всего лучшего в человеческой жизни, то не заслуживает того, чтобы ее защищать. Скажем, первый попавшийся Бангладеш, или первая попавшаяся там Бельгия, или первая попавшаяся Эфиопия имеют право на существование безотносительно к их рейтинга "Transparency International", а Украина должна себе заслужить право, чтобы кто-то ее поддерживал и защищал. Мне кажется, что это немного логика вверх ногами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант"

№3 - Антикоррупция превыше всего! Даже верховенства права.

№4 - заблуждение на обочине. Забытые среднестатистические украинцы. Все "правильные" западные правительства хотят спасать маргинализированных людей. В Украине действительно были вопиющие проблемы: война на Востоке, внутренне перемещенные лица, проблемы ЛГБТ, проблемы женского движения, проблемы ромского населения, проблемы людей с инвалидностью. И для них всех мы имели программы, проекты, мы работали и ставили галочки в своих отчетах. Однако при этом как-то забыли о большинстве населения Украины. Жители сел, малых городов и райцентров, которые долго страдают от экономического упадка, чувствовали себя забытыми в период с 2014 до 2019 года. Они были среди тех, кто вызвался идти на войну, но они чувствовали, что Киев, а тем более за граница, ими не занимался.

№5 - Инфографика без живой души. Коммуникация без сердца, но с желчью. Правительственные организации, а также "профессиональные" части гражданского общества очень любят инфографику, но ей не хватало души, эмоции, не было положительного реформаторского нарратива, что мы делаем, почему и что вы с того будете иметь. Но было очень много изображений всех технических шагов, сложных процессов - нормальные люди отключаются, когда такое видят, но слушают эмоциональный нарратив. А он шел преимущественно от противников и реформ, и Украины, которые играли именно на эмоциях, а не на технократических схемах. Мы коллективно не сумели помочь правительству Украины такой нарратив создать, а тогдашний президент очень зациклился на себе, на выборы решил пойти с вопросами исключительно идентичности "Армия, язык, вера", но не сумел объяснить людям остальные вещи, которые были для них важны.

№6 - ЛАВИНА ИНОСТРАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ВИЗИТОВ. Перегрузка подотчетностью. В дипломатии все радуются, когда есть визит, но его подготовка требует недель работы. Если принять во внимание ограниченный человеческий ресурс правительства Украины, если вы половину их времени оттягиваете на заполнение ваших отчетов и подготовку приемов ваших делегаций, то когда они должны те реформы делать? С одной стороны, вы считаете, что постоянным контактом способствуете развитию, но вы также оттягиваете энергию. Если мэр города две недели толчется в Канаде и набирается опыта в других местах, то в то время он не руководит городом, не проводит совещания и реформы. Опять же, здесь надо найти баланс, но я думаю, что столько ресурсов было вложено в Украину за те 5 лет, что мы, возможно, переборщили с различными активностями.

№7 - "ОСТОРОЖНО, НО НЕ БЫСТРО". Кто вовремя дает, дает вдвое больше. Были такие ситуации, когда украинская сторона говорила: "Нам нужно двигаться и делать что-то уже". Но Запад говорил: "Воу-воу-воу, ждите-ждите. У нас есть процедура, у нас есть годовой бюджет. Давайте может через два-три года". Окна возможностей, предоставляемые радикальными политическими изменениями, не остаются открытыми вечно, они закрываются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук

№8 - сверхсложные управленческие эксперименты. Страна - лабораторный кролик. Украина - это именно страна, где стоит выбирать надлежащую управленческую технологию, отвечающую задачам, а не пробовать что-то новое и затрудненное.

№9 - МИРАЖИ ДЕЛИВЕРОЛОГИИ. Проекты не доходят до политического адресата. Все думали, если мы построим людям Х километров дороги, организуем поставку Х количества бесплатных лекарств для старших, все это оценят, и соответственно будет результат на выборах. Как обнаружили опросы, люди на местах в основном были довольны тем, как они живут, но убеждены, что Украина как государство летит в пропасть и все страшно. Это как когда-то было в Канаде, когда спрашиваете людей: "Как вам нравится медицинское обслуживание в провинции Онтарио?", Они скажут "Неплохо". Но если спросить: "Как вы видите состояние системы здравоохранения вообще?". Скажут: "Страшное". Так что в Украине было очень много конкретных положительных изменений на местах, но люди их не ассоциировали с общегосударственной политикой.

№10 - зацикленность на второстепенных рисках. МВФ, мораль, и как цена на газ сожгла правительство. В пакете со всем вышесказанным идет moral hazard (моральный риск) - зацикленность на второстепенных рисках. Приведу свежий пример. Все мы помним, как весной многие западные врачи из англосаксонского мира предостерегали, что маски - опасные, кто-то может их не так надеть или не туда прикоснуться. Люди больше озабочены этой маленькой опасностью, чем пользой, которую маска может принести обществу. Так же МВФ, который столько раз, извините за выражение, обжегся на Украине, стал настолько чувствительным и придирчивым, что зациклился на вопросе цены на газ в Украине и решил, что правительство должно ее поднять. Правительство предупреждало, что это поставит на них политический крест. МВФ и экономисты говорили: "Нет, смотрите, мы же выдаем людям субсидию, никто не пострадает, мы просто хотим, чтобы была абсолютная прозрачность во всем". Но в украинских условиях люди видят цену на газ и уже обижены, они забывают, что имеют субсидии. А когда подаются на субсидию, то оппозиционные политики им говорят: "Это признак того, что вы обнищали, даже не можете за газ заплатить, государство должно подачки какие-то вам давать". То, что выглядело логичным в расчетах, было убийственным в украинских политических реалиях", - рассказал Ващук.
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Топ комментарии
+17
Роман Ващук надзвичайно розумна, відповідальна і цікава людина. На посаді посла він зробив дуже багато корисного для України. Це був важкий для усіх нас 2014 рік і посол Ващук сприяв тому, що уряд Канади надав Україні максимальну допомогу, вони поставили зброю, медичні госпіталі різне обладнання. Друг пізнається у біді. Канада наш друг. Дякую Ващуку за його дійсно патріотичну українську позицію. Слава Україні !
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20.11.2020 10:53
+8
найбільшу шкоду нанесло "міролюбіє" Абами та жадоба євроочільників до дешевого газу з рашки-підорашки
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20.11.2020 10:52
+8
Усі вони, чомусь, розумні заднім числом.. Послухаєш екс-ів європейських чи американських - хоч до одного місця прикладай... Питання - чого ж ви в рот води понабирали, як при посадах були???
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20.11.2020 10:59
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"тогдашний президент очень зациклился на себе, на выборы решил пойти с вопросами исключительно идентичности "Армия, язык, вера", но не сумел объяснить людям остальные вещи, которые были для них важны" ----------------------------------да ну нельзя здесь такое публиковать!!! Это оскорбление чувств верующих в чистом виде.
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20.11.2020 10:50 Ответить
нічого, утеруться та почнуть знову лайном кидатись і надалі
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20.11.2020 10:53 Ответить
Цікавий момент. Погано, що конкретно не написано ЯКІ саме моменти не пояснили людям.
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20.11.2020 11:00 Ответить
Чому в країні не працють судова, правоохоронна системи влади наприклад?
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20.11.2020 12:13 Ответить
А ви як би пояснили?
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20.11.2020 12:20 Ответить
а я свої обвязки виконав, як платник податків...
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20.11.2020 14:01 Ответить
Зрозуміло. Займаєтесь критиканством без конструктиву.
Це нескладно.
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20.11.2020 14:14 Ответить
ні - просто кажу так як є.
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20.11.2020 15:19 Ответить
а конструктив скоро дуже будуть вимагати платники податків від влади, думаю, далеко непопулярними методами.
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20.11.2020 15:21 Ответить
найбільшу шкоду нанесло "міролюбіє" Абами та жадоба євроочільників до дешевого газу з рашки-підорашки
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20.11.2020 10:52 Ответить
Роман Ващук надзвичайно розумна, відповідальна і цікава людина. На посаді посла він зробив дуже багато корисного для України. Це був важкий для усіх нас 2014 рік і посол Ващук сприяв тому, що уряд Канади надав Україні максимальну допомогу, вони поставили зброю, медичні госпіталі різне обладнання. Друг пізнається у біді. Канада наш друг. Дякую Ващуку за його дійсно патріотичну українську позицію. Слава Україні !
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20.11.2020 10:53 Ответить
Усі вони, чомусь, розумні заднім числом.. Послухаєш екс-ів європейських чи американських - хоч до одного місця прикладай... Питання - чого ж ви в рот води понабирали, як при посадах були???
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20.11.2020 10:59 Ответить
Це не той випадок. Особисто зустрічався з Ващуком у 2014 році і знаю його позицію. Це не лише слова але й реальні справи. Його аж ніяк не можна назвати популістом. Розумна, чесна, відповідальна людина. От нам би такого президента !
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20.11.2020 11:23 Ответить
Надати Ващуку громадянство і НАЗНАЧИТИ! президентом, тому що наш мудрий нарід наступного разу на виборах вибере як не Медведчука, то Коломойського ( судячи з результатів місцевих виборів)
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20.11.2020 17:37 Ответить
страна подопытный кролик Экс-посол Ващук рассказал об ошибках Запада в Украине в 2014-19 гг.: Забытые среднестатистические украинцы, цена на газ сожгла правительство и антикоррупция превыше верховенства права - Цензор.НЕТ 3099
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20.11.2020 10:55 Ответить
Найважливіше. Те, чого не розуміли західні політики, які не мали стосунку до України, не знали нашу історяю, як Ващук.

"№2. - две равнозначные ВОЙНЫ.
Россия ≠ Коррупция. Идею, что есть две равнозначные войны в Украине, озвучивали некоторые послы: "Украина имеет две войны: война против России и войну против коррупции, и они обе одинаково важны". Другие также это поддерживали.
Опыт моих родственников, участвовавших в украинских различных освободительных движениях и которые потом сидели по лагерям - пленных или перемещенных лиц - в разных соседних с Украиной государствах, подсказывал мне, что это не так.
Потому всевозможные внутренние проблемы государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими, и вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции на форумах Научного общества имени Шевченко.
Важнейшая война для Украины - внешняя и нельзя изнутри жечь дом и одновременно его защищать.
Подчеркивание равнозначности двух угроз означало, что на Западе вдруг сложилось впечатление, что если Украина не станет блестящим образцом всего лучшего в человеческой жизни, то не заслуживает того, чтобы ее защищать. Скажем, первый попавшийся Бангладеш, или первая попавшаяся там Бельгия, или первая попавшаяся Эфиопия имеют право на существование безотносительно к их рейтинга "Transparency International", а Украина должна себе заслужить право, чтобы кто-то ее поддерживал и защищал. Мне кажется, что это немного логика вверх ногами."

Источник: https://censor.net/ru/n3232235
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20.11.2020 10:56 Ответить
Все дуже ретельно розжовано,що і дитина зрозуміє.Уряди при попередньому президенті непогано працювали.але подати красиво в маси результати своєї діяльності не змогли,а Захід тим часом використовував подвійну мораль та стереотипи що до України яке призводило до гальмування тих же реформ які всі прагнули скоріше побачити.Що ми бачимо за нової влади?вона намагається красиво подати видумані досягнення,але МВФ більше не "клює" на таке,а нарід перебуває в прострації,захмарний рейтинг Зеленського зіграв злий жарт,маючи тотальну повноту влади не зробити практично нічого в стратегічних напрямках,а в деяких навіть є відчутний регрес..
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20.11.2020 11:03 Ответить
Щодо корупції - можна було б казати що потрібно перемогти на зовнішньому фронті, аби потім влаштовувати внутрішню політику. Але ж саме корупція в судах дала можливість не посадити тих хто винен в розпалюванні внутрішньої ворожнечі, не закрити телеканали інтер, трк Україна та ще багато інших. Саме корупція в мусарні та прокуратурі дала можливість ригівским виродкам безперешкодно покинути межі України. Саме корупція у парламенті та президента гальмувала створення антикорупційних органів та законів.Саме корупція в керівництві армії блокувала реформи самої армії, її керівних структур. Можна було б казати що корупція то другорядне, але саме вона дозволила відродитися таким упирям як ведмедчук, ригам, та іншим антиукраїнським силам які зрештою прийшли до влади.
Наші керманичі вважають що корупція то їхній спільник, їх додаткова сила, але раз за разом час і події показують що корупція то не друг не союзник а найбільший ворог який зжирає кожного хто з нею заграє.
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20.11.2020 11:17 Ответить
Зате тепер зажили...
Обрали кловуна і задоволені.
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20.11.2020 11:19 Ответить
Висновок такий, що люди ******* ображатись і відчувати себе обділеними.
Світогляд занепаду формує куплене росіянами змі.
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20.11.2020 11:20 Ответить
Потому всевозможные внутренние проблемы государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими, и вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции на форумах Научного общества имени Шевченко

просто -браво!
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20.11.2020 11:19 Ответить
Когда идет война, большинство населения это понимает, помогает и терпит любые экономические негаразды. Это когда идет война. Когда ситуация переводится в плоскость "не война, нои и не мир", т.е. замороженный конфликт, что у нас случилось в 2015 году, то народ не может понять как такое возможно. И естественно возникает вопросы что это такое? Война? Вроде как не совсем. Мир? Тоже вроде как не совсем. Посему и происходит непонимание данного процесса населением. А у ж тем более когда на фоне данной ситуации буйным цветом цветет коррупция и обогащение власть имущих. Посему нужно говорить не о войне в стране. Это уже не война в понимании войны как таковой. Это ЗАМОРОЖЕННЫЙ военный конфликт с кацапами. Где кацапы оккупировали наши территории и оставили их в подвешенно замороженном состоянии. А мировое сообщество оказалось в очередной раз политическими импотентами. И раз такое возможно в 21-м веке, то значит варварский передел территорий государств так и будет продолжать иметь место быть. И всяким послам разных стран в этом нужно самим себе признаться.
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20.11.2020 11:43 Ответить
Коли інформаційний простір належе ворогу, як успішно ти не проводив би реформи, всерівно переможе умовний "Зєлєнскій".
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20.11.2020 11:28 Ответить
Именно. А при поддержке врагов в судебной и исполнительной власти вбивание нужных маячков в мозги нарита проходят еще успешней.
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20.11.2020 11:43 Ответить
На следующих выборах хомячки проголосуют за еще большего прокацапа, чем нынешний маларос.
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20.11.2020 11:45 Ответить
Добре хоч комусь хватило сміливості визнати помилки, а не тільки глибокостурбовуватись і апробовувати хитросракі політтехнології.
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20.11.2020 11:57 Ответить
№8 - сверхсложные управленческие эксперименты. Страна - лабораторный кролик.Источник: https://censor.net/ru/n3232235

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Пистець...А про це ще почали казати ще десь 16 (17) році...За такі "експеріменти" "лаборантів" потрібно у буцегарню років на п*ятнадцять...Але "замовники" невдалого "екперименту" "кришують" "лаборантів" від відповідальності...Ганьба
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20.11.2020 12:16 Ответить
Антикоррупция превыше всего! Даже верховенства права. Источник: https://censor.net/ru/n3232235
Як можна було дальше читати після цього?
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20.11.2020 12:16 Ответить
Захід ніколи нічого так просто не робить і не забуває. Захід про свій народ добре дбає, за рахунок знищення успішних економік сусідніх країн, якщо вони є конкурентами Заходу , тому вбити конкурентів це свята їх ціль, знищити літако-, ракетобудування, електронну промисловість, автомобільну, космічну галузь. Звісно захід не буде знищувати металургію з її "лисячими хвостами", - хімічну з відходами, які нагадують газову атаку міста. А ще вони вітають виробництво соломи і кізяків, тому без національних еліт, які жорстко відстоюють національні інтереси країну очікує стагнація корупція і знищення державності. Вони радо вітають таку "демократію" де дурні стають на самому ареопагу влади. Вони підтримують свідомо корупцію, як метод тримати уряди і еліти в своїх обіймах. Тому тут, і МВФ, і кредити відвертим хабарникам надають без їх перевірки куди насправді їх витрачають. Імперіалізм ще ніхто не відміняв, як і фарисейство західних буржуазних урядів. Всі пам'ятають як Бельгія захистила тутсі від хуту в їх колонії в Руанді, коли Руанда захотіла жити вільно, як захід розвалив Ліберію , коли ті націоналізували алмазні копальні компанії Де Бірс.
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20.11.2020 12:22 Ответить
О великий теоретик, ану поясни, чому ж це такий кровожерливий захід так активно знищує конкурентів, але в свого екзистенціального противника, себто кацапів, активно вбухує купи бабла? Їх легка, важка промисловість, машинобудування, навіть той самий газ/нафта чомусь не лишилися на рівні совка, бо туди прийшли західні інвестиції, навіть по космосу співпрацюють. А якусь Україну їм значить треба обібрати. Чому не Польщу чи країни Балтії? Тому що гівно ваше бачення Заходу
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20.11.2020 14:11 Ответить
 
 