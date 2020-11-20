Экс-посол Ващук рассказал об ошибках Запада в Украине в 2014-19 гг.: Забытые среднестатистические украинцы, цена на газ сожгла правительство и антикоррупция превыше верховенства права

Экс-посол Канады в Украине Роман Ващук рассказал об ошибках, допущенных в ходе проведения реформ в Украине в 2014-2019 годах.

Экс-посол Канады в Украине (2014-2019) Роман Ващук проанализировал ход реформ в Украине и постарался выделить ошибки, допущенные в ходе проведения реформ, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, топ-10 наших ошибок.

№1 - РЕФОРМ-БОЛЬШЕВИЗМ. Если не достигнуто все на 105% - то "зрада". Люди считали, что нужно требовать максимум, чтобы достичь хотя бы чего-то. Но опасность скрывалась в том, чтобы достигнув 80%, говорить только о 20% того, что не удалось. Это демотивирует людей и создает впечатление, что нет никаких достижений. Совершенство действительно мотивирует, но может также демотивировать, если тебе внушают в голову, что не достигнув максимума, ты не достиг ничего.

№2. - две равнозначные ВОЙНЫ. Россия ≠ Коррупция. Идею, что есть две равнозначные войны в Украине, озвучивали некоторые послы: "Украина имеет две войны: война против России и войну против коррупции, и они обе одинаково важны". Другие также это поддерживали. Опыт моих родственников, участвовавших в украинских различных освободительных движениях и которые потом сидели по лагерям - пленных или перемещенных лиц - в разных соседних с Украиной государствах, подсказывал мне, что это не так. Потому всевозможные внутренние проблемы государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими, и вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции на форумах Научного общества имени Шевченко. Важнейшая война для Украины - внешняя и нельзя изнутри жечь дом и одновременно его защищать. Подчеркивание равнозначности двух угроз означало, что на Западе вдруг сложилось впечатление, что если Украина не станет блестящим образцом всего лучшего в человеческой жизни, то не заслуживает того, чтобы ее защищать. Скажем, первый попавшийся Бангладеш, или первая попавшаяся там Бельгия, или первая попавшаяся Эфиопия имеют право на существование безотносительно к их рейтинга "Transparency International", а Украина должна себе заслужить право, чтобы кто-то ее поддерживал и защищал. Мне кажется, что это немного логика вверх ногами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант"

№3 - Антикоррупция превыше всего! Даже верховенства права.

№4 - заблуждение на обочине. Забытые среднестатистические украинцы. Все "правильные" западные правительства хотят спасать маргинализированных людей. В Украине действительно были вопиющие проблемы: война на Востоке, внутренне перемещенные лица, проблемы ЛГБТ, проблемы женского движения, проблемы ромского населения, проблемы людей с инвалидностью. И для них всех мы имели программы, проекты, мы работали и ставили галочки в своих отчетах. Однако при этом как-то забыли о большинстве населения Украины. Жители сел, малых городов и райцентров, которые долго страдают от экономического упадка, чувствовали себя забытыми в период с 2014 до 2019 года. Они были среди тех, кто вызвался идти на войну, но они чувствовали, что Киев, а тем более за граница, ими не занимался.

№5 - Инфографика без живой души. Коммуникация без сердца, но с желчью. Правительственные организации, а также "профессиональные" части гражданского общества очень любят инфографику, но ей не хватало души, эмоции, не было положительного реформаторского нарратива, что мы делаем, почему и что вы с того будете иметь. Но было очень много изображений всех технических шагов, сложных процессов - нормальные люди отключаются, когда такое видят, но слушают эмоциональный нарратив. А он шел преимущественно от противников и реформ, и Украины, которые играли именно на эмоциях, а не на технократических схемах. Мы коллективно не сумели помочь правительству Украины такой нарратив создать, а тогдашний президент очень зациклился на себе, на выборы решил пойти с вопросами исключительно идентичности "Армия, язык, вера", но не сумел объяснить людям остальные вещи, которые были для них важны.

№6 - ЛАВИНА ИНОСТРАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ВИЗИТОВ. Перегрузка подотчетностью. В дипломатии все радуются, когда есть визит, но его подготовка требует недель работы. Если принять во внимание ограниченный человеческий ресурс правительства Украины, если вы половину их времени оттягиваете на заполнение ваших отчетов и подготовку приемов ваших делегаций, то когда они должны те реформы делать? С одной стороны, вы считаете, что постоянным контактом способствуете развитию, но вы также оттягиваете энергию. Если мэр города две недели толчется в Канаде и набирается опыта в других местах, то в то время он не руководит городом, не проводит совещания и реформы. Опять же, здесь надо найти баланс, но я думаю, что столько ресурсов было вложено в Украину за те 5 лет, что мы, возможно, переборщили с различными активностями.

№7 - "ОСТОРОЖНО, НО НЕ БЫСТРО". Кто вовремя дает, дает вдвое больше. Были такие ситуации, когда украинская сторона говорила: "Нам нужно двигаться и делать что-то уже". Но Запад говорил: "Воу-воу-воу, ждите-ждите. У нас есть процедура, у нас есть годовой бюджет. Давайте может через два-три года". Окна возможностей, предоставляемые радикальными политическими изменениями, не остаются открытыми вечно, они закрываются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук

№8 - сверхсложные управленческие эксперименты. Страна - лабораторный кролик. Украина - это именно страна, где стоит выбирать надлежащую управленческую технологию, отвечающую задачам, а не пробовать что-то новое и затрудненное.

№9 - МИРАЖИ ДЕЛИВЕРОЛОГИИ. Проекты не доходят до политического адресата. Все думали, если мы построим людям Х километров дороги, организуем поставку Х количества бесплатных лекарств для старших, все это оценят, и соответственно будет результат на выборах. Как обнаружили опросы, люди на местах в основном были довольны тем, как они живут, но убеждены, что Украина как государство летит в пропасть и все страшно. Это как когда-то было в Канаде, когда спрашиваете людей: "Как вам нравится медицинское обслуживание в провинции Онтарио?", Они скажут "Неплохо". Но если спросить: "Как вы видите состояние системы здравоохранения вообще?". Скажут: "Страшное". Так что в Украине было очень много конкретных положительных изменений на местах, но люди их не ассоциировали с общегосударственной политикой.

№10 - зацикленность на второстепенных рисках. МВФ, мораль, и как цена на газ сожгла правительство. В пакете со всем вышесказанным идет moral hazard (моральный риск) - зацикленность на второстепенных рисках. Приведу свежий пример. Все мы помним, как весной многие западные врачи из англосаксонского мира предостерегали, что маски - опасные, кто-то может их не так надеть или не туда прикоснуться. Люди больше озабочены этой маленькой опасностью, чем пользой, которую маска может принести обществу. Так же МВФ, который столько раз, извините за выражение, обжегся на Украине, стал настолько чувствительным и придирчивым, что зациклился на вопросе цены на газ в Украине и решил, что правительство должно ее поднять. Правительство предупреждало, что это поставит на них политический крест. МВФ и экономисты говорили: "Нет, смотрите, мы же выдаем людям субсидию, никто не пострадает, мы просто хотим, чтобы была абсолютная прозрачность во всем". Но в украинских условиях люди видят цену на газ и уже обижены, они забывают, что имеют субсидии. А когда подаются на субсидию, то оппозиционные политики им говорят: "Это признак того, что вы обнищали, даже не можете за газ заплатить, государство должно подачки какие-то вам давать". То, что выглядело логичным в расчетах, было убийственным в украинских политических реалиях", - рассказал Ващук.