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G7 (714) Зеленский (16523)

Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ

Послы стран "Большой семерки" во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили настоятельную необходимость действий по преодолению конституционного кризиса и избежанию дальнейшего отката украинских антикоррупционных реформ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении дипломатов, опубликованном в Twitter американским председательством в группе послов G7.

"Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежания дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ", - отметили дипломаты.

Послы стран G7 добавили, что обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ.

"Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - считают дипломаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года
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Топ комментарии
+24
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 2221
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20.11.2020 10:52
+17
А ему что в лоб, что по лбу. Оно тупое и гонористое.
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20.11.2020 10:47
+11
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 1507
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20.11.2020 10:46
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Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 1507
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20.11.2020 10:46 Ответить
и тут же зеленский и Ко:

19.11.20 14:54 Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности
Кабинет министров на заседании 18 ноября внес изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, исключив из него проверку достоверности данных в поданной кандидатом декларации.
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20.11.2020 11:35 Ответить
ЭТО ему ПОРОШЕНКО ПРИКАЗАЛ . .
.
.
.
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20.11.2020 11:41 Ответить
А ему что в лоб, что по лбу. Оно тупое и гонористое.
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20.11.2020 10:47 Ответить
Нарцисс -это растение, человек Нарцисс - это гомосапиенс с абсолютным интеллектуальным наполнением соответствующим собрату из мира растений, а иначе как понимать , когда самовлюбленность побеждает любую логику и практичность уж не говоря о разумы и интеллекте с мудростью.
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20.11.2020 12:52 Ответить
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 124Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 3359
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20.11.2020 10:47 Ответить
такое себе послание волхвов )) щас в оп скажут - значит признали и его себе равным. ))
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20.11.2020 10:48 Ответить
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 4923
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20.11.2020 11:04 Ответить
Обрали 73%(зебіли).
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20.11.2020 11:10 Ответить
І ні одного українця, є малороси з паспортами громадянина України.
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20.11.2020 11:19 Ответить
Говорили со стенкой...
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20.11.2020 10:49 Ответить
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 9708
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20.11.2020 10:50 Ответить
а-ха) Виходить у голоборотьки завдання хоч би не зробити гірше.
Не краще ніж було, а ЗБЕРЕГТИ те що нареформував клятий "барига".
Кого ж ви вибрали зебіли дерев`яні)
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20.11.2020 10:51 Ответить
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 2221
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20.11.2020 10:52 Ответить
Поддерживаю на 1000%
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20.11.2020 15:53 Ответить
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 6452 Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 6452 Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 6452 !!!
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20.11.2020 16:39 Ответить
посли починають розуміти шо "Вовочка" це не президент країни а всього лише персонаж з відомого прикольного анекдоту, питання коли це усвідомить мудрий нарід.
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20.11.2020 10:53 Ответить
"Zelensky's inner circle involved in budget embezzlement and corruption"
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20.11.2020 10:56 Ответить
Kolomoiskiy - №1.
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20.11.2020 11:13 Ответить
я бачу що посли великої сімки знаходяться в концептуальній кризі. Підходи яки вони використовують по відношенню до вови м'яко кажучи неефективні. Їм потрібно вову на зустрічі не переконувати, а взяти щось важке, наприклад мило в шкарпетку(бажано хозяйське) і п№здити цього вилупка разом до повного повернення сабжу до реальності.
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20.11.2020 10:58 Ответить
Ну, у Пороха реформа судов до конца не получилась - ожыдаем успехов Зели!
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20.11.2020 11:01 Ответить
Низова ланка не реформована.
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20.11.2020 11:15 Ответить
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 1253
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20.11.2020 11:02 Ответить
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 7737
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20.11.2020 11:04 Ответить
Вавочка живе в совку.
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 2999
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20.11.2020 11:11 Ответить
Посли "сімки" і наш Найсвітліший по різному бачать проблему, хоча її однаково читають.
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20.11.2020 11:17 Ответить
Не учить и не уговаривать надо этого недоноска, а убрать с дороги, пинком под зад.
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20.11.2020 11:19 Ответить
А де посли зустрічались з тим чучелом???? Воно ж в Феофанії лежить і хворобу симулює. Яке ж позорише. Називати оцього ідіота президентом України ознає себе не поважати
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20.11.2020 11:24 Ответить
Даром старались, он слушается только Ахметова и бородатую бабушку.
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20.11.2020 12:09 Ответить
Вчера на ПРЯМОМ выдвинули версию об отсутствии Вовки в Феофании - так как же все-таки встречались с больным послы? Или это было у журналистов даже не расследование , а прямой слив послов G-7?
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20.11.2020 12:55 Ответить
Очевидно,в режиме видеоконференции.Оно же ковидное?Да ее и из Омана и Сейшел можно дать,главное прапор с собой захватить.
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20.11.2020 16:59 Ответить
пообіцяти Зе може будь-що. Наобіцяв він вже стільки.... але навіть на Мендель не оженився
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20.11.2020 13:22 Ответить
А смысл?

ЗЕ в полной несознанке и на предупреждения ЕС реагирует не действиями, а отмазками типа "я не всрався то не я".
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20.11.2020 13:34 Ответить
зеленскому кремль поставил чёткую цель, за 5 лет его президентсов опустить экономику Украины ниже плинтуса, провалить и откатить все начатые Порошенком реформы, реанимировать и отбелить всех сбежавших политиков в росию т.ч. януковича, что он собственно и делает с успехом
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22.11.2020 15:56 Ответить
 
 