Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ
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Послы стран "Большой семерки" во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили настоятельную необходимость действий по преодолению конституционного кризиса и избежанию дальнейшего отката украинских антикоррупционных реформ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении дипломатов, опубликованном в Twitter американским председательством в группе послов G7.
"Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежания дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ", - отметили дипломаты.
Послы стран G7 добавили, что обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ.
"Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - считают дипломаты.
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Не краще ніж було, а ЗБЕРЕГТИ те що нареформував клятий "барига".
Кого ж ви вибрали зебіли дерев`яні)
ЗЕ в полной несознанке и на предупреждения ЕС реагирует не действиями, а отмазками типа "я не всрався то не я".