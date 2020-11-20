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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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США (23177) Чалый (473)

В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам

До 2014 года Украина во внешней политике проявляла мало субъектности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"После 2014, когда за страну пошли воевать волонтеры и шаг за шагом восстанавливалась армия, - мир увидел, что Украина приобретает субъектность. И в Америке это заметили.

Поэтому мы в первую очередь должны действовать там, где наши интересы совпадают. Это называется стратегическим партнерством; оно возникает в тех случаях, когда партнер не может достичь стратегических целей сам, без взаимодействия. И у нас с США впервые появились такие общие цели в сфере безопасности", - отметил дипломат.

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При этом Чалый отмечает, что Соединенные Штаты могут найти других потребителей энергоресурсов, других торговых партнеров. "Но вряд ли они найдут более эффективного, нежели Украина, партнера в противодействии агрессии России и укреплении европейской безопасности. Тут наши интересы сейчас совпали. Поэтому и Дональд Трамп, и Джозеф Байден, имея в виду главным оппонентом, и даже противником, Китай, - все равно видели Россию противником именно с региональной точки зрения", - указывает он.

Полный текст интервью с Валерием Чалым читайте по ссылке.
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Топ комментарии
+7
А потом стараниями оболваненных дебилов, потребителей телепомоев, к власти пришел закомлексованный малохольный поц. И за год мы все просрали.
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20.11.2020 11:01
+4
В нынешнем мире очень сложно утвердиться как государству. Нам просто не дадут,во всяком случае, будут мешать. Ну и,конечно, для этого надо иметь амбициозные планы,финансы и главное желание на грани фанатического патриотизма. У нас даже нет единой нации... О какой субъектности может идти речь. Мы сейчас просто "территория". Порох хоть что-то строил,а эти ...
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20.11.2020 11:15
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та кажи правду, що Україна відсосювала та телепалася хвістом за ху№лостаном
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20.11.2020 10:59 Ответить
А потом стараниями оболваненных дебилов, потребителей телепомоев, к власти пришел закомлексованный малохольный поц. И за год мы все просрали.
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20.11.2020 11:01 Ответить
Проспали все такие импотенты как Ющ и соевый.
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20.11.2020 11:03 Ответить
Не будь сосною у Бубочки. В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый - Цензор.НЕТ 3186
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20.11.2020 11:11 Ответить
В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый - Цензор.НЕТ 1570В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый - Цензор.НЕТ 6712В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый - Цензор.НЕТ 8651
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20.11.2020 11:01 Ответить
Да нет никакой субъектности. Не обманывайте себя.
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20.11.2020 11:06 Ответить
Вже нема, завдяки дуркуватому охлосу.
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20.11.2020 11:10 Ответить
В нынешнем мире очень сложно утвердиться как государству. Нам просто не дадут,во всяком случае, будут мешать. Ну и,конечно, для этого надо иметь амбициозные планы,финансы и главное желание на грани фанатического патриотизма. У нас даже нет единой нации... О какой субъектности может идти речь. Мы сейчас просто "территория". Порох хоть что-то строил,а эти ...
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20.11.2020 11:15 Ответить
хохлосу-малороссоватості
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20.11.2020 11:16 Ответить
Україна має статус стратегічного партнера США і якби не дибілкуватий нарід з його керманичем - лялькою з рукою у дупі, можна було б говорити про якусь суб"єктність. А так - насолоджуйтесь своїм вибором, все ще попереду.
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20.11.2020 11:15 Ответить
Стратегичными партнёры США были Корея, Вьетнам и т.д., страны которым США реально помогали. В случае с Украиной, вся помощь сводилась к разному роду декларациям и поддержки в импотентом оон. Из реальной помощи были джавелины и то, с миллионом условий.
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20.11.2020 11:23 Ответить
Не шукайте винуватих за кордоном, вони всі тут, в Україні. І ще - ніхто за нас воювати не буде, і не буде розгрібате зелене лайно, яке навалили квартальні недоумки під аплодисменти легковіної маси.
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20.11.2020 11:35 Ответить
Зелёное говно - следствие пятилетней работы соевого говна. Что то я не замечал интенсивной помощи стратегическому партнеру США от США с 2014 по 2019 когда зелёным говном и не пахло, а был президент "суперпатриот" Порошенко.
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20.11.2020 11:40 Ответить
Так я й про те і кажу - є люди, типу Вас, яким усі винуваті - США, соя, кловун і таких близько 73%. Ті ж США не розуміють як поводитись з країною, яка качається в крайності - то до цивілізації, то до її задвірків.
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20.11.2020 11:50 Ответить
 
 