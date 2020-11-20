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СБУ разоблачила в Черкассах растрату миллионов гривен госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ разоблачила в Черкассах растрату миллионов гривен госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19

Служба безопасности Украины разоблачила хищение миллионов бюджетных средств, выделенных одном из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководитель одного из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Черкасского горсовета подозреваются в хищении 700 тыс. на ремонте дорог

Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению незаконной махинации проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры.
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Топ комментарии
+5
думается мне что деньги больнице выделили именно под условие заключение договоров с конкретными киевскими фирмами. вполне в духе зеленых чмырей
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20.11.2020 11:12
+1
Схема один в один той что озвучена уманским про Укравтодор.
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20.11.2020 11:43
+1
так е'еж арештовали
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20.11.2020 11:44
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думается мне что деньги больнице выделили именно под условие заключение договоров с конкретными киевскими фирмами. вполне в духе зеленых чмырей
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20.11.2020 11:12 Ответить
жизнеспособная версия!
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20.11.2020 11:20 Ответить
Схема один в один той что озвучена уманским про Укравтодор.
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20.11.2020 11:43 Ответить
СБУ разоблачила в Черкассах растрату миллионов гривен госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3332 Это ещё хорошо, что у нас только в Черкассах такие. А если бы везде? А если бы, представь, на самом верху?
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20.11.2020 11:14 Ответить
Да не. Не может быть такого на самом-самом верху. Это только в Черкассах.
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20.11.2020 11:40 Ответить
в черкассах две беды - дороги и медицина )
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20.11.2020 11:15 Ответить
Зеліни послідовники.
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20.11.2020 11:16 Ответить
Зе-клоун-vs-Бондаренко.
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20.11.2020 11:18 Ответить
просто разница в цене в виде завышения пошла на ремонт дорог, а ремонт дорог сейчас проводится безо всяких тендеров, так что все законно в рамках "вэлыкага будьоновца"
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20.11.2020 11:19 Ответить
Те кто, одного из, "чиновница", та сторона...Кто все эти люди, бял?
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20.11.2020 11:25 Ответить
В интересах проводимого следствия данная информация является строго засекреченной. Чтобы вор не узнал себя и не убёг ненароком.
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20.11.2020 11:42 Ответить
так е'еж арештовали
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20.11.2020 11:44 Ответить
заарештовали))
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21.11.2020 09:43 Ответить
Инкриминируемую статью "растрата" надо переквалифицировать
в " умышленное убийство " !!!
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20.11.2020 11:29 Ответить
почему я не удивлен? СБУ разоблачила в Черкассах растрату миллионов гривен госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5488
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20.11.2020 11:32 Ответить
Пример воровства бюджета показал шоумен, а шо в черкасах хуже кадры чем в киеве, тут есть тоже клиенты, которые хотят хорошо жить
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20.11.2020 11:34 Ответить
Откат Киеву и причем тут Черкасы . Кто дает деньги то и танцут больничку.
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20.11.2020 12:27 Ответить
 
 