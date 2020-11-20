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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Новоизбранный президент Молдовы Санду: Я продолжу говорить, что Крым – это Украина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Новоизбранный президент Молдовы Санду: Я продолжу говорить, что Крым – это Украина

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что на посту главы государства продолжит признавать суверенитет Украины в отношении Крыма так же, как делала это до сих пор.

Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", - сказала она.

Санду также прокомментировала высказывания действующего президента Молдовы по Крыму, заявив, что у нее "нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может учесть опыт Молдовы в Приднестровье в действиях по Донбассу, - Санду
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Топ комментарии
+28
Прямо, понятно и без выпердов!!! Умничка Майя!!!
некоторым Тихановским-бабарыкам на заметку!!!
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20.11.2020 11:49
+27
обьяснения глупостям, которые сделал Додон есть и они очевидны - это агент *****, задача которого была приостановить евроинтеграцию Молдовы и максимально вернуть ее в русский мир
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20.11.2020 11:18
+21
Ясно. У них у самих Придністров"я.
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20.11.2020 11:18
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обьяснения глупостям, которые сделал Додон есть и они очевидны - это агент *****, задача которого была приостановить евроинтеграцию Молдовы и максимально вернуть ее в русский мир
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20.11.2020 11:18 Ответить
Прямо, понятно и без выпердов!!! Умничка Майя!!!
некоторым Тихановским-бабарыкам на заметку!!!
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20.11.2020 11:49 Ответить
Тихановская - это бацька-2 и Васька не чешись
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20.11.2020 15:04 Ответить
Ясно. У них у самих Придністров"я.
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20.11.2020 11:18 Ответить
Кацапы, как шелудивые сабаки, метят территорию, хоть не имеют к ней никакого отношения.
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20.11.2020 11:24 Ответить
Спасибо за поддержку.
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20.11.2020 11:19 Ответить
Крим - Україна. Зеленський - повний лох даун.
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20.11.2020 11:19 Ответить
Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал!
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20.11.2020 11:19 Ответить
Кажуть Додон (на букву Г) зібрався перебиратись в Наросію.
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20.11.2020 11:22 Ответить
Спасибо Майя. Адекватных людей влияющих на ситуацию прибыло.
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20.11.2020 11:27 Ответить
в Минске хоронят украинца Романа Бондаренко Новообрана президентка Молдови Санду: Я продовжу казати, що Крим - це Україна - Цензор.НЕТ 1750

Новообрана президентка Молдови Санду: Я продовжу казати, що Крим - це Україна - Цензор.НЕТ 9393
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20.11.2020 11:29 Ответить
Я давно вже в Україні стільки разів не відповідав людям "Героям слава!", як за ті 4 дні, що пробув у Молдові під час їхнього другого туру виборів! Люди бачили, що я з України, і вважали за честь привітати мене словами "Слава Україні!"
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20.11.2020 11:42 Ответить
Резкая мадам. Уважуха. Ждем реакцию мордора, как обычно - лживую, подлую, коварную и исподтишка.
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20.11.2020 11:43 Ответить
Мордор вже й сам має сумніви стосовно того чия АРК. Там віднедавна за такі твердження заводять справу. Усе просто: стулити пельки лохторату, і кримнаш на 1/8 частині суші.
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20.11.2020 12:20 Ответить
Слава Богу, в Молдові вати все менше і менше.
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20.11.2020 11:44 Ответить
Я об этом и говорил, в отличие от невнятно мычащего додона, она знает чей Крым.
Кроме того, сегодня заявила, что хотела бы вывода российских войск.
На этом все - собирается в Москву на предмет расширения сотрудничества, а там и про вывод забудет.
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20.11.2020 11:47 Ответить
Наша людина. І навіть не здивуюсь,якщо виявится,що
в неї тече бандерівська кров ))))
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20.11.2020 11:58 Ответить
Тот неловкий момент когда новоизбранный президент Молдовы Санду говорит что Крым это Украина а президент Украины российских фашистов убивающих наших ребят называет "той стороной" а то что Крым это Украина даже выдавить из себя не может!
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20.11.2020 12:02 Ответить
Интересно что по Крыму скажет новая власть Беларуси?
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20.11.2020 12:03 Ответить
А що може промукати влада яка мастурбує на расею ?
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20.11.2020 12:08 Ответить
тупо отмажется
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20.11.2020 15:07 Ответить
Спробуйте на танку і без дозволу.
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20.11.2020 12:23 Ответить
За те, щоби поїхати на виборчу дільницю і проголосувати, жителям так званого Придністров'я платили від 200 до 400 лей (400 лей приблизно 650 гривень). Навіть не зобов'язували за кого треба голосувати.
Були такі, які хвалились, що гроші взяли, і проголосували за Майю!
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20.11.2020 12:16 Ответить
Це натяк на те, що потрібно платити тисячі зо дві на одне придністровське рило. І бажано щодня. ))) Незабаром і лугандон обиратиме нам чергового проффесора.
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20.11.2020 12:27 Ответить
Та в нас і без них є 73 відсотка!
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20.11.2020 12:32 Ответить
А молдоване молодцы. Поумнели. Главное, чтобы опять не отупели за четыре года, как украинский нарид.
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20.11.2020 12:21 Ответить
Просто Додон після першого туру почав якусь ідіотську кампанію нагнітання агресії, і це всі молдавські політологи відмічали. Кажуть - повне враження, ніби працювали російські політтехнологи з якоїсь Сизрані чи Пермі.
Але якщо на Московії така риторика добре заходить тамтешньому населенню, то в Молдові люди її не сприймуть (розмова ще перед другим туром була!). Так і вийшло - 4% переваги Майї у першому турі виросли до 15 відсотків у другому.
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20.11.2020 12:39 Ответить
Вот это настоящий президент! Выпускница Гарварда, долго работала советником президента всемирного банка, была 5 месяцев премьер-министром, до этого министром образования, свободно говорит на румынском - родном, русском, английском, знает испанский и французский. Добилась изгнания главного олигарха - Плахотнюка. Собирается расследовать преступные схемы разворовывания бюджета, в том числе контрабандные и прочие делишки пропукинского ДоЛдона. Оставила престижную работу в Штатах, приехала наводить порядок домой в нищую и несчастную Молдову. Имеет авто 2007 гв, живет в квартире 77 кв м и не собирается переезжать в президентские апартаменты. Ориентирована на ЕС, поддерживает Украину в вопросах Крыма, Донбасса и пр... Нашей власти ничего не говорят эти факты?! А нашему народу? Который, имея около 15 тыс погибших в результате вторжения вонючей недоимперии, радостно голосует за мервечуков-рабиновичей-бойко и олигофренов типа кивы? Посмотрите её интервью Гордону, очень интересно
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20.11.2020 12:47 Ответить
Цыплят по осени считают. Посмотрим ... Мы таких "образованных" и "бросивших успешную карьеру" видали много. Говорить и быть реформатором, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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20.11.2020 13:47 Ответить
Железная леді)
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20.11.2020 12:59 Ответить
Пригадую, що два (чи півтора? - ну, не суть проблеми мого коменту) роки тому в Майї був рейтинг десь на рівні 15%,; а в Додона - в три рази більший. І як вона наростила...
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20.11.2020 13:48 Ответить
Мало того что красивая еще и умничка.

Молдавии респект что не променяли ее на кремлевского борова-клоуна.
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30.11.2020 18:08 Ответить
 
 