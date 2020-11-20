Новоизбранный президент Молдовы Санду: Я продолжу говорить, что Крым – это Украина
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Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что на посту главы государства продолжит признавать суверенитет Украины в отношении Крыма так же, как делала это до сих пор.
Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", - сказала она.
Санду также прокомментировала высказывания действующего президента Молдовы по Крыму, заявив, что у нее "нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года".
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некоторым Тихановским-бабарыкам на заметку!!!
Кроме того, сегодня заявила, что хотела бы вывода российских войск.
На этом все - собирается в Москву на предмет расширения сотрудничества, а там и про вывод забудет.
в неї тече бандерівська кров ))))
Були такі, які хвалились, що гроші взяли, і проголосували за Майю!
Але якщо на Московії така риторика добре заходить тамтешньому населенню, то в Молдові люди її не сприймуть (розмова ще перед другим туром була!). Так і вийшло - 4% переваги Майї у першому турі виросли до 15 відсотків у другому.
Молдавии респект что не променяли ее на кремлевского борова-клоуна.