Новоизбранный президент Молдовы Санду: Я продолжу говорить, что Крым – это Украина

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что на посту главы государства продолжит признавать суверенитет Украины в отношении Крыма так же, как делала это до сих пор.

Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", - сказала она.

Санду также прокомментировала высказывания действующего президента Молдовы по Крыму, заявив, что у нее "нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года".

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