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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Сьюзан Райс – претендент номер один на главу Госдепа. Для Украины она друг, - Чалый

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Сьюзан Райс – претендент номер один на главу Госдепа. Для Украины она друг, - Чалый

На должность главы Государственного департамента США рассматриваются 4 кандидатуры, но у советника президента США по вопросам национальной безопасности в 2013-2017 годах Сьюзан Райс больше всего шансов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Я вот сейчас общался со своими коллегами в Вашингтоне; они говорят, что на роль руководителя Госдепартамента сейчас рассматриваются 3-4 кандидатуры. И Сьюзан Райс как кандидат, которая даже рассматривалась на должность вице-президента, сейчас – претендент номер один в Государственный департамент", - сказал Чалый.

По его словам, Сьюзан Райс для Украины очень знакомый государственный деятель.

"Мне довелось с ней поработать в Вашингтоне. С моей точки зрения, она достаточно жесткая и бескомпромиссная. И очень внимательна к выполнению договоренностей... Впрочем, других кандидатов можно описать приблизительно такими же характеристиками. Это Тони Блинкен, Уильям Бёрнс и Крис Мерфи. В принципе, все они, как у нас принято говорить, - наши друзья. Все поддерживали Украину против российской агрессии. При этом кто бы из этой четверки ни стал Госсекретарем, - с ними будет непросто. Потому что это люди, хорошо знающие наш регион и сориентированные на контроль выполнения договоренностей, на результат", - рассказал дипломат.

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Полный текст интервью с Валерием Чалым читайте по ссылке.
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Я думаю, что Каломойский - Медведчук и Ермак, начнут по заказу ФСБ демонстративно портить отношения Украины и США..
Щас, достанут из забытья поеденную молью алкоголичку Витриенко + выпустят одноклеточных Шария, и они будут создавать шум возле посольства США..
А "вишенкой на тортике" должны стать псевдо-ветераны АТО под руководством онаниста Кивы, которые будут кидать в посольство США фалоимитаторы и кричать "Янки!. Гоу хоум!"..
все к этому идет..
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20.11.2020 11:27 Ответить
А ЗЕбильное стадо будет хлопать ушами и пускать слюни и радоваться бемплатному зрелищу. Вся история Украины пропитана предательством и метанием от одних союзников к другим. Вот и сейчас снова это показывают.Нестабильная страна и её жители для вложения инвестиций и развития.
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20.11.2020 12:19 Ответить
та що визначатись, елементарно же: ви всі, зебіли - 73/43%дебіли.
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20.11.2020 13:16 Ответить
Скоро весь Госдеп станет цветным, и в юбках.
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20.11.2020 14:12 Ответить
 
 