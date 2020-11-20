Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму и вернуть Украине полный контроль над полуостровом
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Миссия США при ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных граждан и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.
"США призывают РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех украинцев, которые были несправедливо заключены за мирную оппозицию, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - сказано в сообщении
Также в Миссии подчеркнули, что оккупация РФ Крыма серьезно подорвала основные свободы слова, вероисповедания или убеждений, мирных собраний и союзов, заставив многих бежать с полуострова.
"Мы поддерживаем крымчан, гражданское общество и правозащитников, работающих над защитой этих прав", - подчеркнули в Миссии.
"США гордится быть соавтором и голосовать за резолюцию о положении прав человека в Крыму. Ситуация там остается ужасной, поскольку российская оккупационная власть применяет силу и запугивание для подавления инакомыслия и оппозиции", - подытожили в Миссии.
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https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIM_NUS-NRS_1&f=M
Сразу они с******** из Крыма и Донбасса ...
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