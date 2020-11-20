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Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму и вернуть Украине полный контроль над полуостровом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму и вернуть Украине полный контроль над полуостровом

Миссия США при ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных граждан и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.

"США призывают РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех украинцев, которые были несправедливо заключены за мирную оппозицию, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - сказано в сообщении

Также в Миссии подчеркнули, что оккупация РФ Крыма серьезно подорвала основные свободы слова, вероисповедания или убеждений, мирных собраний и союзов, заставив многих бежать с полуострова.

"Мы поддерживаем крымчан, гражданское общество и правозащитников, работающих над защитой этих прав", - подчеркнули в Миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проводит особую репрессивную политику против крымских татар, - посол США в ОБСЕ Гилмор

"США гордится быть соавтором и голосовать за резолюцию о положении прав человека в Крыму. Ситуация там остается ужасной, поскольку российская оккупационная власть применяет силу и запугивание для подавления инакомыслия и оппозиции", - подытожили в Миссии.

Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму и вернуть Украине полный контроль над полуостровом 01
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Топ комментарии
+13
місія ЮС в ООНі ! Вимкніть їм краще СВІФТа та заарештуйте все майно, що на теренах Америки і її партнерів - це буде ефективніше ніж якісь волання з міжнародних трибун
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20.11.2020 11:28
+6
Краще просто не купляти у терорюг нафту та газ, це буде эфективнiше чим якийсь там свифть чи якесь майно-лайно..
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20.11.2020 11:30
+3
Свифт надо обрубать Европе - за спонсирование терроризма.
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20.11.2020 11:47
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місія ЮС в ООНі ! Вимкніть їм краще СВІФТа та заарештуйте все майно, що на теренах Америки і її партнерів - це буде ефективніше ніж якісь волання з міжнародних трибун
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20.11.2020 11:28 Ответить
Краще просто не купляти у терорюг нафту та газ, це буде эфективнiше чим якийсь там свифть чи якесь майно-лайно..
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20.11.2020 11:30 Ответить
А де ви чули, що американці купували нафту чи газ в російской *********? Якщо купляли, то тільки квитки до міжнародной космічной станції та вже закінчили робити ці дурниці
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20.11.2020 11:34 Ответить
а нема СВІФТу - нема експорт-імпорту, кредитів, грошей - і нафуй всі хрюцькі амбітні програми
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20.11.2020 11:38 Ответить
вСЕ КУПЛЯЛИ ТА ПРОДАВАЛИ ЩЕ Й ДО СВИФТУ.
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20.11.2020 11:40 Ответить
А НАСАМПЕРЕД СВИФТ ТРЄБА видмікати европе, как спонсору терроризма, за скупку нефти и газа у бандитов.
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20.11.2020 11:42 Ответить
про це вова пусін тільки і мріє, то ви йому того бажаєте?
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20.11.2020 11:50 Ответить
Не вам решать про шо воно мриє
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20.11.2020 11:51 Ответить
Я утверждал, что США покупают российский нефть и газ? Где?
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20.11.2020 11:39 Ответить
Приятно жить в своём розовом мирке, но реальность, увы, жестока:
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIM_NUS-NRS_1&f=M
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20.11.2020 12:20 Ответить
А краще усе разом: swift - off, майно - арешт, газ/нафта- не купляти.
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20.11.2020 12:04 Ответить
якщо Німеччина не буде купувати у кацапів газ - їх економіка "ляже". Усе їх "благополучиє" збудовано на "дешевому" ресурсі.
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20.11.2020 12:21 Ответить
Аванс выслуги перед Байденом, боятся за свои кресла и оклады.
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20.11.2020 11:29 Ответить
все одно будуть нові призначення, то Байден тут ні до чого
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20.11.2020 11:35 Ответить
Алэ це не точно
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20.11.2020 11:37 Ответить
Вони набагато краще зрозуміли б той призов якби та місія виключила їм СВІФТ.
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20.11.2020 11:35 Ответить
даже лукашенке ссутся свифт отключить
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20.11.2020 11:39 Ответить
Свифт надо обрубать Европе - за спонсирование терроризма.
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20.11.2020 11:47 Ответить
немедленно! Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму и вернуть Украине полный контроль над полуостровом - Цензор.НЕТ 5735
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20.11.2020 11:38 Ответить
Если бы такие заявления звучали системно (хотя бы раз в мес.) Да еще не только от США, но и от других стран (европейских, прежде всего), то возможно и был бы толк. А так, это "глас вопиющего в пустыне".
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20.11.2020 11:39 Ответить
Клуб обеспокоенных призывальщиков ООН - бесполезен
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20.11.2020 11:41 Ответить
-наложите арест на все счета русских и заблокируйте их банковскую систему!
Сразу они с******** из Крыма и Донбасса ...
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20.11.2020 11:45 Ответить
Блокировать банковскую систему нужно Европе - за пособничество и финансирование терроризма и военной агрессии.
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20.11.2020 11:48 Ответить
Европа и терроризм с агрессией у меня как то не ассоциируется.
Я Вас не понимаю...
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20.11.2020 11:59 Ответить
И шо, послушались?
Нафига писать в новостях, кто и что ляпнул?
Пишите о результатах!
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20.11.2020 11:59 Ответить
Ну, всё... Теперь прекратят и вернут
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20.11.2020 13:35 Ответить
Миссия США при ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных граждан и вернуть Украине полный контроль над полуостровомИсточник: https://censor.net/ru/n3232248_______________________________________________________________________Пытаюсь перевести, и получается только "Бла - бла - бла".... Ну не верится, что по призыву, даже пламенному, даже США, РФ метнется освобождать всех несправедливо заключенных граждан и возвращать Украине полный контроль над полуостровом.
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20.11.2020 15:27 Ответить
Петр Великий 27edf252 йди валежнік собірать.
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20.11.2020 23:24 Ответить
 
 