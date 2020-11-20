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Число больных COVID-19 в ВСУ превышает 2,6 тыс. человек: за сутки выявлены 225 новых случаев, - командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Число больных COVID-19 в ВСУ превышает 2,6 тыс. человек: за сутки выявлены 225 новых случаев, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 20 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 2 650 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 5 939 человек, летальных случаев – 25", - сказано в сообщении на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 387 человек.

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Так, из 225 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 33 человека. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 192 человека.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - добавили медики.

Число больных COVID-19 в ВСУ превышает 2,6 тыс. человек: за сутки выявлены 225 новых случаев, - командование Медсил 01
Число больных COVID-19 в ВСУ превышает 2,6 тыс. человек: за сутки выявлены 225 новых случаев, - командование Медсил 02
Число больных COVID-19 в ВСУ превышает 2,6 тыс. человек: за сутки выявлены 225 новых случаев, - командование Медсил 03
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20.11.2020 11:29 Ответить
Бариги втекли до Ростову, а ЗЕкоМанда біла та пухнаста.
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20.11.2020 11:41 Ответить
А от на ведіть статистику будь ласка, де та в яких підрозділах більше вирує ця інфекція? По штабах та управліннях, чи по боєвих частинах? Потрібно нам хвилюватись за нащих бійців на фронті, чи ні, бо щодо чиновників з міноборони нам байдуже
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20.11.2020 11:44 Ответить
Хочуть паралізувати нашу армію своїм вірусом, точніше - тестами.
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20.11.2020 11:52 Ответить
 
 