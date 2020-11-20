Опубликовано письмо СБУ о проведении обыска в Музее Революции Достоинства: Подрядчику выделили 111 млн грн, но работы не проводились. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины опубликовала письмо о проведении обыска в Музее Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, 25 ноября 2018 Музей Революции Достоинства объявил тендер на проведение работ по реконструкции аллеи Героев Небесной Сотни с обустройством пешеходной зоны и озеленением территорий в составе Национального мемориального комплекса на сумму 154 млн грн.

"По имеющейся информации, неустановленные должностные лица КГГА, имевшие цель завладения бюджетными средствами, пролоббировали включение вышеупомянутого объекта в постановление КМУ №117 от 23.04.14 "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства", для получения авансового платежа в размере 80% (с периодом отчетности и освоения 36 месяцев) и его дальнейшего присвоения. В определенной процедуре закупки поступили предложения следующих участников: ООО "Северо-украинский строительный альянс" (ЕГРПОУ 35129952), ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно производственная мастерская Украина-реставраци" (ЕГРПОУ 35962266), ООО "Основа" ( ЕГРПОУ 13669489) и ООО "Киевское межобластное специальное научно-реставрационное производственное управление" (код ЕГРПОУ 40446087)", - говорится в документе.

Победителем в тендере определено ООО "Специальная научно реставрационная проектно-строительно производственная мастерская Украииа-

реставрация "(ЕГРПОУ 35962266, далее - Генподрядчик, ООО).

Так, 22.12.2018 года Музеем заключен Договор №2-МК с генподрядчиком.

В документе отмечается, что ООО получило авансовый платеж в сумме 111 581 324, 27 грн.

"В то же время, в период с января по август 2019 предприятием-генподрядчиком фактически не были проведены никакие работы, в т.ч. подготовительные. На месте производства работ находятся 4 строительные кунги, а также знаки маркировки местонахождения мемориала", - говорится в документе СБУ.

Киевский апелляционный суд наложил арест на указанные участки, однако из-за ареста указанных участков Генподрядчик заключил с Заказчиком ряд дополнительных соглашений, в которых продлил срок выполнения работ до 31.12.2020. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются.

При этом, согласно акту ревизии Северного офиса Госаудитслужбы на казначейском счете остаток средств по объекту состоянию на март 2020 составляет 9 878 517, 98 грн.

Отмечается, что генподрядчик "осуществлял взаимотношения с субъектами хозяйствования, имевшими признаки фиктивности". Так, генподрядчик закупил у ООО "М.И.К. Лайтинг" товаров на сумму 8 646 325 грн. Указанный ООО осуществлял финансово-хозяйственные отношения с субъектами хозяйствования и приобрел налоговый кредит с НДС (без реального приобретения товаров, выполнения работ, или предоставления услуг) на сумму 92,5 млн грн.

В СБУ отмечают, что установлен ряд финансовых нарушений на сумму 5742,21 тыс. грн. которые привели к убыткам на сумму 3747,23 тыс. грн.

"Учитывая изложенное, группой неустановленных должностных лиц Заказчика, а также при содействии должностных лиц Государственной казначейской службы Украины, которые вопреки интересам службы организовали схему увеличения расходов бюджетных средств, путем предоставления права Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музею Революции Достоинства осуществлять авансовую оплату выполнения работ в размере 80% и на срок 36 месяцев, что привело к использованию бюджетных средств в особо крупных размерах не на цели, определенные договорами о закупке товаров, работ и услуг, в нарушение требований и постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г. и дальнейшему обогащению организаторов, а также возможной легализации незаконно полученных денежных средств. Таким образом, в действиях указанных лиц могут содержаться признаки состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 УК Украины", - подчеркивается в документе.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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