Опубликовано письмо СБУ о проведении обыска в Музее Революции Достоинства: Подрядчику выделили 111 млн грн, но работы не проводились. ДОКУМЕНТ
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Служба безопасности Украины опубликовала письмо о проведении обыска в Музее Революции Достоинства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, 25 ноября 2018 Музей Революции Достоинства объявил тендер на проведение работ по реконструкции аллеи Героев Небесной Сотни с обустройством пешеходной зоны и озеленением территорий в составе Национального мемориального комплекса на сумму 154 млн грн.
"По имеющейся информации, неустановленные должностные лица КГГА, имевшие цель завладения бюджетными средствами, пролоббировали включение вышеупомянутого объекта в постановление КМУ №117 от 23.04.14 "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства", для получения авансового платежа в размере 80% (с периодом отчетности и освоения 36 месяцев) и его дальнейшего присвоения. В определенной процедуре закупки поступили предложения следующих участников: ООО "Северо-украинский строительный альянс" (ЕГРПОУ 35129952), ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно производственная мастерская Украина-реставраци" (ЕГРПОУ 35962266), ООО "Основа" ( ЕГРПОУ 13669489) и ООО "Киевское межобластное специальное научно-реставрационное производственное управление" (код ЕГРПОУ 40446087)", - говорится в документе.
Победителем в тендере определено ООО "Специальная научно реставрационная проектно-строительно производственная мастерская Украииа-
реставрация "(ЕГРПОУ 35962266, далее - Генподрядчик, ООО).
Так, 22.12.2018 года Музеем заключен Договор №2-МК с генподрядчиком.
В документе отмечается, что ООО получило авансовый платеж в сумме 111 581 324, 27 грн.
"В то же время, в период с января по август 2019 предприятием-генподрядчиком фактически не были проведены никакие работы, в т.ч. подготовительные. На месте производства работ находятся 4 строительные кунги, а также знаки маркировки местонахождения мемориала", - говорится в документе СБУ.
Киевский апелляционный суд наложил арест на указанные участки, однако из-за ареста указанных участков Генподрядчик заключил с Заказчиком ряд дополнительных соглашений, в которых продлил срок выполнения работ до 31.12.2020. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются.
При этом, согласно акту ревизии Северного офиса Госаудитслужбы на казначейском счете остаток средств по объекту состоянию на март 2020 составляет 9 878 517, 98 грн.
Отмечается, что генподрядчик "осуществлял взаимотношения с субъектами хозяйствования, имевшими признаки фиктивности". Так, генподрядчик закупил у ООО "М.И.К. Лайтинг" товаров на сумму 8 646 325 грн. Указанный ООО осуществлял финансово-хозяйственные отношения с субъектами хозяйствования и приобрел налоговый кредит с НДС (без реального приобретения товаров, выполнения работ, или предоставления услуг) на сумму 92,5 млн грн.
В СБУ отмечают, что установлен ряд финансовых нарушений на сумму 5742,21 тыс. грн. которые привели к убыткам на сумму 3747,23 тыс. грн.
"Учитывая изложенное, группой неустановленных должностных лиц Заказчика, а также при содействии должностных лиц Государственной казначейской службы Украины, которые вопреки интересам службы организовали схему увеличения расходов бюджетных средств, путем предоставления права Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музею Революции Достоинства осуществлять авансовую оплату выполнения работ в размере 80% и на срок 36 месяцев, что привело к использованию бюджетных средств в особо крупных размерах не на цели, определенные договорами о закупке товаров, работ и услуг, в нарушение требований и постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г. и дальнейшему обогащению организаторов, а также возможной легализации незаконно полученных денежных средств. Таким образом, в действиях указанных лиц могут содержаться признаки состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 УК Украины", - подчеркивается в документе.
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Чи вона вже "служба будівництва України"?!
СБУ, террористы бегают по Донецку и Луганску! Займитесь ими!
«Ми надали все, що від нас вимагала поліція. Щодо суті обвинувачень, викладених в ухвалі, ми не є ініціаторами будівництва. Кабінет Міністрів у постанові 2018 року визначив нас замовником будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На цій підставі через процедуру публічних закупівель був обраний генпідрядник і укладено відповідний із ним договір на будівництво. Після цього за поданням Генеральної прокуратури Печерським районним судом був накладений арешт на земельні ділянки, який триває до сьогодні, що унеможливлює будівництво меморіалу. Ми неодноразово і регулярно зверталися до Офісу генерального прокурора, Держбюро розслідувань та Кабінету Міністрів із поясненням, що подальше затягування будівництва призведе до втрати бюджетних коштів. Сплата авансу була передбачена постановою Кабінету Міністрів України. А генпідрядник був зобов'язаний закупити липи, які мають бути висаджені на алеї, та граніт для будівництва меморіалу».
А потім СБУшники в деклараціях розповідають, як вони з дитинства відкладали у копілку копійки на морозиво чи отримали у спадок від бабусі триповерховий маєток і лексус на додачу 😎
Це звучить як повний маразм!!! Люди, зупиніть Землю, я вийду!
Всё выглядит ,как схематоз.
Выделяют деньги,переводят предоплату и тут же ,сами через своих блокируют строительство,а на дворе предвыборный 2018г. и всё было бы гладко,если бы власть не поменялась.Возможно что-то бы построили,все получили бы откаты и темы бы вообще не возникло,но.Но власть-то поменялась, воз и ныне там,а денег нет.
"Всё выглядит ,как схематоз."
Объясняю последний раз.
Подрядчик, на данный момент, второй год незаконно пользуется 100 миллионным беспроцентным государственным кредитом взятом из бюджета.Это то,что по факту пока лежит на поверхности.
Источник: https://censor.net/ru/n3232252. Информация неопределенная, лица неустановленные. И это - стиль работы СБУ. Позор какой - то.