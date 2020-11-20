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Опубликовано письмо СБУ о проведении обыска в Музее Революции Достоинства: Подрядчику выделили 111 млн грн, но работы не проводились. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Опубликовано письмо СБУ о проведении обыска в Музее Революции Достоинства: Подрядчику выделили 111 млн грн, но работы не проводились. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины опубликовала письмо о проведении обыска в Музее Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, 25 ноября 2018 Музей Революции Достоинства объявил тендер на проведение работ по реконструкции аллеи Героев Небесной Сотни с обустройством пешеходной зоны и озеленением территорий в составе Национального мемориального комплекса на сумму 154 млн грн.

"По имеющейся информации, неустановленные должностные лица КГГА, имевшие цель завладения бюджетными средствами, пролоббировали включение вышеупомянутого объекта в постановление КМУ №117 от 23.04.14 "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства", для получения авансового платежа в размере 80% (с периодом отчетности и освоения 36 месяцев) и его дальнейшего присвоения. В определенной процедуре закупки поступили предложения следующих участников: ООО "Северо-украинский строительный альянс" (ЕГРПОУ 35129952), ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно производственная мастерская Украина-реставраци" (ЕГРПОУ 35962266), ООО "Основа" ( ЕГРПОУ 13669489) и ООО "Киевское межобластное специальное научно-реставрационное производственное управление" (код ЕГРПОУ 40446087)", - говорится в документе.

Победителем в тендере определено ООО "Специальная научно реставрационная проектно-строительно производственная мастерская Украииа-
реставрация "(ЕГРПОУ 35962266, далее - Генподрядчик, ООО).

Так, 22.12.2018 года Музеем заключен Договор №2-МК с генподрядчиком.

В документе отмечается, что ООО получило авансовый платеж в сумме 111 581 324, 27 грн. 

"В то же время, в период с января по август 2019 предприятием-генподрядчиком фактически не были проведены никакие работы, в т.ч. подготовительные. На месте производства работ находятся 4 строительные кунги, а также знаки маркировки местонахождения мемориала", - говорится в документе СБУ.

Киевский апелляционный суд наложил арест на указанные участки, однако из-за ареста указанных участков Генподрядчик заключил с Заказчиком ряд дополнительных соглашений, в которых продлил срок выполнения работ до 31.12.2020. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются.

При этом, согласно акту ревизии Северного офиса Госаудитслужбы на казначейском счете остаток средств по объекту состоянию на март 2020 составляет 9 878 517, 98 грн.

Отмечается, что генподрядчик "осуществлял взаимотношения с субъектами хозяйствования, имевшими признаки фиктивности". Так, генподрядчик закупил у ООО "М.И.К. Лайтинг" товаров на сумму 8 646 325 грн. Указанный ООО осуществлял финансово-хозяйственные отношения с субъектами хозяйствования и приобрел налоговый кредит с НДС (без реального приобретения товаров, выполнения работ, или предоставления услуг) на сумму 92,5 млн грн.

В СБУ отмечают, что установлен ряд финансовых нарушений на сумму 5742,21 тыс. грн. которые привели к убыткам на сумму 3747,23 тыс. грн.

"Учитывая изложенное, группой неустановленных должностных лиц Заказчика, а также при содействии должностных лиц Государственной казначейской службы Украины, которые вопреки интересам службы организовали схему увеличения расходов бюджетных средств, путем предоставления права Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музею Революции Достоинства осуществлять авансовую оплату выполнения работ в размере 80% и на срок 36 месяцев, что привело к использованию бюджетных средств в особо крупных размерах не на цели, определенные договорами о закупке товаров, работ и услуг, в нарушение требований и постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г. и дальнейшему обогащению организаторов, а также возможной легализации незаконно полученных денежных средств. Таким образом, в действиях указанных лиц могут содержаться признаки состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 УК Украины", - подчеркивается в документе.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Музей Революции обыскивали не к годовщине Майдана, - прокуратура

Опубликовано письмо СБУ о проведении обыска в Музее Революции Достоинства: Подрядчику выделили 111 млн грн, но работы не проводились 01
Опубликовано письмо СБУ о проведении обыска в Музее Революции Достоинства: Подрядчику выделили 111 млн грн, но работы не проводились 02
Опубликовано письмо СБУ о проведении обыска в Музее Революции Достоинства: Подрядчику выделили 111 млн грн, но работы не проводились 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+50
так если вопросы к подрядчику (хотя подрядчик не мог выполнять работы по причине ареста земли) то почему обыски в музее а не у подрядчика?
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20.11.2020 11:47
+42
Чтоб сделать новость для скабеевой и раши итудей на годовщину
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20.11.2020 11:49
+26
Мне вот тоже интересно - обвиняют в том что "не начали строить" те кто арестовал стройплощадку чтоб запретить стройку.

Какой-то диссонанс, дикий)
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20.11.2020 11:59
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Хай так... до чого тут СБУ?!
Чи вона вже "служба будівництва України"?!
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20.11.2020 13:50 Ответить
Почему этим заурядным воровством занимается СБУ, а не Прокуратура?
СБУ, террористы бегают по Донецку и Луганску! Займитесь ими! Опубліковано лист СБУ про проведення обшуку в Музеї Революції Гідності: Підряднику виділили 111 млн грн, але роботи не проводилися - Цензор.НЕТ 4432
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20.11.2020 13:54 Ответить
де ти олень тут бачиш крадіжку? ти вже замість суду когось називаєш злодієм?
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20.11.2020 20:26 Ответить
Як проти Національного музею Революції Гідності ліпиться "справа" стає зрозумілим з заяви юриста цього музею юриста Дмитра Цвітненка. «Спочатку нашому музею не дали збудувати меморіал Героям Небесної Сотні, заарештувавши ділянку, а тепер звинувачують, що ми його не збудували, а кошти, мовляв, зникли. Уся діяльність нашого державного закладу, у тому числі фінансово-господарська, жорстко регламентується законодавством і низкою вищих інстанцій, ми подолали купу перепон у тому числі бюрократичних, аби виконати доручення уряду і запит суспільства на гідне вшанування пам'яті загиблих на Майдані. Нині ж дії у переддень Дня Гідності та Свободи сприймаємо як політичне замовлення заткнути рота потужному майданчику критичного осмислення нашої складної історії, утвердження цивілізаційного вибору і демократичних цінностей українців»
«Ми надали все, що від нас вимагала поліція. Щодо суті обвинувачень, викладених в ухвалі, ми не є ініціаторами будівництва. Кабінет Міністрів у постанові 2018 року визначив нас замовником будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На цій підставі через процедуру публічних закупівель був обраний генпідрядник і укладено відповідний із ним договір на будівництво. Після цього за поданням Генеральної прокуратури Печерським районним судом був накладений арешт на земельні ділянки, який триває до сьогодні, що унеможливлює будівництво меморіалу. Ми неодноразово і регулярно зверталися до Офісу генерального прокурора, Держбюро розслідувань та Кабінету Міністрів із поясненням, що подальше затягування будівництва призведе до втрати бюджетних коштів. Сплата авансу була передбачена постановою Кабінету Міністрів України. А генпідрядник був зобов'язаний закупити липи, які мають бути висаджені на алеї, та граніт для будівництва меморіалу».
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20.11.2020 14:12 Ответить
---Вельмишановні ! НЕ бодайтесь із вітряками ...залиште їх Дон- Кіхоту ...ЗЕ--песиголовці--- це .насамперед. неперевершені ілюзіоністи-- наперсточники .найбільшою насолодою їх---це поглумитися над одноклітинними--- амебами / так срулики нас величають / Вас пустили по кривому сліду. щоб ви рвали один одному горлянку . з*ясовуючи хто ліпше обізнаний у ******** правовідносинах їх гешефтів у будівництві...Адже все просто :ЗЕ- мразота . напередодні свята ГІДНОСТІ УКРАЇНЦІВ. демонструє перед кремлівським песиголовцем свою беззаперечну . рабську вірнопідданість...відпрацьовують високу довіру глитая народів...
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20.11.2020 14:41 Ответить
Ой чує моє серце, не обійшлося і тут без "шаловлівих ручєк" відомого всім "партійного" діяча.
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20.11.2020 15:01 Ответить
СБУ займається господарськими справами? Нелох же обіцяв звільнити СБУ від цих функцій, щоб більше зусиль прикладали до ловлі шпигунів. Видно, кошмарити бізнес значно приємніше
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20.11.2020 16:31 Ответить
Прибутковіше 🙂
А потім СБУшники в деклараціях розповідають, як вони з дитинства відкладали у копілку копійки на морозиво чи отримали у спадок від бабусі триповерховий маєток і лексус на додачу 😎
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20.11.2020 17:21 Ответить
Кого ж їм кошмарити, тих, що при вдаді? Не мона...
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20.11.2020 19:16 Ответить
Зебанда паскудить все, що для українців є святим. А українці все довіряють.їм. Ніколи не думала, що в Україні вже майже нема українців, для яких різниця існує.
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20.11.2020 17:19 Ответить
маленький злой мстивый карлик зе что бы удовлетворить свою прихоть дал задание туповатому Б..... ну а опрычники роют что им остается ...
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20.11.2020 17:26 Ответить
Интересно, а пропажу зерна из госрезерва СБУ так же рьяно расследует?
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20.11.2020 17:31 Ответить
Уже все забыли...
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21.11.2020 08:39 Ответить
"...Учитывая изложенное, группой неустановленных должностных лиц..."

Це звучить як повний маразм!!! Люди, зупиніть Землю, я вийду!
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20.11.2020 17:41 Ответить
Для начала, нужно было прояснить ситуацию о возможности там работ в указанное время.
Всё выглядит ,как схематоз.
Выделяют деньги,переводят предоплату и тут же ,сами через своих блокируют строительство,а на дворе предвыборный 2018г. и всё было бы гладко,если бы власть не поменялась.Возможно что-то бы построили,все получили бы откаты и темы бы вообще не возникло,но.Но власть-то поменялась, воз и ныне там,а денег нет.
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20.11.2020 17:55 Ответить
"Вазможно, что-то би..." -, ти мариш,чи з дитинства хворий, тварюка касабська? Про який схематоз " на очень пахожий тивякаєш"? Музей не є розпорядником цих коштів, *** самі тдіоти-зєльоні і людей за таких вважають.
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21.11.2020 01:32 Ответить
Тебе кацапы мозг выели?Передурок,где я написал о музее?Ты не в силах даже осилить прочитанное своей 1 извилиной.
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21.11.2020 11:42 Ответить
А кого ж ти звинуватив у "схєматозі"?
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21.11.2020 12:30 Ответить
Включи свою1 извилину, прочти и найди где я кого-то обвинил.
"Всё выглядит ,как схематоз."

Объясняю последний раз.
Подрядчик, на данный момент, второй год незаконно пользуется 100 миллионным беспроцентным государственным кредитом взятом из бюджета.Это то,что по факту пока лежит на поверхности.
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21.11.2020 17:36 Ответить
СБУ, надрываясь, накопало нарушений и то недоказанных на 5 млн грн и тут же раструбило о хищении 111 млн грн, проводятся показушные обыски, типичная заказуха. Это фирменный стиль работы "правоохоронців", получили указания на определённые действия и из кожи вон лезут, чтобы найти хоть какие-то основания для уже определённых выводов.
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20.11.2020 19:23 Ответить
Спасибо зрителям квартала за сцикуна из сериала...((
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20.11.2020 19:24 Ответить
спасибо жителям Кривбасса.... прямо дежавю какое то!
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20.11.2020 22:35 Ответить
Розікрали державні гроші. ТОбто податки тих людей, якіще щось платять. І бачу трольчатина різномастна тут на форумі захищає крадіїв. Це показує, що не прості люди розікрали ці гроші . на 100 міліонів можна огого сікльки шоколаду купити.Якби президент був рішучий, а не блазень , то пєтюнчика би давним давно можна було би примусити віддати награбоване. І інших олігархів.
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20.11.2020 20:54 Ответить
та всё это правильно.... но не надо было выносить все это на народ перед годовщиной Майдана.... шо после нельзя было это сделать? а сейчас разголос пошёл шо хотят опорочить память защитников революции гидности. тебе это нравится? мне так нет! и второе- насколько я помню сбу лишили права заниматься экономическими расследованиями для этого у нас в стране других органов очень много!!! шо лейтенанту баканову не сидится? иди шпионов террористов и врагов Украины лови а неиворов и растратчиков.... блин занятся нечем , война то еще не закончилась!
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20.11.2020 22:33 Ответить
Вони отримали оперативні дані. Що вкрали 100 міліонів. Що мали? правильно що повідомили. А прокуратура зробила обшук. Нічого там того директора не пресували. А мали право паркет підняти. Навть комп'ютери не забрали. Той директор шістка в руках інших. Так розкрадають 50 % бюджету. Тому всі хочуть у владі побувати.
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21.11.2020 19:12 Ответить
я тебе о том шо теперь сбу в экономику растраты и воровство у государства бабла не лезет а занимаеться безопасность страны то есть ловит шпионов террористов военных преступников предателей торговцев оружием и боеприпасами и т.д. а ты мне о том шо бабло крали. Раз такое дело шо про воровство денег у державы получили информацию - передайте её в соответствующие органы. знаешь почему сбу отлучили от финансов и экономике - а товарищи сбушники (некоторые) нажмваться на бизнесе стали.... вот я о чём , а ты шо не в курсе. читай сайт ОРД, там как раз об этом и пишут.
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21.11.2020 21:01 Ответить
Так тут і передали інформацію. Все якти просив. Дякую, що розповів мені, як СБУшники наживались. Я не знав. Думав, що вони збирають для боротьби з шпигунами, а оно он як.
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22.11.2020 15:41 Ответить
Шакаладку, 3.14доре гнійний запхеш собі в сраку, макака зєльона.
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21.11.2020 02:44 Ответить
Зкушай зранку миску ЗЕленого лайна та заспокойся. Опубліковано лист СБУ про проведення обшуку в Музеї Революції Гідності: Підряднику виділили 111 млн грн, але роботи не проводилися - Цензор.НЕТ 922
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21.11.2020 07:52 Ответить
Я лайна не їм ні зранку, ні в обід, ні ввечорі - виховання ге дозволяє. Щось твої поради збоченням "смердять". Тичасом не москаль?
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21.11.2020 09:34 Ответить
хаха. номерні москалі підтягнулись. За неука вятровича будуть зараз топити.
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21.11.2020 19:06 Ответить
Безумовно, мацкальський пройдисвіту, за В'ятровича "топити буду", бо бо ВІН - патріот, боєць, профессіонал, на відміну від зєльоних ідіотів-мудаків, чи проплачених мацкальських тролів-уйобків, хто вас розбере?
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21.11.2020 21:54 Ответить
Ти можеш на своїй рідній мові писати. всі розуміють російську. Вятрович неук. Як і ти. Тому він тобі подобається.
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22.11.2020 15:45 Ответить
О, як ********* шарікову-козаку кортить "примусити віддати награбоване" і.....падєліть, а не може, бо мудофєль з дитинства. Тільки тоді його чмарили однолітки, а тепер Гетьман, бо не дав покуштувати смачного шоколаду на халяву, як воно, ущербне вважає.
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21.11.2020 22:55 Ответить
твої бурні фантазії свідчать, що в тебе початкова стадія важкого психічного розладу. Звернись до спеціаліста, бо невдовзі ти можеш стати ще більшим тягарем для свої нещасної родини.
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22.11.2020 15:48 Ответить
а що можна було чогось іншого чекати від солодкої парочки ЖИДІВ З КАЦАПАМИ????
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20.11.2020 22:55 Ответить
"По имеющейся информации, неустановленные должностные лица КГГА"
Источник: https://censor.net/ru/n3232252. Информация неопределенная, лица неустановленные. И это - стиль работы СБУ. Позор какой - то.
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21.11.2020 01:15 Ответить
Я и до того, как СБУ при ЗЕлупиной власти окончательно превратилась в ф*СБУ и начала сдавать кацапам ***** секретные операции, не очень жаловал эту наследницу КГБ УССР, а теперь и подавно. Да и как могло быть, если СБУ, например, длительное время при Кучме возглавлял бывших пожарник из Днепра некий урод Деркач? Папик, кстати, теперешнего известного сотрудника ФСБ и нардепа от ОПЗЖопа по совместительству Андрея Деркача, о чем ПРЯМО сообщают разведывательные органы США. Или после того, как 4 года в СБУ в открытую командовали присланные из Лубянки офицеры ФСБ при бз*донецкой диктатуре Свинохряка. Писали, что для них на Владимирской были выделены кабинеты, в которые не мог зайти ни один штатный СБУ-шник . Под контроль этих ********** офицеров был отдан архив штатных сотрудников СБУ, а также внутренней и внешней тайной агентуры, а это же святая святых любой спецслужбы мира. И чего стоит теперь эта заведомо гнилая конторища после этого, когда вся ее агентура оказалась под колпаком Лубянки *****?! Не стоит также забывать, что гниль с этой конторы творила после окончания активной фазы АТО! А до того ее "офицеры" массово совершали предательство. Помните, как добровольцы задержали на линии разграничения две фуры, заполненные коробками с наличной гривней, которые направлялись в ОРДЛО? Это, когда приставленные для сопровождения СБУ-шники к этому грузу оказали сопротивление патриотам и один из этих агентов кацапов был убит. Чем все это закончилось - ничем! Ни одна журнашлюшная падла не стала это расследовать. А нарот в нашей стране, как известно, беспамятный. Ну и наконец убийство украинского патриота Сергея Мужчиля-Лисныка по указанию тогдашнего главшпана чикистов Васьки Грицака. Лиснык, правда, оказал сопротивление и успел ликвидировать одного из агентов негодяйского филиала ФСБ в чине полковника СБУ. На это убийство псевдопатриоты типа шлободовцев и корпусников Билецкого не отреагировали никак. А "большой пердиот" Ярош даже булькал СМИ, что так ему и надо, потому, что покушался, видите ли, на устои олигархического режима компрадоров, раскачивал эту дырявую лодку.
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21.11.2020 08:27 Ответить
це все правда. Всі, хто працював в СБУ за часів януковича - зрадники. А щодо яроша, то цей патріот вже за Сашка Білого відімстив жорско. Щоправда бурштин йому дозволили копати тимчасово.
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21.11.2020 20:23 Ответить
Розплющ очі і прочитай статтю. В ній літєнант від се-бе-у звинувачує Пошивайла, директора музею, У РОЗКРАДАННІ ЦИХ КОШТІВ по схємє. А ти прийшов, перднув "пра схєматоз" і здогадуйся, що ти мав на увазі, "умнік", з двома звивинами.
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21.11.2020 18:05 Ответить
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