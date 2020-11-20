Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги

При пятом президенте Петре Порошенко динамика контактов с США была намного выше, чем при нынешнем президенте Владимире Зеленском.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"В вопросах внешней политики отношение к команде пятого Президента Украины и результатам совместной работы позитивное. Что касается новой власти - было одно отношение, большой кредит доверия, оптимистические ожидания. Сейчас, по прошествии времени, честно говоря, доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги", - отмечает Чалый.

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К тому же, добавляет он, на американском направлении действующая власть взяла паузу.

"Возможно, с точки зрения Банковой, это выглядит как невмешательство во внутренние дела США. На деле же это - снижение динамики отношений с Соединенными Штатами в целом. Меньшая активность... И не думаю, что причиной тому - коронавирус. Могу привести десятки и сотни примеров того, как сейчас работают в США другие страны. У меня ведь остались контакты с послами, которые продолжают работать в Вашингтоне. И я у них интересуюсь: как вы работаете в условиях пандемии? И слышу в ответ, что динамику контактов представители их стран не снижают", - рассказал дипломат.

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