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Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги

При пятом президенте Петре Порошенко динамика контактов с США была намного выше, чем при нынешнем президенте Владимире Зеленском.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"В вопросах внешней политики отношение к команде пятого Президента Украины и результатам совместной работы позитивное. Что касается новой власти - было одно отношение, большой кредит доверия, оптимистические ожидания. Сейчас, по прошествии времени, честно говоря, доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги", - отмечает Чалый.

Читайте также: Сьюзан Райс – претендент номер один на главу Госдепа. Для Украины она друг, - Чалый

К тому же, добавляет он, на американском направлении действующая власть взяла паузу.

"Возможно, с точки зрения Банковой, это выглядит как невмешательство во внутренние дела США. На деле же это - снижение динамики отношений с Соединенными Штатами в целом. Меньшая активность... И не думаю, что причиной тому - коронавирус. Могу привести десятки и сотни примеров того, как сейчас работают в США другие страны. У меня ведь остались контакты с послами, которые продолжают работать в Вашингтоне. И я у них интересуюсь: как вы работаете в условиях пандемии? И слышу в ответ, что динамику контактов представители их стран не снижают", - рассказал дипломат.

Читайте также: В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый

Полный текст интервью с Валерием Чалым читайте по ссылке.
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Топ комментарии
+25
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 2366
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20.11.2020 12:01
+24
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 5263
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20.11.2020 12:00
+19
Скоро суд штата делавер дас окончательную оценку Ко со товарищи и их подельнику Зе.
Отсюда и феофанивская диарея.
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20.11.2020 11:54
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З брехнею пройдеш весь світ, але назад вже не повернешся.
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20.11.2020 11:54 Ответить
та и зачем зеленой шмаркле, ермаку и Ко - доверие и контакты с США?
разве что заранее выбирать себе "угол возле параши" в буцегарне, в теплом штате.
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20.11.2020 12:04 Ответить
А навіщо повертатися назад? Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки - Цензор.НЕТ 3257
Реалії такі, що брехня завжди перемагає.
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20.11.2020 12:23 Ответить
Скоро суд штата делавер дас окончательную оценку Ко со товарищи и их подельнику Зе.
Отсюда и феофанивская диарея.
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20.11.2020 11:54 Ответить
Буде Вава сидіти у американській в"язниці з темношкірими красенями.)))
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20.11.2020 11:56 Ответить
Первый срок отбудет в Мартусовке. Интересные видосики от туда будет выкладывать. А уж потом можно и на курорт. В федеральную тюрьму штата Делавер.
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20.11.2020 11:59 Ответить
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 6438
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20.11.2020 12:04 Ответить
Маю підозру що йому це сподобається.
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20.11.2020 12:56 Ответить
В Феофанії він для лохів, а насправді його там нема.
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20.11.2020 11:57 Ответить
як і його проведені президентські вибори для лохів)
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20.11.2020 13:47 Ответить
Какое доверие к блазню?
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20.11.2020 11:56 Ответить
Я Водяной, я Водяной, никто не водится со мной.

Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 8014
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20.11.2020 11:58 Ответить
Весь світ вже зрозумів хто такий Зеленський і тільки в Україні до нього довіра 50%. Поістінє мудрий нарід!
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20.11.2020 11:58 Ответить
Причем половина из этих 50 прикуплена.
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20.11.2020 12:01 Ответить
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 5691
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20.11.2020 12:04 Ответить
Це центр Разумкова нашептав чи хто?)
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20.11.2020 13:48 Ответить
А кому это гнусавое надо?
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20.11.2020 11:59 Ответить
Следователям СБУ и суду.
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20.11.2020 12:00 Ответить
Криворожский дебил-малоросс за полтора года просрал все, что построил Порох. Сказочный олигофрен
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20.11.2020 11:59 Ответить
що потрох построїл, так це найбільший в країні антирейтинг до своєї корумпованої мародерської особи, аж зашкалює
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20.11.2020 13:49 Ответить
Так на срувесне сказали?
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21.11.2020 14:20 Ответить
спостерігав 5 років його мародерства в державі
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24.11.2020 21:21 Ответить
Онлайн т.с. да? Прям с параши тудой?
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24.11.2020 21:38 Ответить
що ти мелеш
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24.11.2020 22:06 Ответить
Шо такое? Источники твои озвучил, там ишо про Вальцмана было и брата, невинно убиенного😁.
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24.11.2020 22:39 Ответить
Всім відомо про панамські офшори потроха які зійшли йому з рук, впарені непотрібні богдани і катери для нашої армії, роттердам+, мародерство активів ліквідованих банків (а фактично вкладникв таких банків) за 2-3 рази заниженою вартістю, дебальцево, іловайськ, підриви складів ***********, запуск кремлядських терористів на територію України, згвалтовану потрохом українську конституцію та й все законодавство, злив іноземним прокладкам газотранспортної системи, закупівлю московського газу через свої іноземні прокладки за рахунок українських споживачів, чого тільки варта т.з. антикорупційна реформа через неконституційність якої неможливо притягнути корупціонера до крим. відповідальності, і т.д.
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25.11.2020 18:26 Ответить
За панамский офшор, теперь Портнов отвечает, по закону за лжесвидетельство. Вы обосралась.
Ненужные катера и Богданы? Это вы так решили? Эксперд Трускавецкий?
С Роттердам+, ноу коммент. Вы обосралась вместе с зебилами.
Давайте так, вы сразу могли дать ссылку на RT, и не изучать Клаву.
Но спрошу, где деньги из бюджета Зин?🤔
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25.11.2020 19:02 Ответить
До чого тут портнов? Це ви не досрали мабуть. Матеріали Панама Пейперс злили в публічний доступ німецькі журналісти. У них фігурував ваш потрох поряд з іншими європейськими корупціонерами, які давно понесли покарання за ухилення від оподаткування.
Військових запитайте про катери і богдани, цьому скандалу вже 3 роки, пошукайте в пресі.
Трускавецкий? А чому не московський?)
Ссилка на рт. https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/6/7173694/
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25.11.2020 20:51 Ответить
Портнов подал в суд Панамы. Для вас это новость?
Суд Панамы подтвердил, что дело против Порошенко закрыли окончательно - адвокат
https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234677/index.amp
Хватит постить рыго- зебильные фейки 😡
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25.11.2020 20:58 Ответить
Яке ще дело закрили? Його у нас ніхто і не відкривав). Потрох ухилявся від оподаткування в Україні, а не в Панамі. Тут потрібно дело відкривати і брати Потроха за його злодіяння.
Краще скажіть скільки він вам платить, що ви його так облизуєте?
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27.11.2020 12:24 Ответить
Платит ровно столько, сколько и вам Коломойский Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки - Цензор.НЕТ 216.
В марте 2016 года международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ опубликовали Панамские документы. После этого стало известно, что пятый президент Петр Порошенко создал три оффшорные компании для реструктуризации своих активов Roshen.Юристы Порошенко заявили, что доля президента в Roshen передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.Оффшорные компании Порошенко фигурировали и в Райских бумагах, которые опубликовали в ноябре 2017 года.Журналисты-расследователи отмечали, что целью создания оффшора президентом могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес в "слепой траст".После возвращения в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.

16 октября Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-замглавы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против пятого президента Петра Порошенко.

И теперь , будьте добры объяснить связь вашего предыдущего высера - "Матеріали Панама Пейперс злили в публічний доступ німецькі журналісти. У них фігурував ваш потрох поряд з іншими європейськими корупціонерами, які давно понесли покарання за ухилення від оподаткування." и "Потрох ухилявся від оподаткування в Україні, а не в Панамі. Тут потрібно дело відкривати і брати Потроха за його злодіяння." ? Чистое и незамутненное Трускавецкое образование? Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки - Цензор.НЕТ 4362
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27.11.2020 13:16 Ответить
Що вам пояснювати? Ви вже мабуть самі все знайшли і прочитали, дещо з того і тут «висрали»). З'ясуйте ще для себе яке відношення прокуратура Панами може мати до злочинів, вчинених громадянами України (можливо за сумісництвом - громадянами Панами) на території України, зокрема чи може ініціювати кримінальні переслідування за такі діяння. Тоді все зрозумієте з вашим не Трускавецьким образованієм)
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28.11.2020 12:51 Ответить
До речі, Коломойський нічим не кращий від вашого гетьмана-мародера, у них спільний вид «бізнесу» з пограбунку вашої держави. Сподіваюся ваша мама ніколи не буде удостоєна такого ставлення від вас, як ваша держава.
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28.11.2020 12:59 Ответить
Переход на личности? Точно идиот.
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28.11.2020 13:44 Ответить
Зарубите себе на носу, пока нет решения суда, всё что вы лепечете - именно шо выслано, точка. Для того чтобы открыть дело в Украине и нужно было получить данные с офшора. К вашему сведению, хрен ты их получишь от Панамы. Поэтому Портянка с благословения КалоМойши и подал иск в Панаме на отмывание денег порохом.
А насчёт преступления, его нет, пока не доказано обратное.
Юрист из вас как из Зеленского 🖕
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28.11.2020 13:43 Ответить
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 5263
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20.11.2020 12:00 Ответить
Владимр Вазелинович в ожидании клетчатого одеяла .
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20.11.2020 12:05 Ответить
Хочет в мавЗЕлей...
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20.11.2020 12:15 Ответить
Фото называеться "Владимир александрович и мендель ждут великого киздеца"
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20.11.2020 14:31 Ответить
Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 2366
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20.11.2020 12:01 Ответить
Зеленский трус !
Уже зима а "посадок" нет.
Какой же он урожай собирать будет?
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20.11.2020 12:02 Ответить
зеленский , как тебе нравятся характеристики которые тебе дают...? а слабо в отставку уйти со словами извинений? никто бы тебя тогда трусом не посчитал, а наоборот бы зауважали за честность и принципиальность.....или будешь как агрофюрер в белорашке за владу цепляться?
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20.11.2020 12:04 Ответить
будет,будет.. Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 7207
https://www.youtube.com/watch?v=ErQhHoWAzg4
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20.11.2020 12:14 Ответить
Ну тогда шашлык будет как обещал Джинн барону Мюнхгаузену.
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20.11.2020 12:19 Ответить
Sharl Зеленский ,это проект. Пока он нужен создателям этого проекта никакой отставки не будет. Посмотрите как за ним бдит Ермак. Даже в больнице. Когда он станет бесполезным,тогда разрешат ему "соскочить".
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20.11.2020 12:53 Ответить
Мария, да умом я все прекрасно понимаю, но ранее мне казалось (особенно когда его гарячие и проникновенные речи послушаешь), что хоть какая то капля порядочности и честности у него осталась.... а сейчас смотрю и думаю, ан не батенька, как все - обычный лгун , некомпетентный прожектер и клоун..... сразу оговорюсь - ни за него не за пороха ни за жопа я не голосовал.
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20.11.2020 14:19 Ответить
Джентельменам верят на слово. Но здесь случай особенный...
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20.11.2020 12:12 Ответить
Ага. Джентльмен из Кривого Рога. Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки - Цензор.НЕТ 2967
Там джентльменов почти столько же, сколько в Донбабве.
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20.11.2020 13:29 Ответить
спасибо жителям Кривбасса........ какое то дежавю и вроде мы всё это уже проходили и на эти грабли уже наступали..... а нет, тянет нас в пасть эту , как кролика к удаву!!!
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20.11.2020 14:23 Ответить
Обгадился наш лошарик везде...
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20.11.2020 12:14 Ответить
Откуда он вылез?
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20.11.2020 12:26 Ответить
Лицедей - он делает только лицом.
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20.11.2020 12:38 Ответить
Зеленский собирается назначить Маркарову (бывший министр финансов ) послом в США.
Вовочка ... единственное кадровое решение, под которое МВФ даст денег - это Порошенко - Президент !! 👍🏼😊
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20.11.2020 13:05 Ответить
наивный наш гарантик, он думает что эта самая маркарова за свои красивые глаза (что сомнительно) от мвф бабки сможет выбить, а сам бубочка будет продолжать подлизовать изе каломыйскому и дальше иух валять! а там в мвф такие лохи сидят.... точно клоун!!!!!
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20.11.2020 14:27 Ответить
Валерій Чалий в передачі "Великий ефір Василя Зими 24.11.2020"
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24.11.2020 22:50 Ответить
 
 