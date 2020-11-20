Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
При пятом президенте Петре Порошенко динамика контактов с США была намного выше, чем при нынешнем президенте Владимире Зеленском.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.
"В вопросах внешней политики отношение к команде пятого Президента Украины и результатам совместной работы позитивное. Что касается новой власти - было одно отношение, большой кредит доверия, оптимистические ожидания. Сейчас, по прошествии времени, честно говоря, доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги", - отмечает Чалый.
К тому же, добавляет он, на американском направлении действующая власть взяла паузу.
"Возможно, с точки зрения Банковой, это выглядит как невмешательство во внутренние дела США. На деле же это - снижение динамики отношений с Соединенными Штатами в целом. Меньшая активность... И не думаю, что причиной тому - коронавирус. Могу привести десятки и сотни примеров того, как сейчас работают в США другие страны. У меня ведь остались контакты с послами, которые продолжают работать в Вашингтоне. И я у них интересуюсь: как вы работаете в условиях пандемии? И слышу в ответ, что динамику контактов представители их стран не снижают", - рассказал дипломат.
Полный текст интервью с Валерием Чалым читайте по ссылке.
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разве что заранее выбирать себе "угол возле параши" в буцегарне, в теплом штате.
Реалії такі, що брехня завжди перемагає.
Отсюда и феофанивская диарея.
Ненужные катера и Богданы? Это вы так решили? Эксперд Трускавецкий?
С Роттердам+, ноу коммент. Вы обосралась вместе с зебилами.
Давайте так, вы сразу могли дать ссылку на RT, и не изучать Клаву.
Но спрошу, где деньги из бюджета Зин?🤔
Військових запитайте про катери і богдани, цьому скандалу вже 3 роки, пошукайте в пресі.
Трускавецкий? А чому не московський?)
Ссилка на рт. https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/6/7173694/
Суд Панамы подтвердил, что дело против Порошенко закрыли окончательно - адвокат
https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234677/index.amp
Хватит постить рыго- зебильные фейки 😡
Краще скажіть скільки він вам платить, що ви його так облизуєте?
В марте 2016 года международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ опубликовали Панамские документы. После этого стало известно, что пятый президент Петр Порошенко создал три оффшорные компании для реструктуризации своих активов Roshen.Юристы Порошенко заявили, что доля президента в Roshen передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.Оффшорные компании Порошенко фигурировали и в Райских бумагах, которые опубликовали в ноябре 2017 года.Журналисты-расследователи отмечали, что целью создания оффшора президентом могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес в "слепой траст".После возвращения в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.
16 октября Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-замглавы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против пятого президента Петра Порошенко.
И теперь , будьте добры объяснить связь вашего предыдущего высера - "Матеріали Панама Пейперс злили в публічний доступ німецькі журналісти. У них фігурував ваш потрох поряд з іншими європейськими корупціонерами, які давно понесли покарання за ухилення від оподаткування." и "Потрох ухилявся від оподаткування в Україні, а не в Панамі. Тут потрібно дело відкривати і брати Потроха за його злодіяння." ? Чистое и незамутненное Трускавецкое образование?
А насчёт преступления, его нет, пока не доказано обратное.
Юрист из вас как из Зеленского 🖕
Уже зима а "посадок" нет.
Какой же он урожай собирать будет?
https://www.youtube.com/watch?v=ErQhHoWAzg4
Там джентльменов почти столько же, сколько в Донбабве.
Вовочка ... единственное кадровое решение, под которое МВФ даст денег - это Порошенко - Президент !! 👍🏼😊