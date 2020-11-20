За сутки от коронавируса в Киеве умерли 33 человека, выздоровели - 376, выявлен рекордный 1 391 случай, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве сегодня уже 56 594.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вирус в Киеве, как и в Украине, стремительно распространяется. За минувшие сутки - еще 1391 больной. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 56 594", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет и 48 девочек от одного месяца до 17 лет. А также 462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет и 49 мальчиков от двух месяцев до 16 лет. Впервые такое количество больных медиков - 64.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 84 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус поборол 20 391 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Деснянском - 184 и в Днепровском районе - 165 случаев.

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