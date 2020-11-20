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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 33 человека, выздоровели - 376, выявлен рекордный 1 391 случай, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 33 человека, выздоровели - 376, выявлен рекордный 1 391 случай, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве сегодня уже 56 594.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вирус в Киеве, как и в Украине, стремительно распространяется. За минувшие сутки - еще 1391 больной. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 56 594", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет и 48 девочек от одного месяца до 17 лет. А также 462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет и 49 мальчиков от двух месяцев до 16 лет. Впервые такое количество больных медиков - 64.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 84 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус поборол 20 391 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Деснянском - 184 и в Днепровском районе - 165 случаев.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Странно мало выздоравливают. Я кстати уже 5 месяцев числюсь больным , потому что после выздоровления сделал только один тест а не два как в протоколе. Теперь вечно больной)))
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20.11.2020 12:12 Ответить
на повторный тест уже тратиться не надо -
- антитела дольше 5 мес. не живут...
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20.11.2020 12:15 Ответить
не верится в эту статистику ибо трупы на наличие КОВИДа не проверяют.
на периферии и подавно не тратят дорогие тесты на покойников
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20.11.2020 12:13 Ответить
пришибленный шариков , а сколько людей умирают от других заболеваний? больше проблем нет?
то вы шариковы-зеленские - проблема Украины.. когда народ дойдет до ручки, то будут погромы и поджоги отморозков кличков-зеленский-сабаковых и прочей нечисти..
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20.11.2020 12:14 Ответить
В обычно среднем за сутки в Киеве более 300 жмуров( до короновируса было). Это мне мой сосед по участку рассказал он имеет похоронный бизнес в Киеве и у него где-то 30 точек по всем больницам в Киеве, на Оранжерейной и т.д. статистика по полугодию свелась к существенному сокращению смертности. В августе мы жарили шашлычок и он сказал что в мае смертность снизилась более чем на 20 процентов. и держалась до сентября. С октября есть рост, но он в пределах 10%. Ноябрь традиционный месяц роста смертей. Видимо природные особенности но самый смертоносный месяц это действительно ноябрь. На этом фоне 33 умерших от ковида - это 10% от традиционного кол-ва но и при этом в Киеве сейчас умирает меньше чем обычно.
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20.11.2020 12:21 Ответить
Видимо от ковида умирают те, кто должен был умереть от других болезней, а снижение смертности от того, что все-таки боятся инфекций и не отсвечивают(маски, санитайзеры, дома сидят...)
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20.11.2020 12:35 Ответить
Сейчас будем наблюдать результаты решения отмены плановых госпитализаций и операций, бо не у всех есть деньги превратить на месте плановую в экстренную.
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20.11.2020 13:28 Ответить
Новости читай.
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21.11.2020 15:35 Ответить
А Ві наблюдали последствия отмены плановых операций с 12 марта по 5 мая? Где и когда?
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21.11.2020 15:51 Ответить
Шо тебе рассказывать, если ты даже наши новости не читаешь, пособник преступников?
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21.11.2020 15:58 Ответить
Нечего рассказывать - так и скажи. А кто из нас пособник преступников не Вам судить...
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21.11.2020 17:11 Ответить
 
 