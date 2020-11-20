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Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы на получение вакцины от COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы на получение вакцины от COVID-19, - Степанов

Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы по получению вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал по брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что вчера состоялось заседание глобальной инициативы COVAX, где обсуждали вопрос получения вакцины.

"До 7 декабря мы должны подписать все технические документы и рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года мы уже начнем получать соответствующие вакцины", - сказал он.

По его словам, уже в ближайшее время должны зарегистрировать соответствующую вакцину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в Европе в декабре текущего года, - Меркель

"Первый транш будет 1,2 млн доз. Эта вакцина будет использоваться прежде всего для группы риска:

- медицинских работников, которым нужно провести необходимую иммунизацию;
- группы риска по возрасту - это люди старше 65 лет;
- люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, у которых возникают осложнения при COVID-19, часто приводит к летальному исходу", - отметил он.

Кроме того, Степанов добавил, что на приобретение вакцины в госбюджете предусмотрены соответствующие средства.
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Топ комментарии
+3
В такой спешке в которой клепались эти вакцины, в любой точке мира будет испытание на людях. Ещё не производят, а уже продают миллиардами доз.
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20.11.2020 12:21
+3
Информация из профессиональных медицинских источников - срок от начала разработки и до сертификации самого простого мед.препарата в мировой практике от 1,5 до 2,5 года!!! Как можно разработать и выпустить для применения вакцину, как сложнейший химический комплекс, за полгода? Это при том, что в медицинском мире ещё до конца не определились окончательно с сутью этой заразы, механизмом ее возникновения, распространения и воздействия на человека, а уже готова какая-то вакцина. Это абсурд! До сих пор идут дебаты - а вирус ли это вообще? И почему при этом эти спринтеры-изготовители вакцины молчат о безопасности и отсутствии серьезных побочных последствий после применения таких вакцин - в Инструкции на любое лекарство это пишется отдельным разделом? И почему, например, государство не предлагает гражданам при этом бесплатную страховку жизни людей от возможных эксцессов минимум на 500 тыс. грн.??? Да всё потому, что за 2-3 месяца пробных испытаний невозможно определить, например, супер быстрое развитие при этом нарушений сердечной системы или нарушение психической системы человека!!! А пожилое и больное население выбрано для этого не случайно, если они начнут быстро после такой вакцинации умирать или приобретать нежелательные последствия, то всё можно будет списать на их ослабленный организм. Правильно в эфире появилась расхожая побаска - сегодня задача фармацевтов успеть разработать и изготовить вакцину до окончания эпидемии!!! В Украине укоренился опасный моральный дефект - любая беда "умниками" не без участия властей быстро превращается в доходный бизнес, начиная с защитных масок и вот теперь появилась очень и очень сомнительная тема - срочная вакцинация. ВОЗ объявил, что ни одна вакцина в мире ещё не прошла клинических исследований, а украинское МОЗ уже впереди паровоза где-то заказывает эту вакцину на миллионы бабок и называют стоимость одного укола. Бред! И над украинской властью по этому вопросу, наверное, кто-то стоит с нагайкой. Алло! Куда спешим?....
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20.11.2020 12:34
+2
Це буде третій етап випробовування вакцини на людях. Зелень за це ще і отримає бабло.
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20.11.2020 12:13
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ну это не заслуга Степанова, европейцы просто не хотят чтобы украинцы заразу растащили
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20.11.2020 12:11 Ответить
Це буде третій етап випробовування вакцини на людях. Зелень за це ще і отримає бабло.
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20.11.2020 12:13 Ответить
В такой спешке в которой клепались эти вакцины, в любой точке мира будет испытание на людях. Ещё не производят, а уже продают миллиардами доз.
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20.11.2020 12:21 Ответить
Спутнік V?
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20.11.2020 12:20 Ответить
Информация из профессиональных медицинских источников - срок от начала разработки и до сертификации самого простого мед.препарата в мировой практике от 1,5 до 2,5 года!!! Как можно разработать и выпустить для применения вакцину, как сложнейший химический комплекс, за полгода? Это при том, что в медицинском мире ещё до конца не определились окончательно с сутью этой заразы, механизмом ее возникновения, распространения и воздействия на человека, а уже готова какая-то вакцина. Это абсурд! До сих пор идут дебаты - а вирус ли это вообще? И почему при этом эти спринтеры-изготовители вакцины молчат о безопасности и отсутствии серьезных побочных последствий после применения таких вакцин - в Инструкции на любое лекарство это пишется отдельным разделом? И почему, например, государство не предлагает гражданам при этом бесплатную страховку жизни людей от возможных эксцессов минимум на 500 тыс. грн.??? Да всё потому, что за 2-3 месяца пробных испытаний невозможно определить, например, супер быстрое развитие при этом нарушений сердечной системы или нарушение психической системы человека!!! А пожилое и больное население выбрано для этого не случайно, если они начнут быстро после такой вакцинации умирать или приобретать нежелательные последствия, то всё можно будет списать на их ослабленный организм. Правильно в эфире появилась расхожая побаска - сегодня задача фармацевтов успеть разработать и изготовить вакцину до окончания эпидемии!!! В Украине укоренился опасный моральный дефект - любая беда "умниками" не без участия властей быстро превращается в доходный бизнес, начиная с защитных масок и вот теперь появилась очень и очень сомнительная тема - срочная вакцинация. ВОЗ объявил, что ни одна вакцина в мире ещё не прошла клинических исследований, а украинское МОЗ уже впереди паровоза где-то заказывает эту вакцину на миллионы бабок и называют стоимость одного укола. Бред! И над украинской властью по этому вопросу, наверное, кто-то стоит с нагайкой. Алло! Куда спешим?....
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20.11.2020 12:34 Ответить
Это если бы вирус был природный, а когда такие вещи делают, то вакцину создают в первую очередь, т.е. она уже есть, и я думаю нескольких сортов: для избранных и рабочих пчел как минимум. И теперь, кто первый продаст тот и получит баснословные прибыли, следите за руками как завещал великий, пардон, извиняюсь величайший манипулятор Арутюн Амаякович Акопян.
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20.11.2020 13:16 Ответить
не успеют,нема отката
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20.11.2020 13:06 Ответить
Білл Гейтс і Ральф Барік особисто будуть присутнім при підписанні передачі вірусу і інструкції з його використання.
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20.11.2020 13:08 Ответить
Хмм... без испытаний... без документов...
Сам себе коли такое.
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20.11.2020 13:29 Ответить
Тебе от кого нужны документы, от ВОЗа? Так, они нарисуют, когда придет время.
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20.11.2020 13:31 Ответить
Мне вакцины вообще не нужны.
Мне нужны сыворотки.
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20.11.2020 13:43 Ответить
"..у каво?..."(с)
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20.11.2020 16:55 Ответить
 
 