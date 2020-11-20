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Новости За рубежом
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Байден легко находит общий язык со всеми и жестко требует выполнения обещаний, - Чалый

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден легко находит общий язык со всеми и жестко требует выполнения обещаний, - Чалый

Джозеф Байден умеет найти общий язык с политиками широкого спектра, даже с оппонентами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Международные партнеры хорошо знают и доверят ему. В своей деятельности старается объединить людей ради достижения общих целей. Требовательный в отборе кадров, но достаточно консервативный в случае необходимости замен в команде. Поэтому с теми, кто добился его доверия и продемонстрировал на деле свой профессионализм, работает долго. А за кулисами он очень жестко требует того, о чем мы с вами говорили, - выполнения обещаний", - описал дипломат избранного президента США.

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Чалый также предположил, что нового Байден привнесет с собой в украинско-американские отношения.

"У него не будет каких-то резких движений вперед-назад. Подход будет более предсказуемым. Не будет каких-то экспериментов в инструментах взаимоотношений. Вернемся к установившимся институциональным механизмам. Думаю, больше будет контактов не только с действующей властью в Украине, но и с демократической оппозицией, гражданским обществом", - отметил Чалый.

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Полный текст интервью с Валерием Чалым читайте по ссылке.
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А з Трампом вже знайшов?
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20.11.2020 12:35 Ответить
С Трампом общий язык сначала будет искать спецпрокурор, а потом ниггеры в американской тюряге.
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20.11.2020 12:58 Ответить
Байден легко находит общий язык со всеми и жестко требует выполнения обещаний, - Чалый - Цензор.НЕТ 1888
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20.11.2020 12:37 Ответить
я догадываюсь,кого у нас ждут "движения вперёд-назад" от деды Байдена... Байден легко находит общий язык со всеми и жестко требует выполнения обещаний, - Чалый - Цензор.НЕТ 7247
классный будет видосик..
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20.11.2020 12:40 Ответить
Вовочка на уроке рассказывает о волшебстве в жизни . "Папа когда выпьет - мы самой становимся прозрачными". Учительница "Как это?" Вовочка " Он начинает кричать" Я вас сук насквозь вижу!"Вот Джо наших сук насквозь видит. И знает, как с ними разговаривать. С Яныком, он в свое время поговорил, так шо тот сдрыснул в тот же день.
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20.11.2020 13:16 Ответить
 
 