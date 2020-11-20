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Новости Политика Украины
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граната (952) Харьков (6515)

В Харькове мужчина угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Харькове мужчина угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены, - источник

В Харькове гражданин Жило угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Сегодня днем, 20 ноября, в Харькове гражданин Жило угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полицейские Харькова разоружили и задержали мужчину, угрожавшего взорвать себя и правоохранителей гранатой. ФОТОрепортаж

Правоохранители ввели в городе спецоперацию "Гром".
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Гражданин Жило еще жив?
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20.11.2020 12:43 Ответить
в администрацию с гранатами ходят а не домой .
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20.11.2020 12:47 Ответить
Херой, до дівчини пішов до портнова засцяв.
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20.11.2020 13:09 Ответить
За то , что это дебильное дерьмо притащило гранату в жилой дом, его надо хорошо покалечить на память....Пусть ему на зоне выдавят один глазик и десяток зубов....
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20.11.2020 13:15 Ответить
Написано, что он угрожал не бывшей жене, а в квартире своей бывшей жены. Значит, угрожал не бывшей жене, её там не было, похоже. Кому же тогда он угрожал?
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20.11.2020 13:44 Ответить
 
 