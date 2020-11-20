В Харькове мужчина угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены, - источник

В Харькове гражданин Жило угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Сегодня днем, 20 ноября, в Харькове гражданин Жило угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены.

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Правоохранители ввели в городе спецоперацию "Гром".