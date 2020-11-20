ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в иске о выплате пенсий в ОРДЛО, - Минюст
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины в деле по иску группы пенсионеров из Луганска, которые в конце 2014 года подали иск против Кабинета Министров Украины, заявив, что с 2014 года государство прекратило выплату им пенсий без каких-либо законных оснований, сообщил замминистра юстиции - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Украины Иван Лищина.
"Суд принимает аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и что заявители могли и должны были ... обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявителями не утверждается, что представление таких исков составило бы дополнительное бремя для них ..." - процитировал отрывок решения ЕСПЧ Лищина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как явно необоснованную.
"Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений и отметил, что заявители не обратились с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды", - пояснил Лищина.
Замминистра юстиции указал, что заявителями была группа пенсионеров, которая проживала в ОРДЛО и обратилась в административные суды, оспаривая постановление КМУ № 595, которым был утвержден "Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению ...", п. 2 которого останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории до ее возвращения под контроль органов государственной власти. Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановления им пенсионных платежей.
"Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, признав п. 2 порядка недействительным на том основании, что КМУ вышел за пределы своих полномочий, принимая его. В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам. Резолютивная часть судебного решения была опубликована в Официальном Вестнике", - рассказал Лищина.
По его словам, заявители обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано. Они обратились в административные суды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но в этом иске было отказано.
Заявители жаловались на нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд) и ст. 1 первого протокола (право собственности) в связи с невыполнением судебного решения в их пользу.
Пожалуйста, подождите...
Ну и власти НЕ оккупированной территории, так же, не особо препятствуют такому перемещению оккупированных граждан и по совместительству граждан Украины и реализации ими своих прав, предусмотренных действующим законодательством Украины.
По крайней мере так было в доковидные времена.
* * *
Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Это же издевательство.
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!? Проголосовала ...спасибо ЗЕ системе
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем бесконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год. После обращения в пенсионный фонд Украины, ко мне усилили придирки по трудовому стажу, что мне ждать от державы Украина?
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.