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Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, на Луганском направлении враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Шумы, а на Донецком - российско-оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки.

Потерь и ранений среди украинских воинов нет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Дерибан "Укроборонпрома". Зачем Зеленскому устроили публичный скандал

Госконцерн «Укроборонпром» выступил 18 ноября с беспрецедентным заявлением против профильного министерства, обвинив его во вмешательстве в свою хозяйственную деятельность и в сворачивании реформы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сам факт того, что этот конфликт вынесен в публичную плоскость, говорит о том, что у нашей оборонной сферы за последние месяцы возникли очень большие проблемы.

https://www.dsnews.ua/politics/signaly-ot-g7-pochemu-zelenskiy-ne-zamechaet-provalennyy-gosoboronzakaz-19112020-406805
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20.11.2020 13:06 Ответить
Пока зебил на больничьке и не дееспособен нада было начать наступление на лугандон!!!
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20.11.2020 13:07 Ответить
Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9418
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20.11.2020 13:11 Ответить
Все потери "небоевые". Поэтому их нет. А так потери по 150 человек в месяц в течении 7 месяцев.Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8103
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20.11.2020 13:23 Ответить
а КАКАЯ РАЗНИЦА 2-3-4 раза? у зелени мир и дружба с балалайкой. главное ковидные денежки ОСВОИТЬ
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20.11.2020 13:31 Ответить
 
 