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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты на Донбассе вручают "военнообязанным" призывные повестки и разворачивают полевые лагеря, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты на Донбассе вручают

Командование ВС РФ активизировало меры по поддержанию в готовности к применению соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны о ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на этой неделе оккупантами начата очередная кампанию по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами в период с 23 по 27 ноября.

"С целью подготовки резервистов противником проведено уточнение мобилизационного резерва российско-оккупационных войск, организовано вручение "военнообязанным" призывных повесток и развернуты полевые лагеря на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе проводят вербовку в российские "миротворческие" подразделения для выполнения задач в Карабахе, - разведка
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Топ комментарии
+9
Тю, навіщо? Миритися хочуть, не інакше.
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20.11.2020 13:33
+5
Нужно срочно бубочке выдать им доп.пенсии от Украины!
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20.11.2020 13:38
+4
Вывсеврете, не может быт такого , потому что ЗЕ видел мир в глазах Ху и ла . 👀👀👀
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20.11.2020 13:28
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с мясом напряженка...
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20.11.2020 13:26 Ответить
Вывсеврете, не может быт такого , потому что ЗЕ видел мир в глазах Ху и ла . 👀👀👀
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20.11.2020 13:28 Ответить
То були не очі.
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20.11.2020 13:40 Ответить
Тю, навіщо? Миритися хочуть, не інакше.
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20.11.2020 13:33 Ответить
Саме час для польових лагерів, там зараз морозець градусів 15ть. Будіть з КОВІДом в окопах боротися? Оккупанты на Донбассе вручают "военнообязанным" призывные повестки и разворачивают полевые лагеря, - разведка - Цензор.НЕТ 2042
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20.11.2020 13:37 Ответить
ну как бы... и флаг им в руки - барабан на шею...нехай... но!
но...дольше отех лагерей - только в сторону срашки!!! строем...
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20.11.2020 13:54 Ответить
Нужно срочно бубочке выдать им доп.пенсии от Украины!
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20.11.2020 13:38 Ответить
..и КПП с сервисами для них побольше открыть
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20.11.2020 17:15 Ответить
Не може такого бути, тамжинашилюді.
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20.11.2020 13:40 Ответить
супер, хай кричать ""путенввєді!!!!!!"
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20.11.2020 13:49 Ответить
вже кричали...вже і вводить і виводить - замечатєльно виходить...
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20.11.2020 13:55 Ответить
А у нас не, не надо? Мы на расслабоне? "Просто перестать стрелять?"
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20.11.2020 13:52 Ответить
мирится хотят к новому году? или к весенним выборам готовятся?
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20.11.2020 13:52 Ответить
нуууу, как бы, и то и другое....
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20.11.2020 17:01 Ответить
Вот радость то им какая! Главное, что биндьоровцев там не будет, чтобы их муштрувать.
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20.11.2020 14:26 Ответить
можэ хоть от ковида подохнет пабольшэ
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20.11.2020 17:00 Ответить
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20.11.2020 19:49 Ответить
 
 