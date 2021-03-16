Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали
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Контакты Офиса Президента со многими токсичными для украинско-американских отношений людьми негативно отразились на связях с США.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, уточнив, о каких людях идет речь.
"Те, которым сейчас запретили въезд в США. Это же не только Андрей Деркач. Это целая группа людей, которые хотели найти свои выходы на администрацию Дональда Трампа путем обмена интересов Украины на свои личные интересы. Кто-то хотел жить в Америке. Или чтобы семья чувствовала себя комфортно. Кто-то хотел таким образом показать свою влиятельность в Украине. Кто-то отрабатывал деньги пророссийских олигархов", - рассказал он.
При этом, по словам дипломата, у этих людей был один общий "пароль".
"В результате эти люди ходили на Банковую. Их там слушали. При этом ключевой пароль был: я Порошенко осуждаю. И дальше почему-то сразу появлялось желание всех на этом направлении выслушать", - отметил Чалый.
Полный текст интервью с Валерием Чалым читайте по ссылке.
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Тож не визнавати свою помилку.
Ваш голос проти теж зарахували за проросійські сили та корупцію.
К слову, вы модель броненосца "Потёмкина" с собой в клинику забрали?
Впрочем можно и так. НО СПЕРВА СЕРПОМ, А УЖ ПОТОМ АНЕСТЕЗИЯ МОЛОТОМ.
Вы не ответили мне за Сундукова.
Наверное Сундуков выловил за компом.
Диагноз ему поставили "ретроградная амнезия" ещё в 1925 году, в одесской психиатрической клинике. Так, что я ни чего не нарушал и не нарушаю в ЕКМД. Убедитесь сами. На 96 минуте 32 секунде. https://www.youtube.com/watch?v=0K-jXCQWeEI
А вот подтверждения вы так и не предоставили, как я вам по Джону Полаку.
Вот эта фраза будет в перечне пунктов характеристик центров интересов США в Европе, который готовится для Байдена. Позиция №4 - Украина. По степени важности мы после Германии, Великобритании и Франции.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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А что, это только сейчас, полтора года спустя после выборов, стало возможным огласить, что "бубочку" привели к власти украинские олигархи, которые дружно объединились против Порошенко?
Что Порошенко был их главным врагом, и они создали ему образ "барыги", о чем украинскому электорату рассказывали 24 часа в сутки с каждого экрана телевизора?
И даже сегодня я имела возможность в этом убедиться в очередной раз, когда полтора года спустя, как Порошенко не президент, его все еще упракают в том, что он только в 2017 году закрыл фабрику рошен в Липецке!
Вы все поняли про украинских олигархов и их электорат, этих, простите, *бланов? (иного слова не подберу, извините).
В Украину идет дефолт, на границе стоят на низком старте российские танковые армии, Наев артиллерийские учения проводит на Юго-Востоке, готовится, а олигархи, готовясь объявить дефолт как раз к инаугурации Байдена, по прежнему обвиняют во всем Петра Алексеевича Порошенко!
Есть просто киздец, а есть киздец лютый.
Так вот, в Украину идет киздец лютый, и виновны в нем украинские олигархи, глупее которых нет в мире, и их электорат, вот это вот знаменитые на весь мир 73%, избравшие президентом воюющей страны клоуна.
И в своё время Порошенко поддался личному убеждению, что Украину можно изменить цивилизованным путём - он стал Президентом по образцу европейской демократии,
к чему Украина оказалась не готова.
Нужно было становиться президентом революционной целесообразности - как в информационном плане, так и в юридически-правовом - чтобы у всех этих портновых-кузьминых-венедиктовых-бабиковых даже мысли не возникало высовываться наружу - кому из заграничных нор, а кому из тюрьмы.
Рано нам было идти всецело европейским путём, когда стоял вопрос - они нас, или мы их.
Ибо ненаказанное зло творит ещё бОльшее зло !
Но всё поправимо и я в этом уверен !
Что всем, говорившим иное, затыкали рот, чаще всего деньгами, и только когда деньги закончились у Слуг Народа, стало, наконец, возможным сказать правду.
Очень любопытно будет посмотреть, куда ломануться за деньгами украинские олигархи и их прихвостни, когда объявят Слуги Народные дефолт в январе, и как они будут пожирать друг друга, ибо бежать то им некуда - границы из-за ковида закрыты.
К слову о дефолте. Украинские олигархи держат свои деньги в офшорах, в том числе и олигарх Порошенко. Для многих из них дефолт вполне выгодный сценарий.
Какое отношение твой курс основ прикладной экономики имеет к факту чрезвычайной токсичности Порошенко внутри украинского политикума? Куда бы он не выводил свои деньги и сколько бы их не оборачивал, для абсолютного большинства украинцев он остаётся типичным олигархом, фальшиво имитирующим заботу о государстве и его населении.
Про Порошенка ж , я взагалі не хочу й згадувати . То твоя справа вірити чи ні , в казочки про те що він - усьо пакрав . Мені вже набридло дискутувати з зебілами на цю тему . Все одно - як об стіну горохом .