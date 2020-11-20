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За сутки в МВД выявили 315 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За сутки количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 выросла на 315 случаев

Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 19 425 правоохранителей МВД, выздоровели - 18 448 человек, умерли от коронавирусной болезни - 55.

Сегодня, 20 ноября, зафиксировано 315 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.

За сутки в МВД выявили 315 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях 01

Наибольшее количество больных - в Днепропетровской (28), Донецкой (18) областях и в г. Киеве (46).

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"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", - сказано в сообщении.
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мене вже майже рік жодного разу не зупинили менти і не попросили дихнути...
взагалі їх майже на стало на дорогах
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20.11.2020 14:04 Ответить
Так вони ж в масках ходять і хворіють. Хворі будуть штрафуватьтих здорових. Та ні, вони просто вкурили, що можна таким чинов взяти собі оплачувану відпустку на дві неділі, а поскільки ковідом можна, як нам кажуть "хворіти" вічно, то це золоте дно. Дно... краще не скажеш.
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20.11.2020 14:15 Ответить
Да и пох. на мусоров. Чем больше тем лучше. Хоть такая люстрация.
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20.11.2020 14:42 Ответить
 
 