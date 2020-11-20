Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА

В Закарпатской областной государственной администрации считают, что из-за "электоральных заигрываний" накануне второго тура выборов мэра Ужгорода в городе очередной антирекорд заболевания на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Сегодня в Ужгороде очередной антирекорд. В 106 жителей подтвердили коронавирус методом ПЦР за последние сутки. То есть, в областном центре городской власти не удается остановить массовое распространение COVID-19. И резкое увеличение больных - это следствие безответственных и популистских ее шагов, электоральных заигрываний, когда проводятся многочисленные митинги без соблюдения элементарных ограничений - социальной дистанции, ношение защитных масок и т.д", - сообщили в ОГА.

Напомним, во второй тур выборов мэра в Ужгороде прошел действующий глава города Богдан Андреев и представитель правящей партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

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