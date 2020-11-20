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Закарпатье (2393) ОГА (2375) Ужгород (421)

Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Из-за

В Закарпатской областной государственной администрации считают, что из-за "электоральных заигрываний" накануне второго тура выборов мэра Ужгорода в городе очередной антирекорд заболевания на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Сегодня в Ужгороде очередной антирекорд. В 106 жителей подтвердили коронавирус методом ПЦР за последние сутки. То есть, в областном центре городской власти не удается остановить массовое распространение COVID-19. И резкое увеличение больных - это следствие безответственных и популистских ее шагов, электоральных заигрываний, когда проводятся многочисленные митинги без соблюдения элементарных ограничений - социальной дистанции, ношение защитных масок и т.д", - сообщили в ОГА.

Напомним, во второй тур выборов мэра в Ужгороде прошел действующий глава города Богдан Андреев и представитель правящей партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+7
Таки да. Это они не дали власти подготовиться, хотя было минимум полгода. За руки держали.

Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА - Цензор.НЕТ 6954
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20.11.2020 14:09
+5
Старайтесь. Находите крайних.
Можна еще обвинить Порошенка и Госдепп.
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20.11.2020 14:07
+5
Тут ви праві, я в шоці з ужгородців, це ж потрібно було таких уродів у другий тур вивести... Хоча, якщо згадати хто там став тертім кандидатом, то це взагалі - дно!
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20.11.2020 15:27
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Этот зебил таким образом подыгрывает своему пи*арку Щадею. Лучше уже алкаш Андреев, чем это зелёное (и слегка радужное) чмо. Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА - Цензор.НЕТ 2738
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20.11.2020 14:06 Ответить
Так возлелеяный тобой "алкаш" андреев - спонсор антимайдана, организатор антимайдана в Ужгороде, бывший жопоблоковец. Ты агитируешь за него?
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20.11.2020 14:34 Ответить
Тут ви праві, я в шоці з ужгородців, це ж потрібно було таких уродів у другий тур вивести... Хоча, якщо згадати хто там став тертім кандидатом, то це взагалі - дно!
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20.11.2020 15:27 Ответить
Рата приехал в поддержку андреева. Он не особо старался победить
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20.11.2020 16:47 Ответить
Я не за него агитирую: он свой антимайдан давно в тухес себе засунул и пилит бабло на дорогах и тротуарах. А вот зебильный "мэр" областного центра станет предметом гордости офуевшего зебилья по всей стране. Через "електоральні загравання" влади Ужгорода в місті поширюється COVID-19, - Закарпатська ОДА - Цензор.НЕТ 1014
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20.11.2020 16:55 Ответить
зверніть увагу такий лютий піз.дец у другому турі в Ужгороді і Полтаві...
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20.11.2020 15:31 Ответить
И в Одессе... Через "електоральні загравання" влади Ужгорода в місті поширюється COVID-19, - Закарпатська ОДА - Цензор.НЕТ 6026
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20.11.2020 16:56 Ответить
Кстати, вся Радванка в 1 туре за Андреева проголосовала.
Вместе с родственниками Зеленского. Зебилы- вешайтесь... Через "електоральні загравання" влади Ужгорода в місті поширюється COVID-19, - Закарпатська ОДА - Цензор.НЕТ 8470
Через "електоральні загравання" влади Ужгорода в місті поширюється COVID-19, - Закарпатська ОДА - Цензор.НЕТ 3800
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20.11.2020 16:59 Ответить
Старайтесь. Находите крайних.
Можна еще обвинить Порошенка и Госдепп.
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20.11.2020 14:07 Ответить
Таки да. Это они не дали власти подготовиться, хотя было минимум полгода. За руки держали.

Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА - Цензор.НЕТ 6954
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20.11.2020 14:09 Ответить
Тупо врешь. Очень тупо.
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20.11.2020 15:02 Ответить
Я не хочу давати привід зеленим дебілам, але ці вибори показали, що Пеці теж потрібно дуже, дуже посилити роботу із відборами кадрів (місцевими).. Є такі "товарищи", які вже давно мали би на нарах відпочивати і вони чомусь попали в списки кандидатів від ЄС.
Зелен звісно в цьому плані взагалі повне дно. Порадувала Юля, яка вчергове продала місце віддавши у нас свій бренд відомому злодію Блюку...
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20.11.2020 15:30 Ответить
Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА - Цензор.НЕТ 3990
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20.11.2020 14:07 Ответить
Обратил внимание, что больше всех о том, как мы погибаем от вируса и как уже всем пи2дец, в унисон Шмыгалю и Стёпе завывают в каждой области назначенные Вовой главы обладминистраций. А выбранные мэры, как-то очень поспокойней ситуацию оценивают.
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20.11.2020 14:14 Ответить
Правда-правда? А может быть, как и во всех областях Украины, другая причина распространения ковид-19? А, можеть быть, Денежку для борьбы с ковидом не правильно перенаправили? Для ОГА зеленского. Вы-разбойники.
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20.11.2020 14:25 Ответить
Нажаль призначенці Зе- це або дурбелики або ще ті аферисти. А Че Гевара з Ужгорода (щадей хто не в курсі), це і то і то! Дуже шкода, що ужгородці будуть вибирати між ним і аморфним, але злодійкуватим Андріївим. Що ж: хай потім не жаліються на бардак в місті! І привіт циганським баронам - за пару гривень вони пошлють циган за чорта голосувати! Зе реальність, бл...
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20.11.2020 14:42 Ответить
 
 