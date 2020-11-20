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Новости За рубежом
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Беларусь (7523) Лукашенко (3501) разведка (4000) спецслужбы (458) США (23182)

Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и под Варшавой: Их видели разведки РФ и РБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и под Варшавой: Их видели разведки РФ и РБ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Наличие такого центра ему подтвердила разведка РБ и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о событиях в Беларуси и вокруг нее, Лукашенко подчеркнул, что "нас сейчас терзают".

"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной - это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?" - сказал он.

Лукашенко заявил, что в данный период против страны работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США предупредил Лукашенко: пришло время остановить насилие

Лукашенко также отметил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, качают всю планету.

"Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами, - констатировал Лукашенко. - Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!"

"Поэтому потерпите немножко, пройдут выходные - мы вам доложим и по одному, и по второму вопросу", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+49
Дайте ему селедки
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20.11.2020 14:17
+47
Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и под Варшавой: Их видели разведки РФ и РБ - Цензор.НЕТ 8610
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20.11.2020 14:19
+37
Картошка оказалась ...... наколотой???
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20.11.2020 14:18
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В такое тяжолое время хоть Лукашенко немного веселит, дурь зашкаливает.
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20.11.2020 16:05 Ответить
а у себе в колгоспі він нічого не виявив?
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20.11.2020 16:29 Ответить
Маразм зашкаливает у агро-фюрера..Ему, лично, уже все разведки мира докладывают... Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ - Цензор.НЕТ 2614
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20.11.2020 16:32 Ответить
Он не перестает удивлять, гляди вскорее увидит зеленых чертиков, атакующих его резиденцию.
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20.11.2020 17:16 Ответить
Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ - Цензор.НЕТ 347 Моя ти риба, прицопана.
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20.11.2020 16:34 Ответить
Анекдот дня:

У Белорусской области есть своя разведка.
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20.11.2020 16:37 Ответить
А можно точный адрес, где именно в Киеве? Схожу, может жвачку дадут...
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20.11.2020 16:38 Ответить
Вроде на Банковой должно быть, не помню точно номер дома, видел, что там ночью негры бегали, черные такие пречерные. Воспользовались тем, что в ОПУ все болеют.
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20.11.2020 17:12 Ответить
А мне знакомые беларусы говорят что у него гораздо большая поддержка в стране чем нам тут показывают... вот и думайте...
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20.11.2020 17:34 Ответить
А мне знакомые беларусы говорят, что за него и 3% не наскребешь. Вот и думай.
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20.11.2020 18:47 Ответить
Простые люди не владеют цифрами, 3%, а может 1.5%? Или скажем 7%... мои знакомые говорят мне про большую поддержку... насколько большую это вопрос. Поэтому я подумал и расцениваю ваш пост как манипуляцию... и скорее бессознательную...
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20.11.2020 18:58 Ответить
Я тоже подумал. И расцениваю ваш пост тоже как манипуляцию. Может быть и сознательную.
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20.11.2020 19:00 Ответить
Приятно иметь дело с думающими людьми.
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20.11.2020 19:05 Ответить
Сотрудник ОМОНа сказал в одном разговоре, что они все понимают ситуацию, но не делать этого они не могут, потому что они уже сделали столько, что назад дороги нет.

И он конкретно сказал, говорю дословно: «На сегодняшний день мы как на войне. Для нас все, кто выходит на улицу, на мирные акции протеста, - это враги. И мы будем стоять до последнего». Мой друг сказал: «Александр Григорьевич Лукашенко вас кинет.
Так было с «Беркутом» в Украине, так было с ОМОНом после распада СССР, с рижским, с вильнюсским, абсолютно одинаковые ситуации». И он говорит: «Да, мы это тоже прекрасно понимаем, мы понимаем, что он нас кинет, но мы сейчас стоим друг за друга, и мы будем стоять до конца. Назад дороги нет».
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20.11.2020 17:40 Ответить
повязаны кровью, а займ от кремля кончится - разбегутся
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20.11.2020 20:54 Ответить
Погибнут люди. Чем просто здохнуть на потеху всякой швали, лучше у крайнем случае с собой забрать несколько. Вот тогда разбегутся.
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20.11.2020 21:44 Ответить
Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ - Цензор.НЕТ 4524 шиза...
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20.11.2020 17:45 Ответить
Разговор двух бабушек на скамейке:
- Слышь, Семеновна, а твой внук с курорта уже вернулся?
- Да. И представляешь, он там какую-то хламидию подцепил!
- Не русская, что ли?- Нет, полька,....кровная, кровная она.
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20.11.2020 17:51 Ответить
А чому про британську розвідку забув?
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20.11.2020 17:55 Ответить
Він і про бандерівців забув ... геть не цікаво.
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21.11.2020 12:15 Ответить
А ще про рептилоїдів з планети Нібіру забув сказати. Вони вже навіть не ховаються,дулі йому з кожного вікна тичуть... Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ - Цензор.НЕТ 8282
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20.11.2020 18:00 Ответить
этот поц забыл указать еще разведку инопланетян....
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20.11.2020 18:15 Ответить
трудно найти деятеля, дебильнее Лукашенко
"разведцентр" (РЦ) - это всего-лишь группа разведчиков, работающая легально, полулегально или даже нелегально, и выполняющая задания по направлениям
каждое посольство любой страны - своего рода разведцентр в том или ином масштабе, начиная от 1 (одного) человека
поэтому говорить о "разведцентрах" США в Украине и Польше - всё-равно, что с ужасом говорить о посольствах этих стран
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20.11.2020 18:18 Ответить
подался старик лука .сильно .за последние месяцы .долго не протянет .ударит какой нибудь инсульт или сердечный приступ наверняка...))
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20.11.2020 18:55 Ответить
Каким совком повеяло от его речей.
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20.11.2020 19:51 Ответить
Одному моему знакомому,царствие ему небесное,перед кончиной тоже везде чертики зеленые мерещились.
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20.11.2020 20:02 Ответить
вау!
ростов все ближе
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20.11.2020 20:51 Ответить
Вот дебил белорусский и проявляет себя каждый день!! Ещё один долб.....***-брат!!
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21.11.2020 12:02 Ответить
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