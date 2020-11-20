Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и под Варшавой: Их видели разведки РФ и РБ
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Наличие такого центра ему подтвердила разведка РБ и РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о событиях в Беларуси и вокруг нее, Лукашенко подчеркнул, что "нас сейчас терзают".
"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной - это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?" - сказал он.
Лукашенко заявил, что в данный период против страны работают мощнейшие спецслужбы мира.
"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - сказал он.
Лукашенко также отметил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, качают всю планету.
"Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами, - констатировал Лукашенко. - Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!"
"Поэтому потерпите немножко, пройдут выходные - мы вам доложим и по одному, и по второму вопросу", - резюмировал он.
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У Белорусской области есть своя разведка.
И он конкретно сказал, говорю дословно: «На сегодняшний день мы как на войне. Для нас все, кто выходит на улицу, на мирные акции протеста, - это враги. И мы будем стоять до последнего». Мой друг сказал: «Александр Григорьевич Лукашенко вас кинет.
Так было с «Беркутом» в Украине, так было с ОМОНом после распада СССР, с рижским, с вильнюсским, абсолютно одинаковые ситуации». И он говорит: «Да, мы это тоже прекрасно понимаем, мы понимаем, что он нас кинет, но мы сейчас стоим друг за друга, и мы будем стоять до конца. Назад дороги нет».
- Слышь, Семеновна, а твой внук с курорта уже вернулся?
- Да. И представляешь, он там какую-то хламидию подцепил!
- Не русская, что ли?- Нет, полька,....кровная, кровная она.
"разведцентр" (РЦ) - это всего-лишь группа разведчиков, работающая легально, полулегально или даже нелегально, и выполняющая задания по направлениям
каждое посольство любой страны - своего рода разведцентр в том или ином масштабе, начиная от 1 (одного) человека
поэтому говорить о "разведцентрах" США в Украине и Польше - всё-равно, что с ужасом говорить о посольствах этих стран
ростов все ближе