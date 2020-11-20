Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и под Варшавой: Их видели разведки РФ и РБ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Наличие такого центра ему подтвердила разведка РБ и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о событиях в Беларуси и вокруг нее, Лукашенко подчеркнул, что "нас сейчас терзают".

"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной - это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?" - сказал он.

Лукашенко заявил, что в данный период против страны работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - сказал он.

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Лукашенко также отметил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, качают всю планету.

"Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами, - констатировал Лукашенко. - Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!"

"Поэтому потерпите немножко, пройдут выходные - мы вам доложим и по одному, и по второму вопросу", - резюмировал он.