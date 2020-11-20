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Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук

Решение Конституционного Суда об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников возвело "в абсолют" независимость судебной власти, сделав их кастой избранных.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава КС Станислав Шевчук.

"Тупицкий и КС - они уничтожили систему сдержек и противовесов в государстве. Потому что указали, что независимость судебной власти вводится в абсолют, для судей должно быть "свое НАЗК", "свое НАБУ", ну и видимо по аналогии "своя прокуратура" и т.д. своя налоговая, свои пансионаты, рестораны", - отметил он.

При этом Шевчук утверждает, что принятое при нем решение об отмене ответственности за незаконное обогащение было правомерным.

"В отличие от последнего скандального решения в решении об отмене статьи о незаконном обогащении была очень четко выписана мотивация. И это признают все эксперты. Так как у нас презумпция невиновности абсолютная, а там было записано, что доказывание возлагается на лицо и надо было просто переписать гипотезу нормы, поскольку там указывается законность неподтверждения доказательствами, а доказывать надо незаконность. Я консультировался с судьями ЕСПЧ, иностранными коллегами и с нашими прокурорскими работниками и все как один указали на то, что здесь есть проблема, поэтому норму уголовного кодекса надо привести в соответствие с Конституцией", - пояснил экс-глава КС.

Читайте также: Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку

Полный текст интервью со Станиславом Шевчуком читайте по ссылке.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Топ комментарии
+8
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 908
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20.11.2020 14:34
+5
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 7110
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20.11.2020 14:35
+4
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 8360
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20.11.2020 14:29
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Зависимые суды плохо, независимые еще хуже. Пересичные окончательно запутались.
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20.11.2020 14:25 Ответить
кто-то путает независимость судов и безответственность за решения)
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20.11.2020 14:30 Ответить
А они не должны отвечать за решения. Так как никаких решений они не принимают. Они не исполнительная власть. Их работа исключительно в оценке деятельности других ветвей власти.
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20.11.2020 14:39 Ответить
Конституционный суд это орган контроля. Их цель чтобы всё соответствовало конституции.
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20.11.2020 14:40 Ответить
все суди зависят от Президента,ради будущей пенсии в 120 000 грн и разрешённой коррупцией они чихали на Конституцию и всё решают по вказивкам и постановам Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2146
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20.11.2020 14:32 Ответить
А вот принять политическое решение в отношении русских киллеров и шпионов можно было ,а против судей КС такое решение принять нельзя ...Ну и получим скоро 2004 ....2014.....2024 ?
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20.11.2020 14:28 Ответить
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 8360
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20.11.2020 14:29 Ответить
помню этот мультик - карусель карусель ля ля ляля ля..... а тупицкий на вас ребята йух ложил большой и толстый!!!!
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20.11.2020 14:35 Ответить
Если власть импотентная, то почему не воспользоваться случаем? И не нужно тут искать глубокие подтексты...
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20.11.2020 14:31 Ответить
нужно признать, что КС не является веткой судебной власти
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20.11.2020 14:33 Ответить
Типа районный коммерческий суд за углом является...
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20.11.2020 14:37 Ответить
так.
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20.11.2020 15:03 Ответить
КС є окремою гілкою законодавчої гілки влади.
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20.11.2020 15:04 Ответить
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 908
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20.11.2020 14:34 Ответить
Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 7110
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20.11.2020 14:35 Ответить
И ни слова, о том что можно и нужно преследовать незаконные доходы, а не лицо. Наверное сцыт сказать такое
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20.11.2020 14:35 Ответить
Здесь вообще в другом дело. Он тоже раньше голосовал за подобное решение и сейчас бы проголосовал. Но он творил такое, что его свои же выперли. Теперь он просто мстит. Зачем ему содействуют СМИ? Не знаю.
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20.11.2020 14:49 Ответить
Я думаю Шевчук просто претендует на место Тупицкого, поэтому и клеит из себя защитника справедливости. А вообще он такой-же. Как только займет место Тупицкого, тоже будет выполнять заказы олигархов.
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20.11.2020 14:45 Ответить
Не претендует. Нельзя повторно стать судьей КС. Он просто мстит, за то что его выгнали. Но эта гнида похуже Тупицкого будет.
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20.11.2020 14:47 Ответить
Зачем публикуют этого урода? Во-первых, он тоже голосовал за подобное решение в 2019-м. А кроме этого попристраивал родственников и знакомых на хлебные должности. Он творил такое, что даже сами судьи не выдержали и выперли его. Само собой, что теперь он будет им мстить.
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20.11.2020 14:45 Ответить
і скільки же він взяв за за те рішення... Ага, а коли іншим суддям стало відомо - вони з ним і розрахувалися, виперли нафік, за крисятничество. Вони всі там позажиралися.
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20.11.2020 15:08 Ответить
верно. кс на мыло.
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20.11.2020 14:49 Ответить
После Клоуна и ВР - возможно.
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20.11.2020 14:50 Ответить
всё верно. клоун пролетел на прошлых выборах, тогда и вр Зе распустил.
теперь можно и кс на мыло.
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20.11.2020 15:58 Ответить
На местных? Да пролетел со свистом. Присядут твои клоуны по итогам правления - не переживай.
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20.11.2020 16:09 Ответить
и на президентских и на местных пролетел да со свистом. да и прочти сам себе лишь о себе: " Присядут твои клоуны по итогам правления - не переживай. "
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20.11.2020 16:16 Ответить
Ты как-нибудь развивайся - книжки умные читай. Потому как таким тупым в наше время стыдно быть. Я понимаю, что тяжело признавать, что ты обосрался. Но без этого никак нельзя - это первый шаг к исправлению ошибок. До идиотов типа тебя это дойдет через холодильник, причем гораздо быстрей, чем ты думаешь.
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20.11.2020 16:23 Ответить
хорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
почитай себе раз 10 перед сном для закрепления: "Ты как-нибудь развивайся - книжки умные читай. Потому как таким тупым в наше время стыдно быть. Я понимаю, что тяжело признавать, что ты обосрался. Но без этого никак нельзя - это первый шаг к исправлению ошибок. До идиотов типа тебя это дойдет через холодильник, причем гораздо быстрей, чем ты думаешь."
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20.11.2020 16:36 Ответить
Странно, раньше зеркально отвечали кацапские особи с женским ником. Ты просто ником ошиблось или реально операцию сделало? Кстати, у тебя опять прокси слетел. В общем, кацап, тебе на йух, а КС пока что останется. По крайней мере до следующих президентских выборов.
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20.11.2020 20:17 Ответить
браво кацапсина, сновахорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
почитай себе раз 15 перед сном для закрепления: "Странно, раньше зеркально отвечали кацапские особи с женским ником. Ты просто ником ошиблось или реально операцию сделало? Кстати, у тебя опять прокси слетел. В общем, кацап, тебе на йух, а КС пока что останется. По крайней мере до следующих президентских выборов."
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20.11.2020 23:10 Ответить
А проект рішення КС підготували в офісі Найсвітлішого, а потім зробили тупе вираження обличчя, що нічого не знали. Головний руйнівник Вован.
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20.11.2020 14:51 Ответить
точно. найсвитлишый в офисе на ул. лаврской 6 всё придумал, потом 47 депутатов опзж подговорил заяву подать. да. инфа 100%.
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20.11.2020 16:00 Ответить
Многоходовая мошенническая операция власти. КС собирался объявить дерибан земли неконституционным. А дерибан земли это афера тысячелетия.Власть попросила приостановить рассмотрение закона дерибана земли и спровоцировала их рассматривать этот закон. Зная что решение будет таковым, что можно будет поднять истерику. Власть намного хуже чем КС. Поэтому она должна уйти раньше чем КС.
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20.11.2020 15:07 Ответить
Не ЗЕ,который и сам скрыл свои доходы, критиковать КС по этому решению.
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20.11.2020 15:10 Ответить
Тупицький і КС знищили систему стримувань і противаг, звели незалежність судової влади в абсолют, - Шевчук - Цензор.НЕТ 7009
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20.11.2020 15:53 Ответить
На особливий період введіть смертну кару хоч за особливо тяжкі злочини і військовий трибунал, який ці злочини розглядає. І тупицьких стане менше.
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20.11.2020 15:15 Ответить
Автомайдан протестовал перед домом Тупицкого. Но почему автомайдана не было, когда протестовали по причине аферы тысячелетия дерибана земли. Очевидно, что автомайдан это проплачиваемые шавки Коломойского. Технологии.
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20.11.2020 15:18 Ответить
Мошенники говорят, что "бабушка хочет продать землю". Я не говорю, что я вообще против рынка земли. Я против принятого в этой редакции мошеннического "закона". Но я вижу что при этой власти нельзя никакого закона о земле принимать. Все равно обманут.
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20.11.2020 15:32 Ответить
чому недоторканість з депутатів зняли а з судів - ні? у нас однакову силу має і законодавча і судова влада , чи не так?
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20.11.2020 19:32 Ответить
А кто снимал неприкосновенность с депутатов? С дуба рухнул? Это просто название закона и не более. А вообще его нужно было назвать: "Закон о гарантии неприкосновенности депутатов, которые дружат с президентом." Президент назначает Генерального прокурора, только Генеральный прокурор может решать, открывать дело на депутата или нет. Так что нет, не так. У всех, кроме простых смертных, есть лазейки.
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20.11.2020 20:24 Ответить
Ничего, этим хрякам недолго осталось, в обществе уже верхняя точка кипения .Скоро, уже совсем скоро.
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20.11.2020 21:40 Ответить
 
 