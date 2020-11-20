Тупицкий и КС уничтожили систему сдержек и противовесов, возвели независимость судебной власти в абсолют, - Шевчук

Решение Конституционного Суда об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников возвело "в абсолют" независимость судебной власти, сделав их кастой избранных.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава КС Станислав Шевчук.

"Тупицкий и КС - они уничтожили систему сдержек и противовесов в государстве. Потому что указали, что независимость судебной власти вводится в абсолют, для судей должно быть "свое НАЗК", "свое НАБУ", ну и видимо по аналогии "своя прокуратура" и т.д. своя налоговая, свои пансионаты, рестораны", - отметил он.

При этом Шевчук утверждает, что принятое при нем решение об отмене ответственности за незаконное обогащение было правомерным.

"В отличие от последнего скандального решения в решении об отмене статьи о незаконном обогащении была очень четко выписана мотивация. И это признают все эксперты. Так как у нас презумпция невиновности абсолютная, а там было записано, что доказывание возлагается на лицо и надо было просто переписать гипотезу нормы, поскольку там указывается законность неподтверждения доказательствами, а доказывать надо незаконность. Я консультировался с судьями ЕСПЧ, иностранными коллегами и с нашими прокурорскими работниками и все как один указали на то, что здесь есть проблема, поэтому норму уголовного кодекса надо привести в соответствие с Конституцией", - пояснил экс-глава КС.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.