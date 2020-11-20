Нотариус в Мариуполе незаконно вносил изменения в реестры Минюста, зафиксировано около 450 фактов вмешательства, - СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Мариуполе нотариуса, который незаконно вносил изменения в государственные электронные информационные ресурсы Министерства юстиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что один из местных нотариусов и его помощники наладили противоправную схему несанкционированных действий с реестрами Минюста, что привело к утечке информации с ограниченным доступом. Также помощники нотариуса незаконно регистрировали документы на имущество, оформленные на территории террористической организации "ДНР".
Сотрудники СБ Украины задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства и внесения изменений в реестр Минюста с использованием личного электронного ключа частного нотариуса.
Во время обысков в офисе нотариальной конторы правоохранители изъяли документацию, которая будет приобщена к материалам дела.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
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т.е.. для 450 законопослушных человек эти изменения могут оказаться таким сюрпризом...что потом не поймешь чья это недвижимость и саткудава в твоей квартире приписаны еще 8 человек с кауказа....
Работал сепар, не покладая рук...
"Та не треба мені ні квартири у центрі Києва , ні дачі на берегу моря , ні крутої тачки , ні валізки баксів ! Поставте мене управляти 1 (одним) метром державної границі "
Так і тут - дайте мені електронний ключ до держреєстру ..., а дальше я сам усе це зароблю .