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Мариуполь (5562) Минюст (1699) нотариус (50) СБУ (18677) махинации (571)

Нотариус в Мариуполе незаконно вносил изменения в реестры Минюста, зафиксировано около 450 фактов вмешательства, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нотариус в Мариуполе незаконно вносил изменения в реестры Минюста, зафиксировано около 450 фактов вмешательства, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Мариуполе нотариуса, который незаконно вносил изменения в государственные электронные информационные ресурсы Министерства юстиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что один из местных нотариусов и его помощники наладили противоправную схему несанкционированных действий с реестрами Минюста, что привело к утечке информации с ограниченным доступом. Также помощники нотариуса незаконно регистрировали документы на имущество, оформленные на территории террористической организации "ДНР".

Сотрудники СБ Украины задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства и внесения изменений в реестр Минюста с использованием личного электронного ключа частного нотариуса.

Во время обысков в офисе нотариальной конторы правоохранители изъяли документацию, которая будет приобщена к материалам дела.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Какая разница...
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20.11.2020 14:44 Ответить
и что, обычно таких отлучают от реестра месяца на 3, потом опять пускают..., ничего страшного...
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20.11.2020 14:47 Ответить
450 случае...понимаете?
т.е.. для 450 законопослушных человек эти изменения могут оказаться таким сюрпризом...что потом не поймешь чья это недвижимость и саткудава в твоей квартире приписаны еще 8 человек с кауказа....
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20.11.2020 14:51 Ответить
А какой то хрен из Енакиево не хочет часом Конситуцию Украины поменять?
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20.11.2020 14:55 Ответить
Как говорил мой знакомый юрист:" а кто от этого пострадает? нищеброды какие то? ну и хр..н с ними!"
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20.11.2020 14:57 Ответить
Это ж, ****, по 2 незаконных действия ежедневно в течение года!
Работал сепар, не покладая рук...
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20.11.2020 15:11 Ответить
І все?А як же сприяння терористичним угруповуванням "днр"?
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20.11.2020 15:14 Ответить
гвалт!!! революційних нотаріусів бандити з СБУ без заробітку залишають!!!
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20.11.2020 15:32 Ответить
Т.е. пришел терпила, говорит: "У меня недвижку рейдернули. Я никому ничего не продавал, а в реестре есть отметка". Посмотреть в реестре какой нотариус делал эту запись - это "Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили ..."? Может им за такую "огромную" работу звание героя Украины дать? Сколько лет надо учиться чтобы в компьютере посмотреть данные? Вершина интеллекта! Гении!
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20.11.2020 15:52 Ответить
Ну як у тому анегдоті:
"Та не треба мені ні квартири у центрі Києва , ні дачі на берегу моря , ні крутої тачки , ні валізки баксів ! Поставте мене управляти 1 (одним) метром державної границі "

Так і тут - дайте мені електронний ключ до держреєстру ..., а дальше я сам усе це зароблю .
Нотаріус у Маріуполі незаконно вносив зміни в реєстри Мін'юсту, зафіксовано майже 450 фактів втручання, - СБУ - Цензор.НЕТ 5564
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20.11.2020 17:27 Ответить
пока будут проводить расследование- етот нотариус сбежит в лугандон
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20.11.2020 17:37 Ответить
 
 