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Смертность в Украине по сравнению с прошлым годом в сентябре выросла на 15,4%, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Смертность в Украине по сравнению с прошлым годом в сентябре выросла на 15,4%, - Госстат

В Украине за девять месяцев этого года умерло 426,69 тыс. человек, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и родилось – 220,66 тыс., что на 5,4% меньше, сообщил Госстат.

 С учетом ранее обнародованных данных, в сентябре этого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с сентябрем прошлого года – на 15,4%, до 48,37 тыс. человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сентябрь стал третьим месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%, вторым август с 3,9%.

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Смертность в Украине по сравнению с прошлым годом в сентябре выросла на 15,4%, - Госстат 01

Фото: со средины лета в Украине наблюдаетсяч стремительный рост заболеваемости коронавирусной болезнью. Данные СНБО

В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 – на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.

Число новорожденных в сентябре также выросло по сравнению с сентябрем прошлого года – на 7,3%, до 27,52 тыс.

Согласно данным Госстата, за девять месяцев этого года от COVID-19 умерло 4,3 тыс., или 1%. Однако в сентябре доля этой причины смерти возросла до 3,6%, а общее число умерших от новой болезни составило 1,74 тыс.

По данным Минздрава, в октябре COVID-19 стал причиной смерти уже 3,11 тыс. человек, а за 19 дней ноября – 3,29 тыс. человек, а, значит, в ноябре его доля в общем объеме смертей уже может превысить 10%.

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Основной причиной смерти за девять месяцев этого года, согласно информации Госстата, оставалась ишемическая болезнь сердца – 199,1 тыс., или 46,7%, а в целом болезни системы кровообращения стали причинами смерти в 67,4% случаях.

От рака в январе-сентябре умерло 57,98 тыс. (13,6%), инфекционных и паразитарных болезней – 5,29 тыс. (в том числе от туберкулеза и СПИДа примерно по 2,25 тыс.), болезней органов пищеварения – 17,27 тыс.

Внешние причины привели к смерти 20,7 тыс., в том числе умышленные самоповреждения – 4,71 тыс., транспортные несчастные случаи – 2,75 тыс.
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Топ комментарии
+7
тю...буквально пару дней назад утверждалось совсем другое...
просто чудеса...мистика какая-то
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20.11.2020 14:52
+4
Смертність в Україні порівняно з минулим роком у вересні зросла на 15,4%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9150
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20.11.2020 15:37
+4
на одного померлого від ковіду припадає 46 померлих від ішемічної хвороби серця і 13 померлих від раку - мені одному здається, що МОЗ не з тими хворобами воює?
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20.11.2020 16:19
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тю...буквально пару дней назад утверждалось совсем другое...
просто чудеса...мистика какая-то
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20.11.2020 14:52 Ответить
То бумаги туалетной не было, а под орукой только статистика была. Смертность в Украине по сравнение с прошлым годом в сентябре выросла на 15,4%, - Госстат - Цензор.НЕТ 2824
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20.11.2020 14:56 Ответить
Вася Шевченко f77d76ba - ничего другого не утверждалось, дополнили то сообщение и здесь о нем говорится.
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20.11.2020 16:53 Ответить
в прошлой стат/сводке не было этих 3-х месяцев портящих бравурную статистику
и с учетом этих дополнений и маленького недоверия.. все же сегодняшний материал как-то реалистичнее выглядит (на фоне ежедневных "дополнительных" смертей от коронавируса)
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20.11.2020 17:19 Ответить
В том то и дело...., что клоуны поняли, что статистика опровергает их брехню об угрозах от ковида.. И решили запутать всех "не нужными не значимыми деталями"...
Если Ковид в Украине с марта 2020 (!), то какой смысл сгущать краски именно на сентябре !? Если достаточно смотреть на статистику показанную ранее с января 2018-2019 и январь 2019-2020 !
Если бы ковид реально зверствовал, то эта статистика уже бы показала значительный ПРИрост смертности ! А его НЕТ !
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21.11.2020 00:08 Ответить
Умерло на 2,3% меньше но зато и родилось на 5,4% меньше. И еще посмотрим на окончательную статистику, думаю за последний квартал будет рекордная смертность.
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20.11.2020 14:56 Ответить
увеличение или уменьшение рождаемости - НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРНОСТИ !
Это разные показатели, как кг и см !
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21.11.2020 00:10 Ответить
Зеля все делает за путина
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20.11.2020 14:56 Ответить
Итого за год минус 250-270 тыс населения.
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20.11.2020 14:59 Ответить
Это чисто по смертям, а сколько еще свалило за год.
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20.11.2020 15:00 Ответить
Нічого неочікуваного немає. На сайті РНБО щоденно виставляється АБСОЛЮТНА кількість ковід-смертей по областях. Неважко перерахувати на відносну (на приклад, на 1 млн населення - всі цифри відомі. Також є дані за минулий рік по загальній смертності. Багато хто перераховує і публікує на своїх персональних сайтах. У людей так і виходить - на середину листопада смертність по ковіду складає десь 10% від повної минулорічної смертності. Якщо додати сюди смертність через відсутність планових операцій, то щось таке біля 15% і вийде.
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20.11.2020 14:59 Ответить
Только вод "от ковида" ли ?
Если человек умер от чего то другого, а у него есть антитела к ковиду - я уверен, что ему впишут смерть от ковида... Но ведь не факт. что он им "болел"..., а тем более, что умер от него... Он мог быть всего лишь носителем, а умереть о чего то другого...
Просто власти, как я думаю, сейчас выгодно задирать смертность от ковида...
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21.11.2020 00:13 Ответить
Смертність в Україні порівняно з минулим роком у вересні зросла на 15,4%, - Держстат - Цензор.НЕТ 9150
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20.11.2020 15:37 Ответить
"Ще не вмееерла....."
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20.11.2020 15:48 Ответить
на одного померлого від ковіду припадає 46 померлих від ішемічної хвороби серця і 13 померлих від раку - мені одному здається, що МОЗ не з тими хворобами воює?
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20.11.2020 16:19 Ответить
Тебе одному, очевидно ЗЕбил.
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20.11.2020 16:54 Ответить
Загальновідомо, що статистика - то один із видів брехні.
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20.11.2020 17:35 Ответить
 
 