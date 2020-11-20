Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия находится на самоизоляции и ждет результатов повторного тестирования, сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
"Мы не можем подтвердить информацию, что он действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест – отрицательный. Он из-за этого ушел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результатов еще одного тестирования", - сказала Палийчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
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Від ковіду вони або помруть, або ні. Це їх власна справа.
А от вірус зебілізму несе тяжкі наслідки для усіх оточуючих.
оно хамло и хам... даже может себе позволить жопой повернуться к центральной трибуне, когда там выступает депутат...тем более женщина....тем более не просто депутат и женщина, а сама Йуля...
...
она счастлива, что вновь с трибуны центральной вещает... хоть в зал, хоть ара-хамии в жопу ))))
а от що невиховані і придурашні...то мабуть таки знову аксіомою стає...
ара-хамия соответствует своей фамилии - хамия...