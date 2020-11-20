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Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Один тест

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия находится на самоизоляции и ждет результатов повторного тестирования, сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Мы не можем подтвердить информацию, что он действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест – отрицательный. Он из-за этого ушел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результатов еще одного тестирования", - сказала Палийчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+11
Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 5726
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20.11.2020 14:56
+7
Близится шухер! Думают в больничках спрятаться!
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20.11.2020 15:01
+6
Народ цікавиться більше тестами влади на зебілізм.
Від ковіду вони або помруть, або ні. Це їх власна справа.
А от вірус зебілізму несе тяжкі наслідки для усіх оточуючих.
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20.11.2020 14:59
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Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 5726
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20.11.2020 14:56 Ответить
НУ ЦЕ ВЖЕ ПОВНА СРАКА.
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20.11.2020 16:33 Ответить
Народ цікавиться більше тестами влади на зебілізм.
Від ковіду вони або помруть, або ні. Це їх власна справа.
А от вірус зебілізму несе тяжкі наслідки для усіх оточуючих.
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20.11.2020 14:59 Ответить
Близится шухер! Думают в больничках спрятаться!
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20.11.2020 15:01 Ответить
А шо мартышкам и Чипполино тесты тоже делают? Ему не тест нужен а тост, не чокаясь. Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 6128
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20.11.2020 15:01 Ответить
да какая разница... нам від того шо
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20.11.2020 15:02 Ответить
а шо он ждёт? две полоски?
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20.11.2020 15:02 Ответить
Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 4450
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20.11.2020 15:07 Ответить
у этого ара-хамии все не как у людей)))
оно хамло и хам... даже может себе позволить жопой повернуться к центральной трибуне, когда там выступает депутат...тем более женщина....тем более не просто депутат и женщина, а сама Йуля...
Один тест "слуги народа" Арахамии на коронавирус был положительным, второй - отрицательным: ждем результатов повторного тестирования, - пресс-секретарь Палийчук - Цензор.НЕТ 3671

...
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20.11.2020 15:03 Ответить
Это называется "Ничего, что я к Вам лицом".
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20.11.2020 15:09 Ответить
А може старушка заказала собі надихаючий для виступу антураж?)
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20.11.2020 15:17 Ответить
та ей пофиг тот кощавый зад...
она счастлива, что вновь с трибуны центральной вещает... хоть в зал, хоть ара-хамии в жопу ))))
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20.11.2020 15:21 Ответить
я б не ризикнув вгадувати вподобання Ю) там таке може виплисти!
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20.11.2020 15:29 Ответить
ЦІКАВО А БИ ТИМОШЕНКО ЗАМАНДЮРИЛА ЙОМУ КОПНЯКА ПО ШИРОКІЙ СРАЦІ, ЦЕ ЗАРАХУВАЛИ ЯК ТЕРАКТ ЧИ НІ, ХТО ЗЕЮРИСТ ПОЯСНІТЬ.
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20.11.2020 16:43 Ответить
Ну перша його дія після обрання у владу дозволити у шортах заходити до державних установ. І він пишався цим. Відчуваєте рівень розвитку
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20.11.2020 15:22 Ответить
о...там не про який рівень розвитку мова й не йде - це аксіома.. (рівень плінтус))))
а от що невиховані і придурашні...то мабуть таки знову аксіомою стає...
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20.11.2020 15:26 Ответить
ЩОСЬ ПОХОЖЕ ЩО ЗЕІБАРИЖНИКИ НЕ РОЗУМІЮТЬ, БО НЕ МАЮТЬ РОЗВИТКУ.
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20.11.2020 16:37 Ответить
ашо ж... "ылита", блін..
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20.11.2020 15:23 Ответить
А ЦЕ ВЖЕ ПОВНА СРАКА.
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20.11.2020 16:34 Ответить
Так к Юле только так и нужно поворачиваться,она же не Шмаркля. Вот тот явно опасен,а может и нет? Уже не актив,а уже давно пасив?
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20.11.2020 17:04 Ответить
э не.! при любом отношении к этому политику, надо признать что ее харизма (во всех смыслах этого слова))) у Йули неперебиваемая! и ее хватит на пол, та даже на 4/5 зала этих бродячих амеб)))... опять жеж - она же еще и женщина... просто женщина (или не просто)))
ара-хамия соответствует своей фамилии - хамия...
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20.11.2020 17:24 Ответить
Я бы его еще в дурдоме проверил. Какая -то шиза мозаичная пытается управлять государством.
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20.11.2020 15:03 Ответить
Ну вот как можно верить этим тестам, знакомая болела, первый тест отрицательный, второй тоже, и только третий показал что у неё ковид.
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20.11.2020 15:03 Ответить
Вот так и беременеют.
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20.11.2020 15:07 Ответить
А хто сказав що три тести є правдою? Математики дуже в цьому сумніваються. Які тести такі і хворі....
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20.11.2020 15:07 Ответить
то араХАМія за Ілоном Маском поспішає?
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20.11.2020 15:22 Ответить
Усім на архм насрати.
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20.11.2020 15:26 Ответить
правильно. тестироваться для точного результата надо нечетное количество раз, больше одного, и не менее 100. тогда и тестов всем хватит... в Раде...
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20.11.2020 15:27 Ответить
Арахамия настолько дебил,что даже Ковид в раздумьях-цепляться к нему или нет?
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20.11.2020 15:46 Ответить
так может и у Вовы ничего нет, тест оказался палёный
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20.11.2020 15:55 Ответить
неболячка эта паленая
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20.11.2020 15:58 Ответить
Ясный красный! Оно же со своего клюва маску спустило- как тут ковид не подхватить? Ещё и других перезаражает. ВРЕДИТЕЛЬ! Один тест "слуги народу" Арахамії на коронавірус був позитивним, другий - негативним: чекаємо на результати повторного тестування, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 1693
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20.11.2020 16:10 Ответить
А где-то людям тестов не хватает...
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20.11.2020 16:32 Ответить
симулянты хреновы .....
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20.11.2020 16:52 Ответить
а селёдку ему перед каким тестом давали,голубчик ?
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20.11.2020 17:20 Ответить
А також не мазали губи салом?
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20.11.2020 17:36 Ответить
Начебто у тварин ще ковід не виявлено. Тому я вірю другому тесту
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20.11.2020 17:23 Ответить
ВЫ эту хламидию лучше на триппер мозга проверьте.
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20.11.2020 17:34 Ответить
В цьому випадку потрібен інший тест, якийсь важкий.
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20.11.2020 17:35 Ответить
три теста на это чмо истратили, а люди одного бесплатного не могут сделать
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20.11.2020 17:35 Ответить
Шимпандзе Ковидом не болеют.
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20.11.2020 19:46 Ответить
 
 