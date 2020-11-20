Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство

Для выхода из конституционного кризиса, вызванного решением КС об отмене ответственнсти за ложь в декларациях, необходимо прежде всего отстранить действующего главу суда Олександра Тупицкого.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава КС Станислав Шевчук, перечисляя соответствующие шаги.

"Во-первых, я не вижу никаких перспектив пребывания в суде г. Тупицкого, который приобретает право собственности на землю в Крыму. Это нонсенс. Надо убрать Тупицкого с должности, иначе никакие меры предосторожности не сработают. По нему нужно уголовное дело, там есть что расследовать. Уголовно-процессуальный кодекс содержит четкий механизм отстранения Тупицкого после подозрения", - считает Шевчук.

Кроме того Шевчук говорит, что УГО должно обеспечить ему доступ в здание КС, где он был восстановлен в должности главы суда еще в декабре прошлого года.

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"В-третьих, после отстранения Тупицкого заместитель председателя суда Сергей Головатый будет выполнять обязанности и может принять решение о признании протоколов о моем восстановлении", - добавляет Шевчук.

Он также подчеркивает, что решение КС было принято в конфликте интересов.

"Трое судей должны были удовлетворить отводы, а по одному судье возбуждено уголовное дело по той же статье, которую отменили в этом решении, а по трем - были выписан админпротоколы по коррупции за недостоверное декларирование. Они были заинтересованы в таком решении и проголосовали "за"... По регламенту за 3 дня надо раздавать проект решения. Он был роздан утром, проголосован. Очень спешили", - указывает Шевчук.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.