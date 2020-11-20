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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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КС (2131) электронное декларирование (1015) Шевчук Станислав (54) Тупицкий (232)

Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство

Для выхода из конституционного кризиса, вызванного решением КС об отмене ответственнсти за ложь в декларациях, необходимо прежде всего отстранить действующего главу суда Олександра Тупицкого.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава КС Станислав Шевчук, перечисляя соответствующие шаги.

"Во-первых, я не вижу никаких перспектив пребывания в суде г. Тупицкого, который приобретает право собственности на землю в Крыму. Это нонсенс. Надо убрать Тупицкого с должности, иначе никакие меры предосторожности не сработают. По нему нужно уголовное дело, там есть что расследовать. Уголовно-процессуальный кодекс содержит четкий механизм отстранения Тупицкого после подозрения", - считает Шевчук.

Кроме того Шевчук говорит, что УГО должно обеспечить ему доступ в здание КС, где он был восстановлен в должности главы суда еще в декабре прошлого года.

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"В-третьих, после отстранения Тупицкого заместитель председателя суда Сергей Головатый будет выполнять обязанности и может принять решение о признании протоколов о моем восстановлении", - добавляет Шевчук.

Он также подчеркивает, что решение КС было принято в конфликте интересов.

"Трое судей должны были удовлетворить отводы, а по одному судье возбуждено уголовное дело по той же статье, которую отменили в этом решении, а по трем - были выписан админпротоколы по коррупции за недостоверное декларирование. Они были заинтересованы в таком решении и проголосовали "за"... По регламенту за 3 дня надо раздавать проект решения. Он был роздан утром, проголосован. Очень спешили", - указывает Шевчук.

Полный текст интервью со Станиславом Шевчуком читайте по ссылке.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Топ комментарии
+12
хм.. и еще нужно отстранить того кто замутил этот весь движ с КС - преза и Ко !! а тупицуий - это исполнитель воли заказчика.. Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство - Цензор.НЕТ 4848
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20.11.2020 15:10
+11
Ну, відкритим кримінальним провадженням в нас вже давно нікого не налякати, а от якби реально на гіляку..... О, тоді б було діло. А так просто бульби з носа.
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20.11.2020 15:10
+11
Наскільки я розумів він був головою КС і його звільнили щоб зробити головою Тупицького.
По протекції портнова і Богдана
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20.11.2020 15:15
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Де ти раніше був зі своїми заявами?
Чекав на слушний момент?
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20.11.2020 15:09 Ответить
Наскільки я розумів він був головою КС і його звільнили щоб зробити головою Тупицького.
По протекції портнова і Богдана
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20.11.2020 15:15 Ответить
Какой Богдан и Портнов в апреле 2019 года ?
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20.11.2020 16:22 Ответить
Тупицького призначили в вересні 2019. Є навіть плівки з кабінету Вовка на яких вони це обговорюють.
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20.11.2020 16:31 Ответить
Сняли Шевчука в апреле 2019 года.
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20.11.2020 16:48 Ответить
не в "апрєлє", а 14 травня 2019 коли зрозуміли що виграли вибори.
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20.11.2020 16:56 Ответить
"17 апреля 2019 года Постоянная комиссия по вопросам регламента и этики Конституционного суда Украины, в соответствии со статьей 21 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" предоставила вывод о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного Суда Украины, обнаружено его несоответствие занимаемой должности"
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20.11.2020 17:18 Ответить
Ни богдан, ни портнов к этим играм никакого отношения не имеют. Это были игры рошена и медведчука.
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20.11.2020 17:20 Ответить
...ля, ты с луны упал Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 5176

На записах, які є частиною кримінальної справи про захоплення влади суддями ОАСК, голоси, вкрай схожі на Вовка, Богдана і Портнова, обговорюють призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він має виконати після призначення Про це 2 листопада повідомив у Facebook головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов
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20.11.2020 17:29 Ответить
Речь идет об отстранении Шевчука, а не назначении Тупицкого. А это совершено другая история.
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20.11.2020 18:20 Ответить
Он раньше голосовал за такое же решение, но просто в другой редакции. А сейчас он просто пытается мстить.
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20.11.2020 15:26 Ответить
"Чекав на слушний момент?"

А це я для чого написав? Це характеризує людину в певному плані)
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20.11.2020 15:32 Ответить
Ну, відкритим кримінальним провадженням в нас вже давно нікого не налякати, а от якби реально на гіляку..... О, тоді б було діло. А так просто бульби з носа.
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20.11.2020 15:10 Ответить
хм.. и еще нужно отстранить того кто замутил этот весь движ с КС - преза и Ко !! а тупицуий - это исполнитель воли заказчика.. Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство - Цензор.НЕТ 4848
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20.11.2020 15:10 Ответить
Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство/ Таки да. Раз не смог узаконить требование Коломойского продажи 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско -российские руки.
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20.11.2020 15:16 Ответить
Головатий чудово впорається з посадою.
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20.11.2020 15:25 Ответить
За яйця цю гниду тупу повісити на Майдані! Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 5610 Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7569
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20.11.2020 15:44 Ответить
Гріш ціна цьому Конституційному суду якщо він не відмінить атиконституційний антинародний та антидержавний закон про дерибан олігархами Української землі.
Тільки із-за цього такий галас здійнято навколо КСУ
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20.11.2020 15:44 Ответить
Если КС отменить зем. реформу то пусть скажут где взять деньги для государства ,которые стырили ОПЖЗ и патриоты. Вы ребят доторговались ,что здачи уже нечем давать.))) Я так понимаю ,вы хотите чтобы кто то с ваших стырил землю ,или бывшие ригоаналы или нынешние патриоты. Если рынок земли не запустит Зеленский ее стырит или Порошенко или шайка Бойко и Медведчук,причем последние сольют ее России и русским не нужно будет воевать. Не тупите ребят ,а то все обосремся ,а в селе и так уже почти 90% людей за чертой бедности. Если меня заспамят значит правда за мной, а вы продажные стервы.)))))
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20.11.2020 19:50 Ответить
Чёткий пацан, я ему верю! Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 9434
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20.11.2020 16:39 Ответить
Буз смертної кари для таких, як тупицький, нам не вижити. Хоч на обмежений в часі особливий період. І військовий трибунал, а не звичайний суд для особливо тяжких злочинів проти держави і особи.
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20.11.2020 16:44 Ответить
Смертная казнь для него это легко,лучше конфисковать все имущество его и родственников,и выгнать с КС.))))
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20.11.2020 19:40 Ответить
что бы отстранить тупицкого нужно снести зелю, в чьей жопе торчит рука бени и медведчука, а в их жопах торчит рука *****. что беня, что медведчук не вхожи в цивилизацию, потому и остается только раша
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20.11.2020 17:30 Ответить
Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4099 Отстранить , посадить а потом казнить !
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20.11.2020 17:32 Ответить
Теперь уже прослеживается логика, зачем убрали Шевчука и кто в этом участвовал, надо восстановить цепочку захвата КС агентами кремля, а тупицу на время расследования отправить под домашний арест, лучи сразу на нары, вся беда в том, что у нас нету преза, в таком случае должна подключиться общественность.
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20.11.2020 18:38 Ответить
Тупицкий должен был сесть еще вчера. Мерзкий тип.
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20.11.2020 19:37 Ответить
 
 