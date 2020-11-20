РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10867 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 435 29
Грузия (4339) Молдова (1685) НАТО (8936) Яценюк (7983) Евросоюз (15873)

Для Запада критически важно, чтобы Украина, Молдова и Грузия были частью Евросоюза и НАТО, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для Запада критически важно, чтобы Украина, Молдова и Грузия были частью Евросоюза и НАТО, - Яценюк

США и Европейский Союз должны поддерживать Украину, Молдову, Грузию и Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-дискуссии на Киевском Форуме по безопасности заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По словам Яценюка, для Запада "критически важно, чтобы Молдова, Украина и Грузия были частью Европейского Союза и НАТО".

Кроме того, экс-премьер напомнил, что ранее обратился к США и ЕС относительно создания миссии высокого уровня с целью расширения Европы.

"Главный фокус этой миссии должен быть на Украине, Молдове и Грузии - могут ли Украина, Молдова и Грузия стать членами Европейского Союза и НАТО. И ответ должен быть, несомненно, положительный", - объяснил Яценюк.

Читайте также: США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности

Яценюк также отметил важность поддержки Беларуси: "Путин пытается ее контролировать, и народ Беларуси борется. ЕС и США должны поддержать борьбу за свободу в Беларуси".

Также экс-премьер поздравил народ Молдовы с избранием нового президента: "Это не просто победа Майи Санду на этих очень сложных выборах. На самом деле эти выборы выиграли народ Молдовы, народы ЕС и весь свободный мир. Кто проиграл? Мы знаем это имя, и это не господин Додон. Это - Путин. Ведь лично он поддерживал пророссийского президента на территории независимой Молдовы".

Яценюк отметил, что народам Украины и Молдовы предстоит решить много проблем: "Российские войска базируются на территории независимой Молдовы в Приднестровье. Российские войска базируются в Крыму, Донецке и Луганске. Россия пытается подорвать территориальную целостность и демократию в наших странах. Перед нами также огромные вызовы, связанные с пандемией, экономикой и высоким уровнем миграции. И нам нужно с этим справляться".

Яценюк выразил благодарность новоизбранному президенту Молдовы за четкую позицию - осуждение незаконной оккупации Крыма и российской агрессии против Украины.

Также читайте: Киевский форум по безопасности: Как защитить евроатлантический курс Украины, Молдовы, Беларуси и других стран нашего региона?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
аж кушать Запад не может, планы маршалла для Украины и Молдовы пишет, с дорогами, развязками, скоростными железными дорогами, портами, Аирбас строит заводы совместно с Антоновым Для Запада критически важно, чтобы Украина, Молдова и Грузия были частью Евросоюза и НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5611
показать весь комментарий
20.11.2020 15:17
+3
Так считает Яценюк.
А почему молчат США и ЕС ?
Им сам Сеня приказал!
показать весь комментарий
20.11.2020 15:51
+2
для Запада ,в лице Германии ,Франции и беглой газпромовской секретутки Могерини , было критически важно,по указанию рашиста создать на части суверенной Украины ордло, .подконтрольное рашисту ,создать кровопролитие, которое бы как раз мешало в обозримом будущем двигатся Украине и ее народу и в ЕС и в НАТО
показать весь комментарий
20.11.2020 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аж кушать Запад не может, планы маршалла для Украины и Молдовы пишет, с дорогами, развязками, скоростными железными дорогами, портами, Аирбас строит заводы совместно с Антоновым Для Запада критически важно, чтобы Украина, Молдова и Грузия были частью Евросоюза и НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5611
показать весь комментарий
20.11.2020 15:17 Ответить
А ты что делаешь? Гавкаешь из-за поребрика на Украину?
показать весь комментарий
20.11.2020 20:03 Ответить
Молодец Арсений, был когда-то на этом Форуме, это та площадка где и нужно толкать здравые месседжи обписавшемуся от собственных страхов ЕС,
показать весь комментарий
20.11.2020 15:26 Ответить
ага, і просити грошей на недобудований паркан, бо всі гроші вже покрав
показать весь комментарий
20.11.2020 15:57 Ответить
запад стремится пока что к Шредеризации, Земанизации, Орбанизации, Макронизации...
показать весь комментарий
20.11.2020 15:30 Ответить
Да, при такой коррупции план Маршалла, конечно, очень необходим! Сначала страны ЕС и США должны помочь внедрить в Украине, Молдове,Грузии эффективные, как у них, способы борьбы с коррупцией, иначе понятно, куда быстро утекут ВСЕ деньги по этому плану.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:34 Ответить
Яценюк Повелитель Запада, все время указывает что он должен делать.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:45 Ответить
Так считает Яценюк.
А почему молчат США и ЕС ?
Им сам Сеня приказал!
показать весь комментарий
20.11.2020 15:51 Ответить
Сєня! Ніхто не забув, як ти втричі гривню обісцінив. То куля ще чекає твого лисого лоба
показать весь комментарий
20.11.2020 15:55 Ответить
А Запад то хоть в курсе?
показать весь комментарий
20.11.2020 15:56 Ответить
заграница нам поможет! (с) гигант мысли Сеня
показать весь комментарий
20.11.2020 16:00 Ответить
А я крайне сомневаюсь, что ЕС нужны нахлебники.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:01 Ответить
Не сомневайся.Все холопы так думают.
показать весь комментарий
20.11.2020 20:10 Ответить
Было бы западу важно - эти страны уже давно были бы в евросоюзе и в нато. оно им не особо нато...
показать весь комментарий
20.11.2020 16:15 Ответить
для Запада ,в лице Германии ,Франции и беглой газпромовской секретутки Могерини , было критически важно,по указанию рашиста создать на части суверенной Украины ордло, .подконтрольное рашисту ,создать кровопролитие, которое бы как раз мешало в обозримом будущем двигатся Украине и ее народу и в ЕС и в НАТО
показать весь комментарий
20.11.2020 16:53 Ответить
Не-е...ну,нормально... ********* лезет лаптями в Украину,а тебе Могерини виновата...вата,вата... маладец.
показать весь комментарий
20.11.2020 20:08 Ответить
не-Е,,, ну только упоротая вата не видит,кто помагал сливать оккупированную рашистом Осетию ,под контроль рашиста ,и кто помагал в Минске сливать часть украинского Донбасса ,по указанию рашистского оккупанта Украины Для Заходу критично важливо, щоб Україна, Молдова та Грузія були частиною Євросоюзу і НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 109
показать весь комментарий
20.11.2020 20:31 Ответить
Parole,parole,parole... Но ты так и не написал ,-виновата ********* или нет? А ну-ка,сверкни талантом!
показать весь комментарий
20.11.2020 20:41 Ответить
по указанию рашиста создать на части суверенной Украины ордло, .подконтрольное рашисту ,создать кровопролитие, которое бы как раз мешало в обозримом будущем двигатся Украине и ее народу и в ЕС и в НАТО- porco miseria Для Заходу критично важливо, щоб Україна, Молдова та Грузія були частиною Євросоюзу і НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7081
показать весь комментарий
20.11.2020 21:37 Ответить
Я понял.Ты пописал свой комментарий,в котором опять не ответил на вопрос.
показать весь комментарий
21.11.2020 13:37 Ответить
какой евросоюз там уже одни арабы .((
показать весь комментарий
20.11.2020 16:55 Ответить
Глибоко байдуже їм до України , коли (не якщо) ***** скаже їхніх матерів і дітей кудись підкласти - виконуватимуть якнайшвидше !
показать весь комментарий
20.11.2020 18:30 Ответить
само собой, щит,
"восточный вал"
показать весь комментарий
20.11.2020 20:49 Ответить
 
 