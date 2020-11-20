Для Запада критически важно, чтобы Украина, Молдова и Грузия были частью Евросоюза и НАТО, - Яценюк

США и Европейский Союз должны поддерживать Украину, Молдову, Грузию и Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-дискуссии на Киевском Форуме по безопасности заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По словам Яценюка, для Запада "критически важно, чтобы Молдова, Украина и Грузия были частью Европейского Союза и НАТО".

Кроме того, экс-премьер напомнил, что ранее обратился к США и ЕС относительно создания миссии высокого уровня с целью расширения Европы.

"Главный фокус этой миссии должен быть на Украине, Молдове и Грузии - могут ли Украина, Молдова и Грузия стать членами Европейского Союза и НАТО. И ответ должен быть, несомненно, положительный", - объяснил Яценюк.

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Яценюк также отметил важность поддержки Беларуси: "Путин пытается ее контролировать, и народ Беларуси борется. ЕС и США должны поддержать борьбу за свободу в Беларуси".

Также экс-премьер поздравил народ Молдовы с избранием нового президента: "Это не просто победа Майи Санду на этих очень сложных выборах. На самом деле эти выборы выиграли народ Молдовы, народы ЕС и весь свободный мир. Кто проиграл? Мы знаем это имя, и это не господин Додон. Это - Путин. Ведь лично он поддерживал пророссийского президента на территории независимой Молдовы".

Яценюк отметил, что народам Украины и Молдовы предстоит решить много проблем: "Российские войска базируются на территории независимой Молдовы в Приднестровье. Российские войска базируются в Крыму, Донецке и Луганске. Россия пытается подорвать территориальную целостность и демократию в наших странах. Перед нами также огромные вызовы, связанные с пандемией, экономикой и высоким уровнем миграции. И нам нужно с этим справляться".

Яценюк выразил благодарность новоизбранному президенту Молдовы за четкую позицию - осуждение незаконной оккупации Крыма и российской агрессии против Украины.

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