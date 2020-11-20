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КС (2131) Шевчук Станислав (54) Тупицкий (232)

Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук

Экс-глава КС Станислав Шевчук убежден, что нынешний руководить суда Александр Тупицкий связан с РФ и выполняет заказ на уничтожение отношений Украины с Западом.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На мой взгляд, однозначно, те, кто заказывал это решение (об отмене ответсвенности за ложь в декларациях. - Ред.), заказали разрыв наших отношений с Западом. Это именно является заказом, а не правосудием", - отмечает Шевчук.

Он продолжает: "Все стало ясно, когда они признали неконституционным указ президента Порошенко о назначении Сытника (директор НАБУ. - Ред.). Надо же понимать, что индивидуальный акт о назначении не может быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде".

Читайте также: Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство

Доказательством того, что Тупицкий действует в интересах РФ, по мнению Шевчука, является тот факт, что он тормозил принятие КС "срочного" решения в деле о конституционности "референдума" в оккупированном Крыму.

"Против меня возбуждено уголовное дело следственного комитета РФ, а Тупицкий тем временем покупает землю в Крыму. Человек, связанный с РФ, заинтересован в кризисах и бедствиях Украины", - резюмирует Шевчук.

Полный текст интервью со Станиславом Шевчуком читайте по ссылке.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Топ комментарии
+27
У нес сейчас вся полнота власти, все СБУ, ГБР, СВР и т.д в руках президента. Может нужно перестать ныкаться по палатам и приступить к исполнению своих прямых конституционных обязанностей -- защите безопасности государства? Или заплачено совсем за другое?
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20.11.2020 15:39
+25
Почему правдоруб Шевчук и многие другие правдорубы не называют фамилий агентов рф Медведчука и Коломойского, без иска в КС которых не было бы такого решения?
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20.11.2020 15:40
+23
Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2502
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20.11.2020 15:43
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Правила форума Совет форумчан
Повесить падлу мало!!
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20.11.2020 15:37 Ответить
Кто его вешать будет? В стране рабы и терпилы! Такая страна не заслуживает на существование, выживает тот кто бореться!
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20.11.2020 15:40 Ответить
...с народом
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20.11.2020 15:43 Ответить
Спочатку того що пропхав тупицького за своєю квотою.
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20.11.2020 16:02 Ответить
При Янеку пропхали. На 9 років.
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20.11.2020 16:34 Ответить
А головою КС він став за сприяння Янелоха.
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20.11.2020 17:13 Ответить
У нес сейчас вся полнота власти, все СБУ, ГБР, СВР и т.д в руках президента. Может нужно перестать ныкаться по палатам и приступить к исполнению своих прямых конституционных обязанностей -- защите безопасности государства? Или заплачено совсем за другое?
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20.11.2020 15:39 Ответить
Штырит дебила? Проспись. И принимай не такое забористое, а то сгоришь.
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20.11.2020 15:44 Ответить
я откуда знаю штырит тебя дебила или нет?
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20.11.2020 15:48 Ответить
К зеркалу подойди. Уймись, убогое. Тут с тобой никто свиней не пас.Нарвешься.
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20.11.2020 16:00 Ответить
Так, Ви праві. Якби Зєлєнскій боровся не з атошниками, не з патріотами, не з Порошенком, а з аґентами ФСБ, недобитками януковоча різними корупціонерами, не роблячи різниці між уявним Гладковським і реальними Тищенко, Єрмаком і іншими Дубінскими, то Тупіцкій, призначені з благословення Зєлєнского не діялиб так нагло і безсормно.
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20.11.2020 15:57 Ответить
Почему правдоруб Шевчук и многие другие правдорубы не называют фамилий агентов рф Медведчука и Коломойского, без иска в КС которых не было бы такого решения?
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20.11.2020 15:40 Ответить
Потому что это не базарный разговор и тут просто ляпнуть не получиться! Тут нужны доказательства иначе получит кучу судебных исков которые будет рассматривать "честный судья" Вовк!
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20.11.2020 15:43 Ответить
Ну про Тупицкого же ляпает.
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20.11.2020 15:44 Ответить
С тупицким все очевидно, мало того тупицкий отработанный материал. Его сольют, а решение останеться!
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20.11.2020 15:45 Ответить
Что значит очевидно?
Зеленая власть бросалась обвинениями, что у них есть доказательства преступного сговора Тупицкого с какими-то другими агентами.
Где эти доказательства, почему хотя бы что-то из них не демонстрируют обществу?
И Тупицкий до сих пор не арестован.
Похоже на пустой треп.
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20.11.2020 15:51 Ответить
а вы я так понимаю верите заявлениям зеленой власти? Хер они вам всем продемонстрируют, поводят по губам и скажут куда вам всем пойти!
тупицкий действовал по заказу зеленского!
Если похоже то прекращай трепаться!
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20.11.2020 15:54 Ответить
Шевчук тоже об этом заявил.
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20.11.2020 15:56 Ответить
Его заявления = вашим...
громкий ПУК и ничего в ответ...
Раньше надо было заявлять, а не встал как терпило и спетлял с должности...
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20.11.2020 15:57 Ответить
Даже сам Шевчук заявил:
"На плівках Вовка НАБУ та ДБР знайшли докази незаконного рейдерського захоплення Конституційного суду."

https://censor.net/ru/resonance/3232264/*******************************************************************************************************

Виходить, це була ціла спецоперація. Де допити, затримання злочинців?
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20.11.2020 15:55 Ответить
детский сад...
Вам не понять, а обьяснять не буду вы не поверите.
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20.11.2020 15:56 Ответить
Аргументированно ))
Напрягитесь, объясните. Здесь много читателей.
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20.11.2020 15:58 Ответить
Пропустите сериал "сваты"!
Берите этого бота что вас лайкнул и кино смотреть. нафиг оно вам надо то обьяснение?
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20.11.2020 16:03 Ответить
Я это дерьмо не смотрела и смотреть не собираюсь.
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20.11.2020 16:05 Ответить
Агент Тупицкий

Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 1264
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20.11.2020 15:41 Ответить
Агент Видосик-Гундосик!
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20.11.2020 16:14 Ответить
Краще було б так (у стилі "Хвороби Івасика" Подерв'янського):

A: А-а-ааа...
B: Бе-е-еее...
C: Му-у-ууу...
D: Хр-р-ррр... (харчить і пускає слину)
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20.11.2020 16:38 Ответить
А по чиїй квоті це падло попало в КС? І взагалі, як ця гнида там опинилась? Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 6343
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20.11.2020 15:42 Ответить
Янукович назначил, а зеленский повысил до главы суда. Так причем тут только он? а остальные 10 тварей???
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20.11.2020 15:44 Ответить
зеленский назначил год назад. до этого, это чмо работало на януковича
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20.11.2020 15:45 Ответить
Обох падлів за яйця та на гілляку! Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2700
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20.11.2020 15:51 Ответить
а я бы его повысил и наградил. Красиво дегенератов "обули"! Развели как котят...
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20.11.2020 16:04 Ответить
В першу чергу ці падли обувають народ України. Не тих шо за зебілів голосували, а нормальних людей які хочуть добробуту та виконання Законів в своїй державі.
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20.11.2020 16:40 Ответить
Зачем же скромно умалчивать , что эта мразь работало И на паРашенко ?...
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20.11.2020 16:21 Ответить
Как эта тварь,вообще,до сих пор находится на этой должности?
Шо тогда говорить о других судьях?! пц
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20.11.2020 15:42 Ответить
Эта ТВАРЬ НЕприкасаемая по закону ( Они для себя любимых такой закон специально придумали, чтоб жопы подстраховать.
Закон им НЕ писан !!!).
Мрази они такие ...
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20.11.2020 16:13 Ответить
нету неприкасаемых, они же не боги! Нужна только политическая воля президента, быстро можно все решить.. Но этой воли нет.
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21.11.2020 02:53 Ответить
Понятно , что не боги , но вот такой коллапс произошёл в написании законов , что по факту сейчас все верховные судьи в Украине -неприкосаемые и даже любой действующий президент если бы имел огромное , громаднейшее желание их уволить , то он ПО ЗАКОНУ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА . Сюр какой-то , но это так ! Законы эти писались ещё в махровые времена и такого откровенного предательства и продажности от судей никто не мог и помыслить !!! По факту они сейчас выполняют заказ врага и нагло стебутся . Пока Рада не примет новый закон, этот дэбилизм будет продолжаться .
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21.11.2020 08:22 Ответить
Хто подавав законопроект - той і замовник (господар) Тупицького. То ж ясно.
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20.11.2020 15:42 Ответить
зебилы, так тупицкого назначил ваш бубочка. почему эта тварь до сих пор не уволена? или зелеЧмо с ним в одной команде?!
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20.11.2020 15:43 Ответить
Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 2502
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20.11.2020 15:43 Ответить
Да какая разница, скажет вам зебил .
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20.11.2020 15:52 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Армяне признались что в #Карабахе турецкие дроны уничтожили 5 новейших российских ЗРК "Тор". СМИ сообщают, что сейчас в Армении жестко критикуют российское оружие, особенно системы ПВО, называя их бесполезным хламом

P.S . Да , какая разница . 😂😂😂
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20.11.2020 15:55 Ответить
Так и нету вопросов по его хате в Крыму?
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20.11.2020 16:00 Ответить
Ізбє.
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20.11.2020 16:04 Ответить
Коли поставити питання тупицькому по нерухомості в Криму,то можуть з'явитися питання до зеленського по його кримській нерухомості.
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20.11.2020 17:19 Ответить
а где спецслужбы ? грохнули бы это тело и все .но их нет в стране ))
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20.11.2020 16:05 Ответить
цель которого разрыв отношений с Западом/ Ну да. 18.09.2020 г.состоялось заседание суда штата Делавер по иску "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США. Зато: Россия с радостью примет нас(!) в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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20.11.2020 16:05 Ответить
зрим в корень.. Агент РФ Тупицький зносить антикорупційну систему на замовлення, мета якого розрив відносин із Заходом, - Шевчук - Цензор.НЕТ 7829
а то прицепились все к этому малому дурику,вроде он реально при делах..
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20.11.2020 17:30 Ответить
В США нет Констиционного суда и они живут без него в 1000 раз лучше Украины.
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20.11.2020 16:46 Ответить
В сша как и в юк вообще другая правовая система. Ее вообще нельзя сравнивать с той же континентально-европейской. Так что чувак, ты пишешь херню
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20.11.2020 17:30 Ответить
А что сильный "право-вед"?
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20.11.2020 18:20 Ответить
Дело ригов живет.
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20.11.2020 16:46 Ответить
За грати цього зрадника на довічне!!! І конфіскацію майна.
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20.11.2020 17:01 Ответить
Але це тільки слова, ніхто ж нічого не робить.
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20.11.2020 17:32 Ответить
Только слепой дурак не увидит в действиях КС заказняка и злонамеренных действий. А жулики которым есть что терять, будут всегда прикрывать это.
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20.11.2020 20:07 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, тупіцьких, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.11.2020 22:06 Ответить
Ой, кто же это полтора года назад (когда ему нужно было неконституционно распустить Раду) снял Шевчука и назначил главой КС рыга тупицкого??? Кстати, это же чмо заказало тупицкому и решение по Сытнику и по е-декларированию, а потом театрально разыгрывало гнев)))
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20.11.2020 23:22 Ответить
заказ от агентов РФ медведчука, шуфрича и т.д... подстилки кремля Тупицкий, Завгородняя исполнили заказ. В нормальной правовой стране их уже бы арестовали и посадили бы в тюрьму...за Гос. Измену и угроза национальных интересов.
Ну когда когда рулит страной шут Зе, и шапито...то ничего никому не будет! Саботаж верхушки.
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21.11.2020 01:57 Ответить
 
 