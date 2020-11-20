Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава КС Станислав Шевчук убежден, что нынешний руководить суда Александр Тупицкий связан с РФ и выполняет заказ на уничтожение отношений Украины с Западом.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"На мой взгляд, однозначно, те, кто заказывал это решение (об отмене ответсвенности за ложь в декларациях. - Ред.), заказали разрыв наших отношений с Западом. Это именно является заказом, а не правосудием", - отмечает Шевчук.
Он продолжает: "Все стало ясно, когда они признали неконституционным указ президента Порошенко о назначении Сытника (директор НАБУ. - Ред.). Надо же понимать, что индивидуальный акт о назначении не может быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде".
Доказательством того, что Тупицкий действует в интересах РФ, по мнению Шевчука, является тот факт, что он тормозил принятие КС "срочного" решения в деле о конституционности "референдума" в оккупированном Крыму.
"Против меня возбуждено уголовное дело следственного комитета РФ, а Тупицкий тем временем покупает землю в Крыму. Человек, связанный с РФ, заинтересован в кризисах и бедствиях Украины", - резюмирует Шевчук.
Полный текст интервью со Станиславом Шевчуком читайте по ссылке.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
Пожалуйста, подождите...
Зеленая власть бросалась обвинениями, что у них есть доказательства преступного сговора Тупицкого с какими-то другими агентами.
Где эти доказательства, почему хотя бы что-то из них не демонстрируют обществу?
И Тупицкий до сих пор не арестован.
Похоже на пустой треп.
тупицкий действовал по заказу зеленского!
Если похоже то прекращай трепаться!
громкий ПУК и ничего в ответ...
Раньше надо было заявлять, а не встал как терпило и спетлял с должности...
"На плівках Вовка НАБУ та ДБР знайшли докази незаконного рейдерського захоплення Конституційного суду."
https://censor.net/ru/resonance/3232264/*******************************************************************************************************
Виходить, це була ціла спецоперація. Де допити, затримання злочинців?
Вам не понять, а обьяснять не буду вы не поверите.
Напрягитесь, объясните. Здесь много читателей.
Берите этого бота что вас лайкнул и кино смотреть. нафиг оно вам надо то обьяснение?
A: А-а-ааа...
B: Бе-е-еее...
C: Му-у-ууу...
D: Хр-р-ррр... (харчить і пускає слину)
Шо тогда говорить о других судьях?! пц
Закон им НЕ писан !!!).
Мрази они такие ...
@newkc14
‼ Армяне признались что в #Карабахе турецкие дроны уничтожили 5 новейших российских ЗРК "Тор". СМИ сообщают, что сейчас в Армении жестко критикуют российское оружие, особенно системы ПВО, называя их бесполезным хламом
P.S . Да , какая разница . 😂😂😂
а то прицепились все к этому малому дурику,вроде он реально при делах..
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ну когда когда рулит страной шут Зе, и шапито...то ничего никому не будет! Саботаж верхушки.