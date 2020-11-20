Агент РФ Тупицкий сносит антикоррупционную систему по заказу, цель которого разрыв отношений с Западом, - Шевчук

Экс-глава КС Станислав Шевчук убежден, что нынешний руководить суда Александр Тупицкий связан с РФ и выполняет заказ на уничтожение отношений Украины с Западом.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На мой взгляд, однозначно, те, кто заказывал это решение (об отмене ответсвенности за ложь в декларациях. - Ред.), заказали разрыв наших отношений с Западом. Это именно является заказом, а не правосудием", - отмечает Шевчук.

Он продолжает: "Все стало ясно, когда они признали неконституционным указ президента Порошенко о назначении Сытника (директор НАБУ. - Ред.). Надо же понимать, что индивидуальный акт о назначении не может быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде".

Читайте также: Шевчук назвал шаги для выхода из конституционного кризиса: Тупицкого нужно отстранить и открыть по нему уголовное производство

Доказательством того, что Тупицкий действует в интересах РФ, по мнению Шевчука, является тот факт, что он тормозил принятие КС "срочного" решения в деле о конституционности "референдума" в оккупированном Крыму.

"Против меня возбуждено уголовное дело следственного комитета РФ, а Тупицкий тем временем покупает землю в Крыму. Человек, связанный с РФ, заинтересован в кризисах и бедствиях Украины", - резюмирует Шевчук.

Полный текст интервью со Станиславом Шевчуком читайте по ссылке.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.