В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА
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В Одесской областной государственной администрации заявили, что планируют развернуть мобильный госпиталь на базе Центра значимых болезней. В трех помещениях Центра, которые сейчас ремонтируются, смогут разместить 400 пациентов.
Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"37 млн гривен выделено на Одесскую область на дооснащение мобильного госпиталя в расчете на 400 коек. Это будет медицинское оборудование, сами кровати, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, кардиоапараты и тому подобное. Как только средства поступят, "Одесский областной центр социально значимых болезней" будет это все покупать. Туда также войдет субвенция на обеспечение централизованного кислорода", - заявила Одарий-Захарьева.
По ее словам, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт.
Отмечается, что возможность развертывания мобильных военных госпиталей также рассматривается, но там смогут удерживать только пациентов в среднем состоянии. Например те, которым нет с кем лечиться дома, заявила Одарий-Захарьева. Сейчас в Одесской области есть 964 больничных кроватей с подключенным кислородом.
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По ее словам, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт. Источник: https://censor.net/ru/n3232327
Южный город, беззаботность, пофигизм.
- Абрам Львович, а шо это вы маску нацепили, короновируса боитесь?
- Та не, Сарочка, то я шоб меньше есть.
Причем и туристы заражаются этим, летом толпы
шастали без масок. В Одессе эпидемии типа нет,
Одесса типа не болеет. А раз нет, значит сидят дома,
болеют "гриппом и ангиной", заражают других.
Больницы переполнены.
- Сарочка, а шо такое ковид? Оно у вас есть?
- Абрам Львович, да вам оно зачем, то нам, молодым надо.
- Ой, Сарочка, дайте я вас поцелую!
- Не, не надо, я старая уже! ))
- Ой я вас умоляю, они этим так хвастаются, будто то была нефть! ))
Коли???
І чи отримають???