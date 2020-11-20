РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10985 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
2 644 11
карантин (16730) ОГА (2375) Одесса (7378) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА

В Одесской областной государственной администрации заявили, что планируют развернуть мобильный госпиталь на базе Центра значимых болезней. В трех помещениях Центра, которые сейчас ремонтируются, смогут разместить 400 пациентов.

Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"37 млн гривен выделено на Одесскую область на дооснащение мобильного госпиталя в расчете на 400 коек. Это будет медицинское оборудование, сами кровати, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, кардиоапараты и тому подобное. Как только средства поступят, "Одесский областной центр социально значимых болезней" будет это все покупать. Туда также войдет субвенция на обеспечение централизованного кислорода", - заявила Одарий-Захарьева.

По ее словам, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт.

Отмечается, что возможность развертывания мобильных военных госпиталей также рассматривается, но там смогут удерживать только пациентов в среднем состоянии. Например те, которым нет с кем лечиться дома, заявила Одарий-Захарьева. Сейчас в Одесской области есть 964 больничных кроватей с подключенным кислородом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области будет действовать "карантин выходного дня", - ОГА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
Молодці, але хіба не потрібно було це зробити на початку пандемії, про всяк випадок? В Усіх великих містах, хоча би? У вас не має пустих приміщень? Та в кожному місті їх валом. Не має ліжок? Та зніміть із армійського НЗ, там солдацьких коєк мають бути сотні тисяч! Звідти ж і білизну візьміть. Єдина проблема це кисень і ШВЛ, але не вирішити їх за півроку? Ну вибачте. але це навіть не недбалість, це диверсія якась проти українців.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:41
+2
главное в новости, подвести а не подведен. что ж вы суки делали 9 месяев, на что расчитивали
показать весь комментарий
20.11.2020 15:53
+1
Слово красивое, как диджитализация.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
забавное слово "развернут". Звучит одинаково и в настоящем и будущем времени.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:40 Ответить
Молодці, але хіба не потрібно було це зробити на початку пандемії, про всяк випадок? В Усіх великих містах, хоча би? У вас не має пустих приміщень? Та в кожному місті їх валом. Не має ліжок? Та зніміть із армійського НЗ, там солдацьких коєк мають бути сотні тисяч! Звідти ж і білизну візьміть. Єдина проблема це кисень і ШВЛ, але не вирішити їх за півроку? Ну вибачте. але це навіть не недбалість, це диверсія якась проти українців.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:41 Ответить
Китайці це зробили за лічені дні. А в нас все в майбутньому часі якось, наче ковід ще тільки збирається до нас завітати, а не бушує вже повним ходом.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:07 Ответить
И в чем чем же его мобильность? Просто развернули дополнительные койки в корпусах больницы.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:50 Ответить
Слово красивое, как диджитализация.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:06 Ответить
главное в новости, подвести а не подведен. что ж вы суки делали 9 месяев, на что расчитивали
показать весь комментарий
20.11.2020 15:53 Ответить
И где это?
показать весь комментарий
20.11.2020 15:54 Ответить
Все ясно...................................................................КЛОУНЫ

По ее словам, мобильный госпиталь будет развернут на базе трех корпусов центра, как только там будет закончен ремонт. Источник: https://censor.net/ru/n3232327
показать весь комментарий
20.11.2020 15:56 Ответить
При ношении масок 1 из 10 Одесса вымрет.
Южный город, беззаботность, пофигизм.
- Абрам Львович, а шо это вы маску нацепили, короновируса боитесь?
- Та не, Сарочка, то я шоб меньше есть.
Причем и туристы заражаются этим, летом толпы
шастали без масок. В Одессе эпидемии типа нет,
Одесса типа не болеет. А раз нет, значит сидят дома,
болеют "гриппом и ангиной", заражают других.
Больницы переполнены.
- Сарочка, а шо такое ковид? Оно у вас есть?
- Абрам Львович, да вам оно зачем, то нам, молодым надо.
- Ой, Сарочка, дайте я вас поцелую!
- Не, не надо, я старая уже! ))
показать весь комментарий
20.11.2020 16:03 Ответить
- Слыхали новость, в Одессе таки нашли короновирус!
- Ой я вас умоляю, они этим так хвастаются, будто то была нефть! ))
показать весь комментарий
20.11.2020 16:12 Ответить
Коли отримають кошти...
Коли???
І чи отримають???
показать весь комментарий
20.11.2020 18:36 Ответить
 
 